膚色光亮與拉提 美顏針灸能幫助回春嗎？

以中醫望診來看，顏面的色澤、亮度、肌膚豐盈程度、斑點、皺紋、左右臉對稱與否、鬆弛、乾燥、水腫等等，在在都反映出身體五臟六腑的虛實、氣血的強弱。

由於文明的演進，許多人長期養成不良習慣，例如飲食不節制、作息紊亂、情緒起伏大、低頭看手機過久、排泄不正常、缺乏運動、姿勢不正確等等，這些都是容易造成面部皮膚萎黃、暗沉、毛孔粗大、斑點橫生、大小臉、水腫、眼胞、皺紋的原因，上述問題讓多數愛美人士憂心忡忡。

中醫的美顏針灸不僅可以治療面部皮膚問題，更可以透過針刺經絡調整內在體質。舉例來說，長期失眠的患者，施以美顏針灸後，除了面部皮膚改善，長期失眠的問題亦會跟著改善。

透過良好的睡眠品質、美顏針灸與中藥調理，皮膚會越來越明亮、越來越有光澤，甚至有回春的效果，進而達到由內而外的體質調整與治療。實際年齡無法倒退，但身體年齡是可以逆齡的！

美顏針灸的效果向來立竿見影，患者對於針灸後的膚色光亮與拉提是最有感覺。

其原理以中醫理論來說，面部是諸陽之會，利用針灸面部的穴位，可調整全身的氣機與血液循環，用氣血有餘的經絡來調整氣血不足的經絡，達成促進新陳代謝、補充元氣、抗老化、刺激膠原蛋白增生等作用。

美顏針灸除了有針刺穴位調理氣血的作用，亦是利用刺激皮膚的纖維與筋膜來達到緊緻、提氣、放鬆的效果，緊緻可以縮小臉部，提氣可以豐潤面頰的凹陷處，放鬆可以鬆解面部肌肉用力不均產生的皺紋。

美顏針灸亦可刺激局部的血液、組織液、淋巴液循環，刺激生長因子聚集在針刺部位，使皮膚加速代謝老舊細胞、角質、改善斑點、眼胞、水腫等問題。

美顏針灸相較於其他雷射或填充物注射是比較沒有副作用的，不會有反黑或皮膚變薄等問題，適合長期保養，一開始施作需1周一次，連續7-8次的效果最好，之後可2週一次，作為長期保養面部與體質的專業級醫療與美容調理。

（文／莊玉菁中醫師，澄玥中醫診所）