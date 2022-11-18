每天需洗腎的工程師 還能繼續工作嗎？

40 歲的江先生三年半前努力應徵上知名科技業的工程師職位，工作半年後醫師卻宣告慢性腎臟病已進展至末期，討論後選擇以腹膜透析的方式延續腎臟應有功能。近幾個月單位業務不斷擴增，每天需要洗腎的江先生，還能夠繼續正常工作嗎？ 職場上又該注意什麼呢？

疾病簡述

慢性腎臟病

簡介：臺灣慢性腎臟病年齡層落於45 至64 歲，是主要社會勞動力人口，最常見的病因為糖尿病引起之腎病變。當疾病演進為末期腎臟病，或者臨床症狀惡化，則需要評估腎臟替代療法的介入，包括換腎、血液透析及腹膜透析。根據臺灣107 年的統計，透析盛行率為84,615 人，男性較多，新個案開始透析年齡平均為67.3 歲，其中血液透析者為68.4 歲，腹膜透析者為57.1 歲。至於腎臟移植，等候時間逐年增加至6.1 年，移植比率逐年下降至4.1%。

高風險族群：糖尿病（無論第一、二型）、高血壓、心血管疾病、全身系統性疾病、泌尿系統結構異常（尿路結石、攝護腺肥大等）、腎臟疾病家族史、長期服用中草藥或消炎止痛藥者。

症狀與併發症：早期腎臟病時常以無症狀表現，可能合併尿液檢查異常（ 蛋白尿、血尿、肌酐酸異常）或三高，若能將三高控制良好，可延緩腎臟病進程。晚期併發症則包括心血管疾病、視網膜病變、神經病變等。慢性腎臟病患者的心血管風險，相較於正常人高出許多倍，須格外小心。

其他泌尿道疾病

較常見者為泌尿道結石，臺灣盛行率大約10%，好發於30 至50歲男性，具有高復發率，不僅造成疼痛、血尿等症狀，也影響到病患的日常工作。在夏天以及初冬屬於好發季節，可能與水分補充不足有關。

腎臟疾病及泌尿系統疾病個案之工作能力評估

就業之影響

慢性腎臟病：患者心理與生理都承受極大的壓力，壓力源之一為經濟來源。許多慢性腎臟病或透析個案面臨失業的問題，因素包括競爭力不足、工時受限，以及雇主對於腎病的態度與理解程度。腹膜透析相較於血液透析保留較彈性的時間與空間，受僱比例也較高。根據Fitness for Work 第五版所述，一份荷蘭864 人的研究顯示，腹膜透析患者約有36% 的受僱比例，相較於血液透析患者僅16%。選擇自主性高的腹膜透析、視情況做工作時間與內容的調整、以及加強雇主對於末期腎臟病的理解，將有助於提升腎友的就業率，減輕經濟負擔。

泌尿道疾病：以最常見的泌尿道結石為例，高溫環境、長時間無法補充水分之職業、戶外工作等皆可能造成尿路結石復發。在此類個案身上須特別注意相關工作內容與水分的適時補充。

針對慢性腎臟病勞工，接受不同腎臟替代療法之比較：

1. 血液透析與腹膜透析比較：此兩種方法為目前大宗。



腹膜透析 血液透析 通路 腹膜透析導管（腹部） 動靜脈廔管（手臂）。 方法 腹膜透析管行體內透析，免扎針 體外透析，每次須扎兩針。 時間 CAPD（手動）: 每日4-5次換液，每次約20-30分鐘。APD（自動）: 每日一次，邊睡邊治療，醒來即完成洗腎。 每周二到三次，每次約費時4-6小時，以及往返透析中心之交通時間。 場所 家中或任何適合換液的場所 醫院或透析診所 執行者 自己或照顧者 護理人員 血壓 持續慢慢脫水，血壓平穩 透析前後血壓差異大，可能會有頭暈、疲倦等不適感。 生活品質 可自行調配換液時間 時間與地點受限於醫院（居家血液透析正快速發展中，未來此限制可能會改善）。 工作影響 不宜提重物或做會使腹內壓上升的動作，可能造成疝氣或是透析液滲漏。透析時間彈性，且可自行操作，因此就業比例高於血液透析患者。 動靜脈廔管側的手臂不宜提重物（5-8公斤以下）。須避免容易造成管路感染、受壓之作業。須頻繁往返醫療院所，可能影響工作時間。透析前後血壓變化大，洗後可能出現頭暈、疲倦等症狀，增加部分作業如高架作業之風險。

2. 腎臟移植：臺灣腎臟移植手術成功率高，且移植後僅須長期服用免疫抑制藥物避免排斥反應，及小心免疫力低下造成的感染，在工作選擇上的限制近乎與正常人無異，就業比例也遠高於透析患者。

腎臟及泌尿系統疾病相關工作能力評估：風險、體能、耐受性

風險

為盡可能保留殘餘腎功能，須盡量避免對腎臟有害之金屬及化學暴露，如鉛、鈹、錳、汞作業、四烷基鉛、三氯乙烯、四氯乙烯、二甲基甲醯胺、3,3- 二氯聯苯胺及其鹽類、聯苯胺及其鹽類與β 萘胺及其鹽類、脂肪族鹵化碳氫化合物、二硫化碳、醇及酮。

體能

無論是腹膜透析或是血液透析，皆有透析管路位於腹部或是手臂，因此須避免該區域負重以及增加感染機會之作業。高溫環境可能造成快速水分流失及隨之而來的低血壓，因此也較不適宜。長時間或遠距離的運輸作業，可能造成洗腎時間與地點難以配合。另外，針對腹膜透析患者，安全帶也可能造成腹膜透析管路的磨損、感染，交通安全之於疾病感染風險，兩者也需權衡考量。洗腎個案常見的貧血問題，或是透析後的血壓變化，也可能造成疲勞、體力無法負荷等問題。

