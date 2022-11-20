膠原蛋白與玻尿酸作用不同 專家教你如何選擇

以目前而言，醫美業界施打在顏面的填充劑，多以膠原蛋白與玻尿酸為主，各有擁護者，呈現分庭抗禮的情況。另外，也有膠原蛋白增生劑，可持續刺激增生膠原蛋白，漸進式地呈現效果。

過去玻尿酸的來源多由動物身上萃取，現在改由微生物發酵製造，雖仍有菌體蛋白質或病原菌殘留的問題，但可降低蛋白質生醫材料引起的過敏情形。

李久恆表示，醫美業界通常會以針劑填補臉部皮膚凹陷處，讓皮膚膨潤、改善輪廓、拉提與緊實等效果，施打的部位如太陽穴、臉頰、眼瞼、疤痕等凹陷處，至於法令紋與皺紋則是以拉提為主。

若以臨床應用經驗來看，玻尿酸注射在皮下組織之後，玻尿酸會撐起皮下凹陷的部分，用以修補臉部凹陷之處。

由於玻尿酸有相當高度的相容性，注射進皮下後會吸收大量的水分，足以撐起凹陷處，以利維持物理性的膨脹效果，之後逐漸融合在組織之中，皮膚摸起來的感覺，便和未注射之前一樣。

然而，利用物理現象的填充拉提復位，只能解決部分臉部肌膚下移的問題，缺少了膠原蛋白，無法讓鬆弛老化的皮膚得到改善。

作用大不同

那麼，一樣是針劑，膠原蛋白與玻尿酸到底有何不同？「兩者的差異在於，膠原蛋白注射後除了能填充支撐軟組織缺陷外，還能提供皮膚營養；玻尿酸則是具有支撐與皮膚保水效果，」李久恆解釋。

膠原蛋白本身含水量足夠，施打進去不會吸水、膨脹，會立即停留在需要固定與提升之處，和彈性蛋白一起維持皮膚的形狀與彈性，而且膠原蛋白粒徑較小，低於玻尿酸十五倍，顆粒感低。

注射膠原蛋白至真皮層中，能夠對鬆弛的皮膚提供再生需要的胺基酸養分，誘導纖維母細胞與彈性纖維的遷移增生，使肌膚恢復彈性，達到緊緻與提拉效果，並且刺激自體膠原蛋白增生。

膠原蛋白的高黏彈性與內聚力特性，能夠有效達到皮膚支撐與固位性，正是膠原蛋白最大的優點。

膠原蛋白針的內容物為天然的膠原蛋白，相對安全，且施打部位沒有限制，從額頭、淚溝、鼻子、下巴都可以，立即有填充效果。

不過，雖然膠原蛋白具有零觸感的優勢，但是施打的部位如眼眶的周圍，由於皮膚很薄，在淺層注射時，仍然需要相當注意。

「利用補充膠原蛋白恢復皮膚的彈性與緊緻，使得臉部自然提升，解決了臉部肌膚基本的問題後，再配合其他材料，可讓皮膚達到一個較完善的抗衰老效果，」李久恆說。

要如何選擇？

至於施打膠原蛋白與玻尿酸，何者為最佳選擇？

李久恆表示，若病患需要的是改善法令紋，使用膠原蛋白或玻尿酸其實沒有太大差異；若想改善皮膚的膚況，例如黑眼圈、黑色素沉澱，膠原蛋白可以對皮膚供應營養、增加彈力緊緻，並且刺激周圍組織、抑制黑色素活化，產生修復、新生的功效。

依據臨床研究，由於玻尿酸為液態的膠體狀，塑形後的持久效果不佳，需要經常做補充，且多次注射之後，容易產生整容般的「假臉矽膠感」，類似芭比娃娃的樣貌。而膠原蛋白能夠使肌膚有自然緊實的感覺，同時能夠美白、除皺、誘導組織再生。

膠原蛋白除了立即有填充效果外，施打後還能刺激人體本身膠原蛋白增生，但價格較高。

「在支撐性與彈性上，玻尿酸比膠原蛋白差，」他指出，由於玻尿酸為液態的膠體狀，吸水後雖然會變得飽滿，但僅是物理性的膨脹效果，而且相較於膠原蛋白，玻尿酸的觸壓感較為柔軟，但支撐作用差，注射之後會慢慢向組織四周溢散，最後被人體代謝掉，此時皮膚就回復到原先注射前的樣子。

他接著說明，膠原蛋白施打採用「部位定點注射」的技術，但由於膠原蛋白質地比玻尿酸硬，因此注射難度會比玻尿酸高一些，必須依靠醫師精準推算出施打劑量，同時均勻、協調地施打在臉上，對施打者的技術也是一種考驗。

膠原蛋白與玻尿酸一樣，都會被人體吸收代謝，並非永久性質。若想持續施打，應諮詢專業醫師評估進行。

玻尿酸與膠原蛋白各有其特點，該如何選擇，還是要看被施打者的需求。李久恆指出，玻尿酸與膠原蛋白在維持性上有著明顯的差異，一般來說玻尿酸可以維持一到兩年左右，膠原蛋白則約六個月到九個月不等，時間與效果視每個人的狀況而有所不同。

然而，在技術不斷發展下，双美生物科技技術處副總經理林育德表示，不久的將來，將會有維效期一到兩年左右的膠原蛋白面世。

（本文摘自司麟、吳秀樺著《你所不知的膠原蛋白》，天下文化提供）

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