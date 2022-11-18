每天需洗腎的工程師 還能繼續工作嗎？
40 歲的江先生三年半前努力應徵上知名科技業的工程師職位，工作半年後醫師卻宣告慢性腎臟病已進展至末期，討論後選擇以腹膜透析的方式延續腎臟應有功能。近幾個月單位業務不斷擴增，每天需要洗腎的江先生，還能夠繼續正常工作嗎？ 職場上又該注意什麼呢？
疾病簡述
慢性腎臟病
簡介：臺灣慢性腎臟病年齡層落於45 至64 歲，是主要社會勞動力人口，最常見的病因為糖尿病引起之腎病變。當疾病演進為末期腎臟病，或者臨床症狀惡化，則需要評估腎臟替代療法的介入，包括換腎、血液透析及腹膜透析。根據臺灣107 年的統計，透析盛行率為84,615 人，男性較多，新個案開始透析年齡平均為67.3 歲，其中血液透析者為68.4 歲，腹膜透析者為57.1 歲。至於腎臟移植，等候時間逐年增加至6.1 年，移植比率逐年下降至4.1%。
高風險族群：糖尿病（無論第一、二型）、高血壓、心血管疾病、全身系統性疾病、泌尿系統結構異常（尿路結石、攝護腺肥大等）、腎臟疾病家族史、長期服用中草藥或消炎止痛藥者。
症狀與併發症：早期腎臟病時常以無症狀表現，可能合併尿液檢查異常（ 蛋白尿、血尿、肌酐酸異常）或三高，若能將三高控制良好，可延緩腎臟病進程。晚期併發症則包括心血管疾病、視網膜病變、神經病變等。慢性腎臟病患者的心血管風險，相較於正常人高出許多倍，須格外小心。
其他泌尿道疾病
較常見者為泌尿道結石，臺灣盛行率大約10%，好發於30 至50歲男性，具有高復發率，不僅造成疼痛、血尿等症狀，也影響到病患的日常工作。在夏天以及初冬屬於好發季節，可能與水分補充不足有關。
腎臟疾病及泌尿系統疾病個案之工作能力評估
就業之影響
慢性腎臟病：患者心理與生理都承受極大的壓力，壓力源之一為經濟來源。許多慢性腎臟病或透析個案面臨失業的問題，因素包括競爭力不足、工時受限，以及雇主對於腎病的態度與理解程度。腹膜透析相較於血液透析保留較彈性的時間與空間，受僱比例也較高。根據Fitness for Work 第五版所述，一份荷蘭864 人的研究顯示，腹膜透析患者約有36% 的受僱比例，相較於血液透析患者僅16%。選擇自主性高的腹膜透析、視情況做工作時間與內容的調整、以及加強雇主對於末期腎臟病的理解，將有助於提升腎友的就業率，減輕經濟負擔。
泌尿道疾病：以最常見的泌尿道結石為例，高溫環境、長時間無法補充水分之職業、戶外工作等皆可能造成尿路結石復發。在此類個案身上須特別注意相關工作內容與水分的適時補充。
針對慢性腎臟病勞工，接受不同腎臟替代療法之比較：
1. 血液透析與腹膜透析比較：此兩種方法為目前大宗。
|腹膜透析
|血液透析
|通路
|腹膜透析導管（腹部）
|動靜脈廔管（手臂）。
|方法
|腹膜透析管行體內透析，免扎針
|體外透析，每次須扎兩針。
|時間
|CAPD（手動）: 每日4-5次換液，每次約20-30分鐘。APD（自動）: 每日一次，邊睡邊治療，醒來即完成洗腎。
|每周二到三次，每次約費時4-6小時，以及往返透析中心之交通時間。
|場所
|家中或任何適合換液的場所
|醫院或透析診所
|執行者
|自己或照顧者
|護理人員
|血壓
|持續慢慢脫水，血壓平穩
|透析前後血壓差異大，可能會有頭暈、疲倦等不適感。
|生活品質
|可自行調配換液時間
|時間與地點受限於醫院（居家血液透析正快速發展中，未來此限制可能會改善）。
|工作影響
|不宜提重物或做會使腹內壓上升的動作，可能造成疝氣或是透析液滲漏。透析時間彈性，且可自行操作，因此就業比例高於血液透析患者。
|動靜脈廔管側的手臂不宜提重物（5-8公斤以下）。須避免容易造成管路感染、受壓之作業。須頻繁往返醫療院所，可能影響工作時間。透析前後血壓變化大，洗後可能出現頭暈、疲倦等症狀，增加部分作業如高架作業之風險。
2. 腎臟移植：臺灣腎臟移植手術成功率高，且移植後僅須長期服用免疫抑制藥物避免排斥反應，及小心免疫力低下造成的感染，在工作選擇上的限制近乎與正常人無異，就業比例也遠高於透析患者。
腎臟及泌尿系統疾病相關工作能力評估：風險、體能、耐受性
風險
為盡可能保留殘餘腎功能，須盡量避免對腎臟有害之金屬及化學暴露，如鉛、鈹、錳、汞作業、四烷基鉛、三氯乙烯、四氯乙烯、二甲基甲醯胺、3,3- 二氯聯苯胺及其鹽類、聯苯胺及其鹽類與β 萘胺及其鹽類、脂肪族鹵化碳氫化合物、二硫化碳、醇及酮。
體能
