經絡養生》您有長新冠嗎？從保養肺經與大腸經著手

中醫觀點「肺與大腸相表裡」及「肺主氣，大腸主津」。

意思是肺主呼吸之氣及一身之氣，為體內外氣體交換之器官，有氣體新陳代謝的功能， 而「氣」是人體賴以維持生命活動的重要物質。大腸接收由小腸下注的飲食物質和水分，經由大腸水分重新吸收，使食物殘渣形成糞便排出體外，亦即肺氣影響大腸的傳導；而大腸的傳導有助肺氣的通暢。

肺經堵塞導致上呼吸道過敏與咳喘，由最近疫情造成的後遺症，俗稱「長新冠」，跟肺部有關，像是鼻塞、咳喘、胸悶、呼吸困難等症狀，中醫除了依體質及辯證論治，給予相對的藥物治療，也可由經脈情況如針灸或穴位按摩肺經的尺澤及列缺和大腸經的曲池與合谷，可單一穴位或二個以上穴位配合，及生活上著手治療。

可由以下方式保養改善：

1.保持排便通暢，因肺經與大腸經相通會互相影響。

2.可練習深呼吸，增加肺活量維持良好呼吸道功能。

3.穴位按摩：以下穴位可治上呼吸道過敏、感冒咳嗽頭痛、肩頸痠痛等。

•尺澤穴：手肘內側橫紋上，手心向上，手肘外側往內一指寬處。

功用是可以緩解氣喘與呼吸急促，治療頭部與後頸有關的病症。

•列缺穴：取穴時以兩虎口交叉，食指壓在另一手橈莖骨突上，當食指尖所至凹陷處。

功用是有宣肺理氣、利咽寬胸、通經活絡之效。

•曲池穴：位於手肘外側端，肘彎起後橫紋結束的凹陷處。

功用是疏通筋絡、緩解頭頸肩痠痛、清脾胃的熱。

•合谷穴：在食指後面的掌骨(第2掌骨)中點垂直線上，離第二掌骨約1.5公分處(在虎口後)肌肉豐厚處。

功用是有鎮靜止痛、通經活絡、解表泄熱的作用。

▲穴位按摩方法：以拇指按壓穴位，可單穴或數穴一起，以旋轉揉壓方式至痠脹感單穴30次，多穴各10次，休息後再一循環，兩手交替共3循環，早中晚各一次。

（文／陳世東中醫師，東港馬光中醫診所）