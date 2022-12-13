家有妥瑞兒怎麼照顧？中醫師說給你聽

好發在5-15歲間的兒童，比例上男多於女。網路上可查到妥瑞氏的各種症狀，例如:眨眼、甩頭、怪異表情、聳肩、清喉嚨、發出特殊聲音等等。

這是一種神經性的疾病而非精神病，大多數患者一但出現症狀就會一路發展到成年，若能在妥瑞氏症狀甫一出現，即以醫藥、針灸調理，患兒大都能控制得當。以中醫四診來看，此類患兒脈象多數呈現體內正在發炎的炎性反應，這些炎性反應因遺傳、體質等因素會在末梢神經附近不斷循環作用，有的人發作呈現所謂的錐體外症候群、有的人是妥瑞氏症、有的人則發作為腿不寧症候群或癲癇等其他神經系統相關的疾病。

臨床上患兒多有其他疾病史，而其中最大宗的是呼吸道過敏與皮膚過敏史，畢竟小兒的身體無故出現炎症機率不高，故炎症有來自於藥物的誘發、意外、情緒、飲食習慣、生活習慣的不良等等。

造成炎症的原因各異，炎症有起因於虛、起因於實，也有因寒濕引起，有因熱毒引起，需要詳細診斷才能了解病因，解決病根，治療疾病。

在妥瑞氏的治療上最重要的除了醫療部分，家庭照護也是重要關鍵，小兒體質質弱、內臟嬌嫩，因此飲食、生活作息必須達到有益無害的標準。糖分進入人體後所產生的代謝機轉會讓神經發炎腫脹，而控制幼兒的無糖飲食是妥瑞氏症的首要條件，光這一條件就是許多父母的挑戰。第二要件，妥瑞氏患兒須保持心情平穩。隨著結婚年齡上升， 許多家庭往往只有1-2個孩子，因此對於孩子寵愛有加，孩子們的個性若是起伏大、易怒，可發現眨眼或其他症狀出現的頻率立刻上升，平日家長們如何教導孩子處理情緒也是相當重要的一環。其他，患兒若有便秘、晚睡的情況，易會讓身體發炎，並加重妥瑞氏症狀的頻率與時間長度。

故為何多數年幼出現的妥瑞氏症會直至成年依舊無法減輕，往往都是因為許多環節無法從日常生活中改善，因此，若要治療妥瑞氏症，除了醫藥，也必須要各個家庭在生活細節上能夠配合。

釐清疾病的源頭，降低造成體內慢性發炎的各種習慣，酌以中藥調理，將炎症反應從體內逐步消除，就能還給孩子們正常快樂的生活。

（文／ 莊玉菁中醫師， 澄玥中醫）