無論是腹膜透析或是血液透析，皆有透析管路位於腹部或是手臂，因此須避免該區域負重以及增加感染機會之作業。高溫環境可能造成快速水分流失及隨之而來的低血壓，因此也較不適宜。長時間或遠距離的運輸作業，可能造成洗腎時間與地點難以配合。另外，針對腹膜透析患者，安全帶也可能造成腹膜透析管路的磨損、感染，交通安全之於疾病感染風險，兩者也需權衡考量。洗腎個案常見的貧血問題，或是透析後的血壓變化，也可能造成疲勞、體力無法負荷等問題。
耐受性
個案對於腎臟疾病的認知與就醫順從性越高，越可以減緩疾病惡化的速度。另外需參酌個案照顧傷口的能力、家庭支持系統、可能存在之感染風險、往返職場與透析場所的交通接送等。醫護人員也需瞭解個案選擇透析方式的原因、職場對於個案就醫的配合度，以及是否存在職場歧視問題等，以上都可能影響個案的就業率以及工作選擇。
根據Fitness for work 第五版建議，慢性腎臟病個案適宜／不適宜之工作種類如下：
|工作種類
|不適宜
|軍人、暴露在易造成腎損傷之化學物質、建築工地（或其他需負重之職業）、潛水員、消防員、熔煉（或其他高溫環境之職業）、礦業（或其他地下作業）、輪班工作（尤其透析患者）、運輸（長時間遠距離）、高架作業
|相對不適宜
|餐飲業、農業、園藝、機械維修、印刷、焊接、廢棄物清除
|適宜
|會計、行政文書、運輸（非長時間、遠距離）、簡單組裝、醫療人員、接待、銷售員、教師……等。
安排復配工所需資料／條件
1. 整體情況：疾病診斷書、近期回診及檢驗結果（包含血糖、血紅素、腎功能檢查等）、透析種類、透析時間、自覺症狀等。
2. 完整處方用藥及治療方式：記錄過去、現在，與未來預計接受之治療方式。
3. 工作內容：記錄工作型態、工時，是否有負重、暴露於易造成腎損傷之化學物質、高溫、易感染之工作場域、外傷危險性高之作業等。
工作建議及注意事項
1. 評估工作時須考量慢性腎臟病本身及治療方式、併發症及共病症嚴重度（如貧血、視網膜病變、心血管疾病等），總括來說宜避免暴露在易造成腎損傷之化學物質、高溫、高架等作業，若有透析管路，宜避免負重及容易造成管路感染之作業。
2. 彈性的工作安排及彈性工時，使勞工能夠配合治療時間。
虛擬案例解析：慢性腎臟病之配工
虛擬案例之勞工基本資料
|年齡
|40
|性別
|男
|事業單位
|製造業
|事業分類
|第一類事業單位
|工作狀態
|已於單位工作約三年半
|輪班／加班
|日班／大夜班，需輪班
|工作描述
|廠務相關工作，包含工作現場巡檢及應急處理
虛擬案例之內容描述
40 歲男性，高科技製造業之廠務助理工程師，有高血壓病史及末期腎臟病，已接受腹膜透析三年，每日四次。諮詢時一年內之實驗室檢查發現貧血（Hb: 8.8 g/dL）及腎功能異常（BUN: 65 mg/dL, Cre:19.67 mg/dL），目前血壓控制良好。目前年資三年半，近幾個月因業務不斷增加感到壓力，調整現工作內容為：（1）系統巡檢抄表及設備運轉操作、（2）執行資源供應及化學品用量統計分析、（3）LOWEND 工作執行及作業環境6S、（4）各單位反應事項應急處理。廠護安排配工會議，諮詢腹膜透析個案之職場注意事項、需避免的工作類型，駕車相關議題，以及個案是否可輪班工作。
虛擬案例之工作能力評估
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面向
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因應
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評估
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風險
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工
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體能
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工
|須同時考量個案透析情況、併發症、共病症等：
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耐受性
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總結
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（本文作者 郭亭均、楊翰選、林宇力 。摘自臺中榮民總醫院詹毓哲等著《傷病之後——職場復工與配工實務手冊》，商周出版提供）
延伸閱讀
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