我的臉變形了！顏面神經麻痺 發作20分鐘內救治黃金期

對愛美人士來說，顏面神經麻痺是天大的打擊，突然看到鏡子裡的自己眼歪嘴斜，第一時間勢必驚恐無比！

顏面神經是第7對腦神經，有感覺與運動的功能，感覺功能是指舌頭前2/3段的味覺；運動功能是指控制面部表情肌肉，各種閉眼、開眼、往上看前額出現皺紋、微笑等動作，另有腺體的分泌功能，如淚腺、唾液腺的分泌。顏面神經麻痺可分為中樞性與末梢性顏面神經麻痺，中樞性顏面神經麻痺的原因有頭部外傷、腦中風或腦部腫瘤等。末梢性顏面神經麻痺則與睡眠異常、過勞、壓力、病毒感染、外傷、中耳炎、腫瘤或其他未知原因有關。

以下，我們將會針對末梢性的顏面神經麻痺探討，發病後首重治療的時間點，若能在發作的20分鐘內，找到中醫診所立刻針灸、電療、服藥，有8成左右的患者罹病第一天就能100%恢復正常外觀。若在發作一週後，才開始中醫針、藥治療，則至少需要2個月左右方能完全恢復。若發作兩週後，才進行中醫治療，則需3個月左右才會完全恢復；超過3週的亦能恢復，只是時間可能需4-5個月以上。因此，越早就醫，越早康復!

患病年齡從小孩到老人都有，無特殊性別與年齡的好發條件，罹病痊癒後有可能再復發，四季當中以天氣寒涼的春、冬兩季常見，夏季也有可能因貪涼致病。

末梢性顏面神經麻痺的原因，在診間常見的，於此先歸納出兩項供大眾作參考。

一、過度勞累，患者可能連續好幾天睡眠不足又工作壓力大或夜間睡眠不連貫，處於一種斷斷續續的睡眠狀態，這往往是造成疾病瞬間發作的主要因素，臉部一側開始突然有緊繃感，然後逐漸無法自主控制，進而歪斜。

二、遭遇風寒，有些人睡眠中冷氣開的很強或一整天辦公室冷氣過冷或日夜溫差大衣著不夠，都有可能誘發面部神經局部發炎、腫脹。寒在中醫理論裡，寒主收引，意思是寒氣會造成面部血管收縮，血管一旦收縮，基本的營養、熱能供給異常，神經就會開始水腫、發炎，通常會有頭皮、面部麻麻的感覺或痛感，進而造成面部肌肉收緊、僵硬失調。

透過中醫診斷，找出致病原因，若是睡眠引起的，就服藥調理睡眠，而面部藥物，以促進氣血疏通，活化神經與營養肌肉為主，並利用針刺皮膚纖維與筋膜來調暢患部氣機、血液、組織液、淋巴液循環和增加局部的生長因子，來刺激、營養、修復末梢神經。

若是寒症引起，藥物會以祛風除寒通絡為主，調氣活血為輔，改善因血管收縮所造成的面部陽氣不足、血循不佳，使陽氣重新充盈於面部、氣血豐潤於肌肉、筋膜之間，末梢神經的局部循環一經改善，水腫、發炎便會逐漸螁去，就能恢復過往正常面部表情的生活。

其他日常護理需按照醫師指導，例如不可貪涼、衣著保暖、睡眠充足、適度運動舒壓、飲食注意清淡與均衡營養等。若眼睛閉合不全，夜間須以生理食鹽水浸潤過的紗布敷蓋患側眼睛，以避免角膜乾燥，損傷視力。每週針灸電療次數最少須3次以上，按時服藥，方可加速恢復，避免後遺症與再度復發。

（文／莊玉菁中醫師，澄玥中醫診所）