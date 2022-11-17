節氣小雪來了！來跟乾隆皇帝學足部保養法

小雪時氣溫明顯下降，表示真正進入冬天。這時候身體為了因應較低的氣溫，會把大部分的能量用於保持身體溫度，而導致防禦力變弱，所以人體較容易被寒氣入侵，一定要多注意「保暖防寒」。

除了適時添加衣物外，也要做好足部保溫，在室內記得穿上襪子或拖鞋，避免雙腳直接接觸冰涼的地板。另外，適時補充陽氣是非常重要的，補充陽氣最好的方式就是曬太陽跟足浴。曬太陽可以挑選早上6-10點來進行，此時的紅外線可以讓人體溫熱起來，有助於血液循環與新陳代謝。

足浴保健，促進血液循環

中國古代名醫〈華陀〉說：「樹枯根先竭，人老腳先衰。」他把人的足部比喻為樹木的根系，樹木的根系可以用來吸收養分，當根系受損，枝葉也會隨之枯萎，當我們保養足部時雖然無法吸收更多營養，卻可以減緩身體機能的衰退。

清朝乾隆皇帝的養生要訣裡也非常重視足部，他的足部保養法是「晨起三百步，晚間一盆湯」，這一盆湯指的就是足浴。足浴並非用熱水泡腳就好，必須注意以下幾個重點：

1.溫度：冬天以42度左右為宜

2.高度：最佳的位置是要泡到腳踝3吋以上，也就是腳踝上約10~15公分處，如果腳桶盆夠深，則可以增加水量到小腿肚。

3.內容物：可以使用溫熱去濕的中藥，如：艾草、乾薑、獨活、牛膝…等，搭配活血的紅花、丹參來使用。

4.時間：泡腳的時間以15分鐘左右為佳，可以微微發汗，但如果有流汗過多或感覺虛弱的狀況則要立刻停止，以避免發生眩暈。

5.禁忌：腳上有傷口，高血壓、心臟疾病或是經常頭暈的民眾最好在諮詢您的中醫師後再進行泡腳。

避免過度消耗體力、挑選黑色食物保養腎臟

在中醫的觀念裡，冬天屬腎，腎主封蟄，因此要減少過度消耗精神與體力，避免此時才開始進行高強度運動，例如：HIIT高強度間歇訓練和TABATA間歇訓練，假使冬天耗損過度，春天來臨時就比較容易引發病徵。

腎臟的代表色是黑色，吃的方面就可以挑選黑色的食材來保養腎臟，黑米、黑棗、黑豆、黑木耳、香菇、烏骨雞..等等都是不錯的選擇。

※貼心小叮嚀：上述適合小雪的食物因為個人體質不同，建議您詢問專業中醫師後再行食用，才不會補錯了又傷身喔！

早睡晚起，調整冬日作息

《黃帝內經》中說到：「春三月，天地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步於庭…。夏三月，萬物華實，夜臥早起，使志無怒，使氣得泄…。秋三月，早臥早起，與雞俱興，使志安寧…。冬三月，此謂閉藏，早臥晚起，必待日光，去寒就溫…。」

人的身體是個小天地，在不同的季節，配合不同的作息與保養，可以讓身體處於一個適合當下季節的狀態，減少疾病的產生。春夏不適合太早睡，冬天不適合太早起床，早睡是指不要在晚上9點之前，但是也不能太晚，避免在11點之後；太早起床是不要早於5點，但不超過7點為原則。所以小雪之後要記得早上不要過早起床，因為冬天早晨溫度較低，出門接觸戶外的冷空氣後，會增加心血管疾病的風險。

穴道保養，養腎又能提升血液循環

湧泉穴 •位置：位於腳板，在第二、三趾趾縫與腳跟連線的前1/3凹陷處。

•功效：提升腎機能，讓血液可以往足部流動，增加整體循環。

•按摩方式：用大拇指或食指關節在湧泉穴位置順時針畫圈按壓9次，然後逆時針畫圈按壓9次，休息10秒後再重複上述動作，總共3次。 命門穴 •位置：在脊椎上，肚臍的正後方。

•功效：調節督脈經氣，達到溫腎陽及促進腰部血液循環的效果。

•保養方式：可交替用按壓、揉壓或敲擊的方式來刺激腎俞穴，每日約5分鐘。

（文／魏子善中醫師，明華馬光中醫診所）