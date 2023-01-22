中藥、食膳、針灸 中醫美容該選哪一種？

傳統醫學起源自中國，累積千年以上的實證醫學經驗慢慢發展至今日，經歷不同朝代興盛衰敗，民國初年的廢醫存藥及近代西方醫學洗禮後，在1972年美國總統尼克森訪問大陸，實地考察針刺麻醉開顱手術後，全世界又開始關注起傳統醫學，尤其是對針灸，進一步引起了所謂的針灸熱潮，WHO(世界衛生組織)也開始關注各地傳統醫學，甚至1996年制定了64種針灸適應症，並且鼓勵各國補助傳統醫學的研究與發展。

2013年是臺灣中醫美容發展元年，在經歷2012年中醫美容可行性的洗禮及確信後，本人又多次自費前往韓國學習一系列韓國最新美容方法，並撰寫了一系列文章於臺灣中醫會訊，透過中醫師公會全國聯合會、中國醫藥大學附設醫院中醫部、中國醫藥大學針灸研究所及中華針灸醫學會的幫忙及支援下，陸陸續續邀請韓國中醫美容專家講師來臺開班授課，並且引進韓國最新的概念及思維，持續推動臺灣中醫美容的發展。

引進韓國中醫美容技術到臺灣至今已經10年了，也很慶幸目前臺灣中醫美容在中醫界欣欣向榮的發展現況，也很高興看到臺灣市面上已經有很多診所專做中醫美容。

外在與內在，皮膚老化兩原因

人自出生後雖然生活型態模式，會因為人種、文化、地理環境不同而異，但是人類有一共同點不會改變，就是老化及死亡。對於皮膚老化原因，大致可以分2種原因:一是外在因素 (日曬紫外線、空氣及環境污染、自由基的傷害、抽煙、地球重力)，在大自然下每個人都是公平的，每個人都要呼吸，每個人都需要太陽照耀，每個人都會收到地心引力的約束。另一是內在因素 (細胞自然死亡、荷爾蒙變化、免疫力強弱)，這些可以透過運動、飲食、改變生活作習來延緩發生。其中對人體皮膚老化影響最大的就是太陽(紫外線)的傷害，所以防曬及補充水分極為重要。

中藥、食膳、針灸…多樣化中醫醫美治療方式

中醫醫美的方式有很多種，可分為中藥、食膳、針灸、推拿按摩、氣功、養生，以及中藥面膜和中藥藥浴等。中醫美容在中醫理論及具有中國特色的人體美學理論下，研究如何抗衰老、如何保持年輕及皮膚收傷害後的矯正和治療，探討如何駐顏的方法，以維護人的形態美和體態美。廣義的美容定義包括顏面、鬚髮、身體、四肢以及心靈等身心的美化，狹義的美容定義在顏面五官或頸部以上的美化和修飾。

中醫美容最常使用的方式，淺層皮膚(表皮及真皮):有中藥換膚方、中藥熱導面膜、刮痧拔罐及中醫微針治療，深層皮膚（肌肉及筋膜）:有針灸美容及埋線美容。

蔚為流行的針灸美容

「針灸美容」以消除臉部細紋為主，利用比頭髮還細的四十號無痛美容針，來刺激臉部特定肌肉群、筋膜層及經絡穴道。促使臉部肌肉收縮、增加皮膚再生力，改善臉部淋巴及血液循環，使臉部氣血循環改善，增進膠原蛋白增生，使細紋會淡去，增加皮膚彈性，使臉部看起來更容光煥發。

透過10周的療程，每周一次，每次30分鐘，在臉部18個穴位進行針灸，改善抬頭紋、魚尾紋、法令紋、木偶紋、下巴紋，及顏面浮腫、蘋果肌下垂，效果可以持續半年，其原理有點類似去健身房運動雕塑肌肉一樣，去健身房運動健身絕不可能去一次就可以練成像魔鬼終結者一樣的肌肉身材，也是需要長時間的運動刺激才可以使肌肉變大變結實，針灸美容也是如此，經過10次每星期一次的針灸刺激，使肌肉收縮以改善臉部的緊實度(蘋果肌變高)，臉部細紋路改善等等，個人經驗越年輕效果越快越持久。

（文／鄭鴻強中醫師，明華馬光中醫診所）