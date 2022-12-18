冬天要補腎？經絡與四季的關係

古書常說春弦、夏洪等等，我們在實驗上都看得到。這個邏輯是什麼？我們現在不要再去背原來那些口訣，以前的人是懂了以後再去背口訣，去幫忙記憶。如果我們只是背口訣而不懂原理的話，就會害死人了。我們現在對四季脈的變化必須換一個角度想，由循環的原理去想。

體溫與四季治病：冬補腎、夏補脾、春補肝、秋補肺

為什麼古人說冬天要補腎？冬天的時候天氣冷，所以血循環一定要往裡走，來維持溫度的梯度，所以只能把內臟弄得熱熱的，體表不能熱。假如體表溫度很高的話，散熱就會散太快了，這是一個傳熱的問題。冬天的時候，最好體表溫度只有攝氏二十度，內臟卻維持在攝氏三十七度，否則新陳代謝就不能維持了。然後我們再穿很多衣服，避免外界溫度太低使得身體不斷傳熱出去。所以到了冬天，我們的血循環一定集中在內部，不能到體表。這時候治腎的病最好，因為腎經本來就在身體的最內側。原來還要歸經的藥，現在就不用了。血通通往骨頭跟內臟走的話，吃了補腎的藥自然就補到了，所以冬天補腎的話很快，一下子就補起來了。

到了夏天就要反過來。內臟的熱散不掉，所以血循環通通散到體表來，都在腠理，所以這時候摸自己的皮膚，一定感覺熱熱的，還要吹電扇。體表最好有三十八度，好把身體裡的熱都散出來，因為外面的氣溫已經是三十六度還是三十三度了。我們的體表只好很熱很熱，假如體表很冷，外面的溫度還往體內跑，裡面的熱怎麼散得掉？因此血必須往外走。因而這時候脈就會比較洪了，因為血在體表走，而且走得很快。但是這個時候對心臟來說其實是身體較柔軟，因為溫度高、組織都較軟，彈性好、阻力小，所以對心臟的負擔比較小，血行會比較強，假如心臟有什麼病這時候治比較容易。

脾與心臟相似，也與體表之氣有關。因為第三（脾經）、第六（膽經）、第九（三焦經）諧波相生，而第九諧波為腠理之氣，所以消暑之補品多為補脾，因為這樣才能氣往外散，循環往體表散熱。春天剛好是裡外交會的時候，不裡不外，所以治肝、治肺很好。

這樣子四季的脈我們就都懂了。去背那些春脈弦、夏脈洪什麼的，不如仔細想背後的邏輯，血循環的分配一定要根據這個循環，體溫才能維持，人才能活得很好。血分配是這樣的狀態，因此我們根據時令來治病就好了，不用去用藥引，否則可能引了半天引得好累，還不一定有效果。這時候善用補藥，補藥自然就會去你要的地方了。這就是四季治病的邏輯。

在一個很涼快、微冷的地方，夏天也一樣可以治腎病。血循環是隨著溫度、季節改變的，《傷寒論》適用的環境一定是北半球，到南半球就反過來了，春夏秋冬跟我們顛倒。

春天補肝、秋天補肺，這是我們的脈指導的，肺跟肝兩個都是半裡半外，腎是最裡面的，然後所謂的心脈跟脾脈都是最外面的。

預防四季病與保護、強化體質

冬病夏治是要我們預先治療，也就是預防醫學的邏輯。譬如說一個人容易咳嗽，那是秋天發的病，醫生會說夏天就不要吃涼的東西，從夏天開始保養，秋冬就不會發作。然而真正的治療時機不見得是那個時候最好，基本上只是預防的邏輯。身上所有的地方暖一點的部位血循環一定比較好，冷一點時血循環一定比較不好。但如果身體好，就不在乎這一點。古人說讓小孩子穿少一點，刺激他禦寒的能力、增強抵抗力。假如這個孩子很健康，給他刺激確實能讓他更健康；但是假如他本來就弱的話，就要保護他。就像年輕人跑步，是在刺激心臟，但是如果有心臟病的話，還可以這樣跑步嗎？又好像外國人的小孩長年穿短褲，如果這些孩子的氣很足的話，如此當然可以刺激他、讓他更強。所以說，這個問題事實上沒有一個標準答案的，小孩子的身體很好，還給他穿很多的衣服，反而促使他長大以後更容易生病。但是假如他已經很弱、在咳嗽了，還不給他穿衣服怎麼行？當然要先讓他穿暖一點，先把身子保養回來再說。重點就是在健康的狀態的時候，可以讓他接受刺激，尤其是小孩子。老人家當然沒辦法，氣血都已經衰了，再刺激，心臟就會報銷了。不過如何照顧要視小孩子的體質而定，不要過度保護他，過度保護的話絕對是傷害。

（本文摘自王唯工著《氣的樂章》，大塊文化提供）

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