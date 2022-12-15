長新冠呼吸困難症狀 牛津專家分析幾大原因

我們來看看造成長新冠呼吸困難症狀可能有哪些因素，尤其是當傳統的檢查找不出原因的時候。有些導致呼吸困難的因素是源自體內，有些是來自外在，外在的原因可能較難評估或控制。現在我們來研究這些因素如何造成呼吸困難。

疼痛

胸部疼痛可能是急性呼吸道感染如肺炎與新冠肺炎的重要症狀之一。光是疼痛本身就可能導致呼吸方式改變。比方說，我們門診就有一位女性患者左肺下葉發炎，只要一深呼吸肺部就會疼痛。因此她把呼吸調得較短淺，以免引發疼痛。為了彌補這種效率較差的呼吸方式，她的呼吸速率也同時加快。這種新的呼吸模式慢慢變成習慣，在染疫數個月後，就連在家裡做一些簡單的活動都會讓她喘不過氣來。其他原因（見第8 章〈其他長新冠症狀〉）也可能造成胸部疼痛，包括姿勢不良、咳嗽，以及局部發炎等。如果可能的話應該先解決這些問題，因為這些都會影響到你的呼吸模式。

焦慮

我為什麼還是覺得不舒服？我的身體到底怎麼了？我感染新冠肺炎已經4週了，還是很不舒服。我們都知道，焦慮會引發腎上腺素的釋放，使得我們的心跳與呼吸速率加快。

這種情況再加上本來就已經感受到的呼吸困難，只會導致更高程度的焦慮，從而形成惡性循環。

肌肉緊繃／姿勢問題

你的姿勢對你的呼吸也可能有直接的影響。假如你每天都長時間久坐不動，你的橫膈膜運動可能受限，還會使得肩頸肌肉更加緊繃。我們經常看到，頸部與上胸部的輔助肌用力過度會影響到呼吸。腹部肌肉緊繃和收縮，也會妨礙橫膈膜的擴張。

打或逃反應

造成新冠肺炎的新型冠狀病毒（SARS-CoV2）主要感染部位是肺部與上呼吸道。在初始感染階段，身體會釋放壓力荷爾蒙（如腎上腺素）來增加呼吸與心跳速率以對抗感染。這是對疾病的正常生理反應，隨著從感染中復原，你的呼吸也應該會恢復正常。然而，有些人的呼吸卻無法恢復正常，要關閉身體的打或逃（壓力反應）模式也可能更具挑戰性。這種反應是由自律神經系統所驅動，這是神經系統中負責調節體內自動運作的部分，包括心跳、消化、血壓與呼吸。這些又受到兩種相互拮抗的系統所控制：交感神經系統（SNS）負責引發打或逃反應（提升血壓、呼吸與心跳速率），副交感神經系統（PNS）則負責讓這些反應緩和下來，當我們的身體處於放鬆狀態時，副交感神經系統就會啟動。

SNS──打或逃模式，我們會消耗能量。PNS── 休息、修復與消化模式，我們可以保存能量。很多長新冠患者形容自己好像被卡在打或逃模式裡動彈不得，老是覺得坐立難安或者處於高度戒備狀態。這會直接影響到呼吸方式。不過，有幫助的是，控制呼吸的方式也會對刺激副交感神經系統產生直接的效應。透過控制呼吸，可以啟動身體的修復過程，這是康復的關鍵。

（本文摘自牛津長新冠門診醫療團隊著《長新冠自救手冊》，大塊文化提供）

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