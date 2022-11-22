對抗未知病毒 增強免疫力「正氣」最重要

新冠病毒肆虐已超過兩年，與病毒共存已經是必然的走向，中醫認為「正氣存內，邪不可干」，中醫的「正氣」相當於現代醫學的免疫力，意思就是說人體只要有足夠的正氣，足夠的免疫力，外來的邪氣、病菌就無法對人體產生傷害。要提高免疫力有以下方法：

1.充足的睡眠

睡眠是整個身體系統恢復生氣的時候，REM(快速動眼）睡眠週期尤為重要。鼓勵大家睡眠時間目標為6至8小時，設定固定的就寢時間和起床時間。若睡眠時間越少、品質越差的人，免疫力自然來得低下。

2. 規律運動習慣

現代人的生活型態多為久坐，運動可有助於免疫相關的細胞激素分泌，建議每週2-3次的中強度的運動，改善心血管、降血壓、控制體重，可預防各種疾病，提升免疫細胞的功能。

3. 遠離壓力源

若長期處在負面情緒或壓力之下，心情鬱悶，容易影響肝氣的運作，氣的運行不暢，引起全身性發炎反應，出現全身性的不舒服症狀，導致免疫力的下降。

4. 均衡攝取營養

多攝取蛋白質，幫助白血球、抗體的製造，飲食中也可酌量加些大蒜、洋蔥等辛香類食物，以強化免疫系統的作用。注意飲食營養均衡，飲食過量或過食冰冷會損傷脾氣，導致腸胃消化功能下降，可能出現腹脹，食慾下降等狀況，影響營養物質的消化吸收。

5. 善用中醫三伏貼、三九貼

除中藥外，中醫還有許多方法可助於提升免疫力，如三伏貼、三九貼是傳統醫學內病外治的保養方法，屬於天灸的一種，在特定節氣將溫熱屬性的中藥餅敷貼特定穴位，達到溫陽利氣、驅散寒邪以調節整體免疫系統，對於虛寒體質，如過敏性鼻炎、氣喘及慢性肺部疾病療效顯著，此外，也可用於治療易感冒體質、蕁麻疹、四肢冰冷、脾胃虛弱等疾病，提升正氣的功效。

（文／洪玉凡中醫師，橋頭馬光中醫診所）