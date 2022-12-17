為什麼靜坐靜躺對身體好？科學脈診揭開安慰劑效應

有一種脈是最有趣的，就是靜靜躺著的時候，我們看到的脈會像在打坐的狀態，身體自己會補救比較不好的地方。為什麼說靜坐、靜躺對身體很好？我們做過研究。事實上，當人靜靜地坐或躺著時精神既好、身體又能放鬆，則身上那裡虛血循環就會自動去補哪裡，我們相信這也是所謂的「安慰劑效應」（Placebo effect）。西醫相信有安慰劑效應，並相信安慰劑效應可以治百分之四十多種的病。換句話說，在一百種不舒服的症狀中，以安慰劑的方式去治療，病人覺得有改善的大約會有四十種。如果去醫學中心，只有三十種可以改善。因此，我們可以這樣說，假設你去一個醫學中心看病，你也很相信這個醫學中心的醫生，那就能夠達到百分之七十的效用，因為心理和實際兩者的療效加在一起。現在市面上很多奇奇怪怪的保健品其實是在賣安慰劑效應。

為什麼安慰劑效應的效果這麼好？因為「放下」。所有的宗教都叫你放下，放下的時候，就等於在靜坐、靜養、休息。這時就會產生一個奇妙的效果，如果你腎虛的話身體就會自行補腎，血自然往腎臟或腎經去（第二諧波能量增）；脾虛就會補脾，血會多送一些給脾及脾經（第三諧波能量增加）。就算開藥，最高明的藥也不過是這樣的效果。就研究的立場來說，我們能開出來最好的藥就是這味藥──「安慰劑效應」，也就是「放鬆」、「放下」，這是最好的藥。

其實脈診時，也利用了這個效應，脈診時一定要靜躺著，一切放下。這時身上所有的神經節都會把循環的資料收集起來，指示心臟做最好的輸出，血管及開口做最好的應變，這時脈波就會包含所有這些信息。

安慰劑效應不足之處

但是這個安慰劑只能治缺氧指標還很大、能量卻不對的經絡。對於缺氧指標已經不大，而氣分、血分還是不對的經絡，就能力不足，這時非得靠外加藥物。為什麼？因為我們身體自己治病的能力很有限，心臟只有一點七瓦，一共能供應的能量就這麼多。但是如果我用手幫忙去捏，馬上可以產生幾十瓦的瞬間力道。所以確實知道哪裡堵塞的話，用手去拍、去通特定位置，就比心臟強很多。心臟能分到特定位置的能量只有零點零幾瓦，要靠心臟自己治，能力很有限，所以我們能夠依靠的安慰劑效應也就只有這麼多。但是假如缺氧指標還很高，身體自然的力量是可以自己慢慢治好的，不過當然要費時久一點。所以，如果我們可以用一個外力來幫忙這個安慰劑效應，瞬間提供數十瓦的力量，立刻就好了，何必等心臟自行調適治療達幾個月呢？

安慰劑效應是可以協助治病的，因為身體知道哪裡不對、要怎麼去治，這是我們真正要去學的。如果我們瞭解脈診的道理，又能利用安慰劑效應來診斷，並由其引導來治療，不僅可以正確治療、立刻見效，還可以加上安慰劑效應的效果。所以假如我們能治百分之六十的病，其實是只會治百分之三、四十的病，其他靠的是安慰劑效應。我們要能看到百分之八、九十，才能算真正會看病。即便如此，憑藉我們自己的能力看好的也只有百分之六十或七十而已，剩下的十幾、二十，還是安慰劑效應在幫忙的。

曾有報導說關節受傷的病人，泡了溫泉水療（spa）之後有所改善。事實上溫泉是會改善循環的，而嘗試的人自己又相信溫泉會有效，這樣便有加乘效果。所以治病很重要的一點就是要「善用安慰劑效應」，病人不相信你的話，就不要替他治。因為病人不相信的話，我們能治好的機會就減了百分之四十。教導小孩事實上也是這個邏輯，他不信服你，教育的功效就大打折扣。

靜坐與信仰：也是安慰劑效應

如前所述，靜坐有自然治療的功能，也就是安慰劑效應。但是有人靜坐又去守竅門，結果會如何？其實守竅門守的不好反而會壞。若能都放下的話，效果自然就會出來。我們不是常聽基督教的牧師說上帝替你治病，信上帝的人有福了，病就好了。這也是安慰劑效應。的確有人病真的因此好了。你越放不下，就像是炒股票賠了、考試考不好等，安慰劑效應的效果越打折扣。你一直想一個東西，就跟守竅門一樣。放不下的時候，就等於大腦皮層的某一個部位一直在工作，就會干擾身上自動控制循環的系統。延腦的部位有一個自動控制系統，這裡本來是很聰明的，但是物種演化了幾億年，我們學會用大腦皮質去操控它，結果反而容易害到自己。古人說「久思傷脾」，就是這個意思。因為老是想東西，膽經就虛掉了，接著就傷脾，因為第三諧波、第六諧波、第九諧波相關性很大。腦子用得多的話，膽經就虛，進而就傷到脾經了。

（本文摘自王唯工著《氣的樂章》，大塊文化提供）

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