長新冠自救手冊 擬訂個人復原計畫

對許多被長新冠症狀壓垮的人而言，不知道該如何應付這些症狀，也不清楚自己究竟會不會、或者何時才能好起來，這是個很大的問題。底下的建議是要幫助管理你的症狀，協助你步向康復。這是我們提供給長新冠門診患者的建議──不過，在臨床上，所有的建議都是依照個別患者的情況量身打造，這些建議不一定適用於你的症狀或情況。

1. 你一定可以從長新冠中康復

人們正從長新冠症狀中復原。許多人的症狀已經大有改善，可以回去工作、讀書和從事休閒活動（甚至找到新的樂子）。我們也看到患者開始運動，再次享受生活。你有自己的復原之路，對某些人來說，這是一個緩慢而困難的過程，要花上很長一段時間。別讓自己被那些對你的預後持悲觀態度的負面意見、毫無根據的主張或錯誤的科學知識給牽著鼻子走。如果發現某些資訊來源會讓你更擔心自己的症狀，那就減少或停止再接收這些資訊。試著去找出一些正面的個人康復故事──現在這樣的故事已經有很多，所以記住，這可以是、而且也將會是你的故事。

2. 擬訂復原計畫

讓你對於康復態度更積極的最有效方法之一，就是擬訂一項確實可行的復原計畫。如果計畫是針對你個人的情況與症狀而制訂，效果會更棒──第2章和第5章裡所提到的原則應該能幫助你起頭，不過可能還是需要徵詢一位長新冠症狀專家的意見，讓計畫更貼近你的需要。計畫的焦點是要幫助控制最困擾你的症狀。先弄清楚正確的復原準則非常重要──你可能會在網路上或從其他管道聽到互相矛盾的建議，有些會建議要「聽從你的身體」，照著感覺走；另一些則主張必須切實遵守一套嚴格的活動／運動與休息模式，硬撐過不適症狀，完全不理會身體發出的訊號。多數症狀已有顯著改善的人都發現，這兩種立場如果走到極端時都沒有什麼幫助；康復通常是設法在這兩種方式之間找到適當的平衡點──而這得花上一些時間。我們看過的大多數患者都認為，機敏地專注在管理生活中的三大關鍵部分（活動／工作、休息與睡眠），才是奠定他們復原之路的主要基石。要記住，可能無法一開始就訂出最合適的復原計畫──你可能需要做一些調整，一開始雄心勃勃，到後來卻發現症狀不減反增的例子並不罕見。別放棄，要找到適當的起點是得花點工夫的。

至少在每一天結束時監測復原計畫的進展，確認已經處理的項目。每週結束時也要審視進度：照這樣進行是對的嗎？需不需要修改？能再增加項目嗎？

3. 開始每天進行一項放鬆的活動

把放鬆放在優先位置。有規律的放鬆有很多好處，包括改善專注力、心情、睡眠和消化，還可以減少肌肉緊繃、疼痛與負面情緒。每天都應排出固定的時間來放鬆──每天最好有兩次，每次至少15 分鐘。放鬆能讓你感覺平靜、穩定和安全；你應該專注於當下，遠離那些會把你帶進過去或未來的想法或意象。假如曾學過可靠的放鬆或靜坐技巧，現在正是拿出來運用的時候──這可能包括了正念練習、宗教冥想、腹式呼吸練習，或是漸進式的肌肉鬆弛運動。也可以撫摸寵物、專心觀察一棵樹或者天上的雲朵，也可以發揮你的想像力，讓自己進入一個安全又舒適的地方。你的心跳和呼吸速率應該變慢──用生理學術語來說，你正在啟動副交感神經系統，進入一種生理上的休息狀態，這會帶來安全感。不過你也可能無法真正地放鬆，在試著放鬆的時候覺得很困難，甚至很不安，又或者覺得看電視、玩線上遊戲或跟人聊天就已經夠放鬆了。我會建議你三思。我們所處的世界往往不支持我們利用休閒時間去做真正的、深層的放鬆──那些活動都是不錯的短暫休息，而且可能讓你很開心，但是它們不太可能促進跟前述建議活動同樣的放鬆品質。放手試試看吧！要記住你得花一番工夫和下定決心，才能把每天兩次的放鬆時間擺在優先地位，而且可能要經過幾週時間，才能察覺到是否有任何差別──放鬆練習的成效並非立竿就能見影。

這很可能是復原過程中的重要一環，假如每天都排定一段時間來放鬆，效果會比你等到倍感壓力或非常焦慮時再開始要好得多。記住，你很重要──必須找出時間並投注在自己身上，才能夠好起來。

4. 理解復原可能不會一路順遂

保持希望在生活中的許多面向都很重要，但在你因為長新冠症狀而身體不適時尤其如此。感覺氣餒和絕望是很正常的，特別是如果症狀增加，或者症狀始終不見改善時。症狀可能加劇，有時候我們可以找得出原因，但有時候不能。

復原之路很少是一路順遂的，甚至還可能顛簸不平。底下的示意圖畫出了許多長新冠患者對自己病程的描述──他們希望並期待自己可以穩定地復原，結果卻發現事情根本不是這樣──這一路上可能充滿重重險阻和難關，每一關都需要想出一種策略來克服。儘管這很不容易做到，但重要的是記住，一次的挫敗並不表示已經向後退回原點，或者不可能好起來。它能幫助指出需要解決的障礙或問題，而雖然解決問題對病情會有幫助，有時候我們就是不得不接受現階段生活很艱難的事實。不在你掌控之內、或者不可知的變數很可能是導致挫敗的原因──但情況終究會改善。你可能需要一些幫助和支援，並且暫時調整你的計畫。

5.留意並慶祝你的進步

要確保自己留意到症狀的改善或者自己的進步。那些能夠穩定復原的人往往都是逐步取得進展。這表示你可能很容易就會忽略或者小看了這些改變。記住，再小的改變都有意義──很多個一小步，累積起來就是一段長征。留意並且慶祝這些進步，將有助於改善你的情緒、減少焦慮，也讓你更有信心症狀會改善。同樣重要的是不要得意忘形──注意到自己有進步，並不表示你已經好多了，可以把復原計畫一腳踢開。

（本文摘自牛津長新冠門診醫療團隊著《長新冠自救手冊》，大塊文化提供）

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