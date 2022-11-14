乳鐵蛋白對抗新冠病毒的效果 比維生素D還好

2020年開始，陸續有報導指出，缺乏維生素D，比較容易受到COVID-19病毒感染，感染之後症狀也會比較嚴重，死亡率也比較高。報導中聲稱，如果每天補充維生素D，使血液中維持一定的濃度，就可以有效預防病毒感染，或降低感染後的嚴重性及死亡率。在幾篇重量級的研究論文中，也強烈建議年紀比較大、糖尿病、自體免疫性疾病、或是身體較弱的族群，每天補充維生素D，以增強自身對COVID-19病毒的防禦力。另外，也有一種說法是要鼓吹多補充維生素C，因為它的抗氧化作用，能讓免疫的保護力更全面。

國外對於維生素D的研究非常多，一來是維生素D的原料便宜，具有高度經濟效益，二來很早期的研究就發現維生素D對肺部感染是有幫助的。許多研究都發現，人體若缺乏維生素D，會增加呼吸道疾病的感染機率，如：肺炎、氣喘、慢性阻塞性肺病，以及與肺部功能有關的病毒或細菌性感染疾病等。正因為過往維生素D對於肺部疾病的正面研究結果，研究人員自然也很好奇維生素D是否對新冠肺炎也有用。

不過，真的是如此嗎？在我的印象中，關於維生素D對於COVID-19的效果並不是很明確。我納悶之下再查看有沒有最新的報導，以維生素D和COVID-19為關鍵字在美國醫學資料庫PubMed上搜尋後發現，從2020年到現在有上千篇的研究論文，都在討論這個再普通不過的維生素D，是否可用來對抗COVID-19；與此相比，討論乳鐵蛋白之於COVID-19的學術論文，只有70幾篇。

秉持著科學的驗證精神，我檢索最近三個月內所有關於「維生素D」、「乳鐵蛋白」和「COVID-19」有關的論文評論（review），這些評論會幫忙檢閱上千篇的研究論文並做成結論。

結果，關於維生素D的結論正負都有，大部分還是傾向於補充維生素D可降低感染、重症和死亡率。研究中表明維生素D對於COVID-19的機制，是當體內血液含有大量維生素D時，比較不容易被COVID-19感染，可是，一旦被感染之後，大量補充維生素D是沒有用的，還是沒有辦法治療，由此可見，維生素D對於縮短病程或治療效用沒有顯著幫助。

其中特別要注意的是，根據衛福部建議，每日維生素D的補充劑量是400 IU，但最多不要超過800 IU，但是研究中所用的劑量高達每日5,000~300,000 IU不等，換言之，如果真的想要達到防護COVID-19的效果，每日補充的劑量可能要高很多才行；而且如此高劑量的維生素D是否會造成人體副作用，還有待進一步的研究。

此外，有研究論文推測，維生素D合併乳鐵蛋白使用，具有加乘的效果。根據我長年研究乳鐵蛋白的經驗，這樣的推測我一點也不意外，因為乳鐵蛋白除了本身就是調節免疫的重要營養素，同時還具有抗病毒的功效，就理論上來說，乳鐵蛋白對抗COVID-19的能力，應該會高於維生素D或其他營養素。

無論是維生素D、維生素C、鋅、鎂或其他營養補充劑，它們只具備調節免疫的功能，並沒有直接抗病毒的作用，也就是說，乳鐵蛋白可以直接抵抗病毒，但維生素D或其他營養素則是啟動體內免疫細胞去對抗病毒，後者屬於間接作用，效用當然不會和直接作用的乳鐵蛋白一樣好。

綜觀2020年以後的國外學術期刊，針對乳鐵蛋白、維生素D對於COVID-19所做的研究，可以簡單做出以下結論：

1. 維生素D沒有抗病毒作用：維生素D和乳鐵蛋白都具有調節免疫的機制，但維生素D僅能調節免疫，無法包覆細胞膜形成保護膜、無法與病毒結合將其抵擋在外，更沒有破壞病毒細胞膜進而殺死病毒的能力。

2. 維生素D僅有預防作用：維生素D是透過調節免疫，就是啟動免疫細胞去辨識病毒，喚醒免疫細胞去殺死病毒，不是維生素D自己去殺死病毒，是間接作用；為此，前提是平常就要補充足量的維生素D，讓血液中含有大量的維生素D，才會對COVID-19有防範的效果，等到感染後再補充就來不及了。

3. 乳鐵蛋白可以被動防護，也可以主動攻擊對抗病毒：乳鐵蛋白不僅能調節免疫，喚醒免疫細胞去殺敵，它自己本身就可以直接包覆病毒，如此一來，病毒就沒有辦法進入細胞；此外，它也可以直接覆蓋在細胞表面上，形成細胞保護膜，病毒就鑽不進去。如果鼻腔、口腔內都含有很大量的乳鐵蛋白，即便這些病毒進入體內，也會在此被抵擋住，不會進一步入侵肺部或腸道，從而避免中重症的情形發生。

（本文摘自黃琇琴著《疫起看見乳鐵蛋白的健康效應：權威揭密！守護一生的神奇蛋白質》，一方青提供）

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