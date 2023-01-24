告別冬天手腳冰冷、腰背冷痛 必學中醫養生術

隨著氣溫下降，冬天的腳步也悄悄進入台灣。一到冬天大家腦中最常浮現的是「冬令進補」，滿街的薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，不僅招牌令人眼花撩亂，暖暖的氛圍也吸引著絡繹不絕的饕客前往，在冷冷的天氣裡吃完這種熱呼呼的鍋類，直讓人大呼滿足。

在中醫的觀點中，「春耕、夏耘、秋收、冬藏」，冬天確實是收藏萬物、蓄積能量的季節，這也難怪民眾一到冬天就想到補補補，但是關於冬令進補你補對了嗎？

許多民眾覺得自己手腳冰冷，冬天總需要比別人多穿一兩件衣服禦寒，就習慣在冬天開始大補特補。其實不然，南臺灣的氣候一般較為炎熱、潮濕，許多民眾雖然手腳冰冷，卻常常熬夜，出現心浮氣躁、口乾口苦、青春痘多與便祕的情況，這類的民眾在進補時要避免過於燥熱的食物，像是麻油、四物湯、羊肉爐…等等。如果手腳冰冷、頻尿且尿液顏色淡黃，冬天容易腰痠背痛的民眾則可以在冬季視情況來進補，但也不可天天吃補，以免導致長痘痘、睡不好、大便不順、嘴破…。

冬天固腎簡單補

冬天進補不一定非要選擇溫熱的薑母鴨、羊肉爐，可以選擇一些黑色的固腎食物，像是黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑棗、紫米、香菇和烏梅。

黑木耳露

黑木耳具有豐富的蛋白質、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、維生素B2與膠質，可以讓我們的關節活動更靈活，骨骼更強健，非常適合一到冬天就關節僵硬，骨頭喀喀作響的民眾。 •材料：新鮮黑木耳12朵、紅棗適量、桂圓肉一小匙(不會便祕、嘴破的民眾才適合吃喔)、胡桃肉10粒(容易腰痠的民眾可加)、薑汁少許、水4500c.c. 紅棗泡水30分鐘後去籽。 將黑木耳去蒂洗淨，撕成小塊後與桂圓肉、紅棗、胡桃肉一同放入果汁機中，加水3500c.c.打碎。 打好的黑木耳湯汁加入大鍋中，再加入1000c.c.的水，外鍋放兩杯水，開關跳起等候半小時再次添加兩杯水熬煮即可。 •作法：

熬煮過程請中外鍋蓋必須留一個縫隙，建議擺上竹筷或是不銹鋼筷，外鍋蓋不可全部蓋上，以免黑木耳在鍋內亂噴。 圖／freepik

紅豆紫米粥

•材料：紫米0.5杯、紅豆12g、薏仁12g、冰糖適量、水3-3.5杯 •作法： 將紅豆、薏仁、紫米洗淨瀝乾，放入鍋中浸泡約30分鐘。 倒入3-3.5杯水，喜歡吃稠一點放3杯，喜歡稀一點的放3.5杯。 放入電鍋中，外鍋放2杯水即可。 電鍋跳起後，加入適當量的冰糖，再於外鍋放半杯水，等電鍋跳起即完成。 如果喜歡稠度高一點的民眾，可在起鍋後用小火煮10分鐘。

冬天冷吱吱必學穴道

雙手冰冷

•勞宮穴：手指握拳，位於中指指尖。

雙腳冰冷

•湧泉穴：腳底前1/3中中凹陷處，彎曲腳板後，從腳趾的第2、第3趾畫線下來與凹陷處交接處。

•足三里：將食指到小指併攏，放在膝蓋外側下方的凹陷處（膝眼），在小指指腹的位置，距離脛骨一個大拇指的地方。

全身怕冷

•命門穴：在脊椎上，位於肚臍正後方

可在上述穴位用熱毛巾熱敷5-10分鐘，或用吹風機吹暖，時間約5分鐘，但要注意吹風機的距離，避免過燙。

冬藏精作息起居

《素問·四氣調神大論》說:「冬三月，此謂閉藏，水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奇，此冬季之應養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。」

所以冬天作息適合「早睡晚起」，古時候以農耕為主，冬天種不了什麼作物，古人忙碌的身體可以在冬天好好休息，蓄積體力與能量為來年春天的耕種做準備。現代社會雖然忙碌沒有分季節性，但是因為冬天氣候較為寒冷，活動越多就消耗的越大，所以我們依舊可以遵循老祖宗的智慧，在冬季稍微提早一點上床睡覺的時間，減輕身體的負擔。

（文／魏子善中醫師，明華馬光中醫診所）