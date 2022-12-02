節氣大雪到 養生進補吃麻油雞適合嗎？

聽說12月7日是大雪！會下雪嗎？就讓歐俊佑中醫師來教大家中醫的冬季養生觀及飲食保健。

大雪是一年二十四節氣中的第二十一個節氣，也是冬季的第三個節氣，約在每年12/6-12/8之間。台灣因地理位置的關係，平地降雪機率較低，但此時適逢冷氣團及寒流來襲，氣溫會明顯下降，根據健康署102年委托研究結果發現，冬天因心血管疾病就醫比率增加1-2成，所以提醒民眾務必注意保暖。

特別是有高血壓及心血管疾病等慢性病的患者。因氣溫驟降會導致人體周邊血管收縮，加上冬季飲食偏好重鹹重辣，如麻辣鍋、薑母鴨等，加上身體活動度下降，會增加中風及心肌梗塞的風險。有三高的患者應每日監控血壓、血糖，並按時服藥，出外運動、泡溫泉時應避免暴露在溫差過大的環境，如有身體不適，應立即就醫。

冬季養身秘訣：早睡晚起、注意保暖

中醫經典《黃帝內經》裡提到：「食飲有節，起居有常，不妄作勞，故能形與神俱。」意思是我們的飲食及生活作息都應順應自然，守常規、有節度，就能常保健康。又在《素問．四時調神大論》中提及:「冬季應早臥晚起，必待日光」，因北半球冬季日短夜長，所以建議民眾冬天時可以比平常提前半小時入睡，並晚半小時起床，等太陽出來、氣溫回升後再出門，一方面養足精神，更可以避開夜晚及清晨最寒冷的時段。

冬季保暖首重頭腳，以中醫觀點來看:「頭為諸陽會，寒從腳下生。」除了多添加衣物之外，出門多戴頂毛帽、穿雙厚襪子，更能防止風寒入侵體內，晚上以溫熱水泡腳也是個不錯的選擇。

3穴位按摩，幫助滋陰補腎過好冬

中醫說「冬不藏精，春必病溫」，所謂藏精就是指藏腎精，中醫稱腎精為生命之根、身體之本，意思是冬季養生應先補腎，精氣充盈後，提升身體機能來抵抗外來的邪氣，隔年身體就會好。 在這邊教大家按壓幾個穴道，可以滋陰補腎好過冬！ 1.太谿穴: 位於腳內踝尖與跟腱之間凹陷處。屬於足少陰腎經，此穴經氣最旺，具有滋腎陰、補腎氣、壯腎陽、理胞宮(子宮)的功用 2.湧泉穴: 把腳趾向下捲起，腳底板的前1/3中央會出現一個凹陷處，就是湧泉穴。屬於足少陰腎經，此穴可以養腎精、消除疲勞、改善手腳冰冷。 3.足三里穴: 位於外膝眼直下四橫指處。屬於足陽明胃經，具有健脾和胃、補益氣血的功效，可改善腸胃機能，促進營養吸收及代謝，提升免疫力。

冬令進補停看聽，你的體質適合嗎？

冬天的街道總是充滿著撲鼻的中藥香，也是傳統進補的好時機，常見的藥膳如麻油雞、薑母鴨、當歸羊肉湯、藥燉排骨、十全大補湯等等，民眾常會有以下疑慮：「哪種藥膳適合我？我的體質適合吃補嗎？」

以下幫大家簡單的分成兩類：

1.不適宜進補的體質：平時容易口乾舌燥、口瘡、便祕、臉頰冒痘、肥胖體質、過敏體質、感冒、發炎性疾病以及有高血壓、高血脂等慢性病者。

若屬於此類的民眾抗拒不了美食的誘惑，建議可在藥膳裡多加點蔬菜及白蘿蔔等涼性食材來去油解膩降火。

2.適宜進補的體質：畏寒、手腳冰冷、疲倦乏力、營養不良、面色蒼白。

此類患者進補時也不宜過度食用，適性適量即可，中醫有所謂「虛不受補」之說，意即不是身體虛就可以不忌口的亂吃補，小心導致上火及體內痰熱、濕熱堆積，造成脾胃運化的問題。

現代人普遍營養均衡、甚至過剩，建議進補時機可以選在寒流報到時，以一星期不超過3天為度，適當的進補可促進身體新陳代謝，達到溫暖身體、增加血液循環的效果，飲食上要把握少鹽、少油、少糖、少辣的原則。

提醒您，若對於藥膳飲食或體質上有疑慮，建議諮詢專業的中醫師來替您辯證論治，根據體質開立適合的食補藥膳。預祝大家過個健康快樂的冬天！

（文／歐俊佑中醫師，明華馬光中醫診所）