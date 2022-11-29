摸到一顆痛點？女孩子們說不出口的痛

在外陰偏下方處摸到一顆硬硬的像綠豆或鵪鶉蛋大小的痛點，這可能就是巴氏腺囊腫!

以臨床治療經驗來看，患者若能積極配合中藥調理，改變飲食習慣、去除不良生活作息，通常都不需要走上切開引流或開刀摘除巴氏腺囊腫這條路，畢竟大陰唇被劃開一刀的痛苦是難以言喻、痛徹心肺的!

巴氏腺囊腫可透過服藥逐漸消去，並達到根治的目的。

巴氏腺位於陰道口，是分泌黏液的腺體，左右各有一個。正常情況下，以手觸摸感覺柔軟無腫硬感，其功能是在性行為時分泌黏性液體，提供陰道潤滑的作用。當腺體發炎感染時，會形成黏液狀囊腫，依患者本身免疫力強弱，發作時間可長可短，曾有案例，患者在使用髒毛巾後10分鐘內患處迅速腫硬、疼痛，大到如鴿子蛋。臨床上巴氏腺囊腫會非常疼痛，好發年齡在20-30歲女性，但更年期前後的女性亦不少。

網路上可查到的致病原因很多，最常見的是陰部皮膚接觸不潔的表面，例如沾染細菌的毛巾、床單、衣服，或性伴侶未完全清潔乾淨等，第二常見的是生活習慣不正常，熬夜、睡眠品質不佳、菸酒、過食烤炸辣、冰品、甜食等等。

急性期的巴氏腺囊腫，中醫可使用藥物、遠端取穴針灸治療，讓囊腫的發炎退去、腫硬逐漸消散，基本上1-2週後可完全消腫，避免走上手術開刀這條路，亦可避免進入慢性期巴氏腺反覆感染、腺體出口堵塞，影響性生活。在用藥經驗上，急性期的藥物主要是對抗正在引起身體發炎的外邪，次要是用藥物讓已經出現的囊腫縮小、消失。因此，在服藥過程中，患處若會有液體或膿血排出，都是服藥期間的正常現象。

進入慢性期，反覆發作的患者，中醫亦可透過藥物治療，遠端取穴針灸，來調理體質，改善免疫力。在用藥的基礎上，主要是以提升免疫力為主，清除體內的感染源，並讓巴氏腺體暢通，功能恢復正常，同時達到治療與預防的效果，不再反覆感染，進而根治，恢復正常愉快的日常生活。

（文／莊玉菁中醫師，澄玥中醫診所）