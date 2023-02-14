美顏針多久做一次？療程該注意3重點

你知道嗎?小小的臉竟然總共有43條肌肉，各種細微的表情、喜怒哀樂以及眼波流轉都仰賴臉部肌肉的工作。隨著日常的使用跟工作的繁雜，讓我們臉部的肌肉漸漸僵硬，膠原蛋白流失之後就容易產生細紋、下垂，生活習慣差的話，氣色又會不好，顯老就是這樣來的！

中醫除了用藥來調理內在的臟腑平衡之外，也可以透過針灸的方式變美麗喲！中醫美顏針是透過比頭髮還細(<0.15mm)的針，針在臉部、頭部、頸部的肌肉以及中醫穴道上，達到

1.刺激膠原蛋白增生→臉部膨潤有彈性

2.改善臉部循環→氣色紅潤好命臉

3.放鬆肌肉→回到年輕時的模樣

4.臉部線條柔和順滑

5.低痛感，無恢復期→針完就可以直接上妝，出門水噹噹

尤其是臉部、頭部是一個人陽氣匯聚最多的地方，陽明經、太陽經以及少陽經的經絡巡行都會走到臉部、頭部，多刺激這裡的穴道也可以順勢達到腸胃保健、明目、好入睡安神的功效！

建議想體驗的患者一開始可以連續六周為一個療程，之後再一個月一次來維持效果喲！

實際案例分享

這位是三十多歲的女性，連續針美顏針一個月之後，最明顯的改變就是氣色真的變超好！患者開心的分享說她現在都可以很有信心的素顏出門，也不會覺得不自在。當初她最在意的是法令紋，也有隨著療程進行慢慢變淡，意外的收穫是眼袋也變淡，黑眼圈也滿滿進步，養成好命臉！

療程注意事項

1.臉部有發炎、大膿痘、傷口不適合。

2.針之前建議素顏避免感染。

3.針之後記得敷面膜加強保濕。

（文／吳奕璇中醫師，光華馬光中醫診所）