耐受性

個案對於腎臟疾病的認知與就醫順從性越高，越可以減緩疾病惡化的速度。另外需參酌個案照顧傷口的能力、家庭支持系統、可能存在之感染風險、往返職場與透析場所的交通接送等。醫護人員也需瞭解個案選擇透析方式的原因、職場對於個案就醫的配合度，以及是否存在職場歧視問題等，以上都可能影響個案的就業率以及工作選擇。

根據Fitness for work 第五版建議，慢性腎臟病個案適宜／不適宜之工作種類如下：



工作種類 不適宜 軍人、暴露在易造成腎損傷之化學物質、建築工地（或其他需負重之職業）、潛水員、消防員、熔煉（或其他高溫環境之職業）、礦業（或其他地下作業）、輪班工作（尤其透析患者）、運輸（長時間遠距離）、高架作業 相對不適宜 餐飲業、農業、園藝、機械維修、印刷、焊接、廢棄物清除 適宜 會計、行政文書、運輸（非長時間、遠距離）、簡單組裝、醫療人員、接待、銷售員、教師……等。

安排復配工所需資料／條件

1. 整體情況：疾病診斷書、近期回診及檢驗結果（包含血糖、血紅素、腎功能檢查等）、透析種類、透析時間、自覺症狀等。

2. 完整處方用藥及治療方式：記錄過去、現在，與未來預計接受之治療方式。

3. 工作內容：記錄工作型態、工時，是否有負重、暴露於易造成腎損傷之化學物質、高溫、易感染之工作場域、外傷危險性高之作業等。

工作建議及注意事項

1. 評估工作時須考量慢性腎臟病本身及治療方式、併發症及共病症嚴重度（如貧血、視網膜病變、心血管疾病等），總括來說宜避免暴露在易造成腎損傷之化學物質、高溫、高架等作業，若有透析管路，宜避免負重及容易造成管路感染之作業。

2. 彈性的工作安排及彈性工時，使勞工能夠配合治療時間。

虛擬案例解析：慢性腎臟病之配工

虛擬案例之勞工基本資料

年齡 40 性別 男 事業單位 製造業 事業分類 第一類事業單位 工作狀態 已於單位工作約三年半 輪班／加班 日班／大夜班，需輪班 工作描述 廠務相關工作，包含工作現場巡檢及應急處理

虛擬案例之內容描述

40 歲男性，高科技製造業之廠務助理工程師，有高血壓病史及末期腎臟病，已接受腹膜透析三年，每日四次。諮詢時一年內之實驗室檢查發現貧血（Hb: 8.8 g/dL）及腎功能異常（BUN: 65 mg/dL, Cre:19.67 mg/dL），目前血壓控制良好。目前年資三年半，近幾個月因業務不斷增加感到壓力，調整現工作內容為：（1）系統巡檢抄表及設備運轉操作、（2）執行資源供應及化學品用量統計分析、（3）LOWEND 工作執行及作業環境6S、（4）各單位反應事項應急處理。廠護安排配工會議，諮詢腹膜透析個案之職場注意事項、需避免的工作類型，駕車相關議題，以及個案是否可輪班工作。

虛擬案例之工作能力評估

面向 因應 評估 風險

（Risk） 工

作

禁

止 高溫作業、低溫作業。 為保護殘餘腎功能，避免暴露於具有易造成腎損傷之危害性化學品的環境，且應於適當防護下作業。 高架作業。 重體力勞動作業。 體能

（Capacity） 工

作

限

制 須同時考量個案透析情況、併發症、共病症等： 腹膜透析：存有腹部透析管，建議限制從事中度以上負荷作業，遠距離、長時間之運輸工作或出差工作也建議根據個案體能狀態給予適當限制。 貧血、高血壓：建議限制個案長時間單獨作業，至少2人為一組出勤。 慢性腎臟病個案需注意預防感染，建議限制在無法避免之高感染風險作業環境下工作。 慢性腎臟病患常伴隨心血管系統的問題，如有類似狀況，建議同時參考心血管系統章節的建議。 耐受性

（Tolerance） 個案須腹膜透析一日四次，因此輪班工作是否能與透析時間相互配合、工作場所是否有適合進行腹膜透析換液的環境、個案對於腹膜透析管路以及傷口的照顧能力是否充足，為配工之重要考量。 末期腎臟人常見貧血及高血壓問題，建議個案應與長期看診之腎臟科醫師討論用藥，注意個案就醫及服藥的順從性，並密切觀察個案是否能與廠內安全與醫護人員據實討論自身健康狀況。 仔細觀察個案所屬工作環境對於末期腎病變是否有職場歧視的疑慮，包含錯誤的疾病認知、薪資差距、請假程序、升遷機會，以及人道協助等重要環節。 總結 個案工作內容無高溫、低溫作業、高架作業等，但須執行資源供應及化學品用量統計分析，建議事業單位針對各作業環境執行環境監測，確認是否有易造成腎損傷之化學物質，以盡可能保留殘餘腎功能。

輪班作業時間以及環境若能配合每日三次的腹膜透析時間，則無須特別禁止。

考量體力負荷、透析時間、貧血等問題，盡量避免遠距離長時間的運輸工作及長時間單獨作業。

依照上述分析，個案應可維持原工作內容，但仍須密切觀察個案的體能適應狀況與耐受性。

（本文作者 郭亭均、楊翰選、林宇力 。摘自臺中榮民總醫院詹毓哲等著《傷病之後——職場復工與配工實務手冊》，商周出版提供）

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