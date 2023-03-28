經絡養生》頭暈、疲倦、易抽筋 與膀胱經與腎經有關

膀胱經

人體最長的經絡，密布人體後背，共有67個穴道，數量居所有經絡之冠。關於膀胱經堵塞可能出現的症狀，《黃帝內經》是這樣子說的：

1.「沖頭痛，目似脫，項如拔」：常見於與電腦為伍的上班族。

如果同時有後頸部緊繃、眼壓高（眼睛乾澀），醫師就會摸頭皮，若感受到緊繃度，那就是膀胱經出問題了。長期維持同個坐姿，頭部會硬梆梆，嚴重者甚至會頭暈目眩。

2.「脊痛，腰似折」：常見於與搬重物為伍的勞動者。

腰肌緊繃到像是腰部折斷。大家可以觸摸肚臍正後方後腰部的兩旁腰肌，以及上下區塊，看看是否也硬梆梆。此類患者會反覆腰部拉傷以及閃挫。

3.「髀不可以曲，膕如結，踹如裂」：常見於懶得收操的運動者。

門診常有肌肉猛大的患者來看診，許多有足底筋膜炎、小腿容易抽筋、臀部坐骨的地方緊硬疼痛。這些都是長期肌肉訓練，導致肌肉不斷擴張，卻失去柔軟度。就像是維持在同一個張度的橡皮筋，隨時都可能斷裂。

腎經

膀胱經負責在人體後側好好地守護腎經，避免腎經受到傷害。一旦腎經堵塞，《黃帝內經》說可能會出現這些狀況：

1.「飢不欲食，面如漆柴，咳唾則有血，喝喝而喘，坐而欲起，目𥆨𥆨如無所見，心如懸若飢狀」：洗腎患者就是這個樣子。患者大多身體水液無法正常代謝，導致面無光澤，食慾不佳，以及會有喘、想要坐起來讓自己呼吸較為順暢。

2.「氣不足則善恐，心惕惕如人將捕之」：常見於失智症患者。

許多失智症常有被侵害的妄想症，時常自覺身邊親友要加害於他，導致常做出暴力脫序行為；這些也都是腎虛有可能出現的症狀。

3.「口熱，舌乾，咽腫，上氣，嗌乾及痛，煩心，心痛，足下熱而痛」：常見於更年期的患者(無分男女)。

「天癸」是中醫的專有名詞，「天癸亦藏之於腎」。天癸可以簡單想成賀爾蒙。約49歲後天癸已無，女子進入更年期的狀態(男64歲後)。更年期後的患者，時常出現以上所述口熱(乾)、咽腫、心煩、手心足心煩熱。

4.「黃疸」：肝臟與腎臟時常同時出現相關疾病，肝臟如果異常，容易出現黃疸出現茶色尿，古人見此症狀便認為腎臟出現疾病。

5.「腸澼」：常見於時常喝冰冷、食冷物的患者。

容易在清晨時腹瀉，稱為五更瀉。冷飲冷物傷害脾的陽氣，脾的陽氣來自於腎陽，隨著對脾腎的陽氣迫害時間拉長，就像是大鍋爐下沒有火源，難以腐熟食物、水分，出現時常腹瀉症狀。

6.「脊股內後廉痛」：坊間時常有聽到容易腰痠就是腎虧，雖然不完全是腎虛的原因，但是的確腎氣能穩固脊椎結構。

7.「痿厥，嗜臥」：常見於年紀較長者。長者腎陰腎陽會有一定的消耗，容易有雙腿無力行走、疲憊感重，整天無精打采症狀，也有許多腎功能低下、糖尿病累及至腎臟功能低下的患者，時常出現疲憊，整天嗜睡的情形。

該如何保健膀胱經與腎經呢？

1.泡腳：泡腳是保健腎經與膀胱經的好方法。腎經與膀胱經的交會點就是在腳掌部，腎經的湧泉穴、太溪穴能好好鞏固腎氣的兩個穴道，再加上膀胱經兩大強大穴道京骨穴、崑崙穴都在腳掌腳跟部的外側；簡單的泡腳就能疏通這兩條經絡。

2.早睡：早睡不熬夜就是善待腎陰的方式，不要以為補眠就是可以將流失的腎陰補回來；每個臟腑都有自己的運作與修復時間，在對的時間睡覺，是非常必要的。

（文／翁鈺明中醫師，佑昌馬光中醫診所）