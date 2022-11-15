秋冬到人也跟著憂鬱？ 色胺酸食物這樣吃就對了

「季節性情緒失調」(Seasonal Affective Disorder,SAD)。此症好發於秋末和冬季 ，由於冬天日照偏少，容易使人的新陳代謝、人體血清素和褪黑激素等神經傳導物質失衡；進而使人的情緒隨之受到影響，出現情緒與精神狀態的紊亂。

美國精神科協會列出的典型症狀為：

1.疲憊、嗜睡、睡太多。

2.失去對事物原有的興趣。

3.覺得低落或難過，有罪惡感。

4.難以專心、思考或做決定。

5.暴飲暴食，比平常愛吃碳水化合物，如甜食。

6.體重增加。

運動為解憂良藥，憂鬱能藉由運動來改善，因運動產生的腦內啡會使身體產生愉悅感。平時在家可以利用靜坐、散步、慢跑…等，來幫助自己排解壓力，揮別(季節性)憂鬱。

發現情緒不太對時，除了適度曬曬太陽，也可多吃富含色胺酸（Tryptophan）的食材。色胺酸（Tryptophan）為一種人體必需胺基酸，但人體無法自行合成，它能促進血清素與褪黑激素生成。體內缺少色胺酸，不但睡眠與清醒週期的調控會出狀況，還容易憂鬱、焦慮、煩躁不安。

豐富色胺酸食物：

1.優格、牛奶、起司等乳製品。

2.納豆、豆腐、豆漿等含有黃豆的製品。

3.芝麻、核桃、腰果、榛果等堅果類。

4.香蕉、燕麥、蜂蜜、黑巧克力、紅肉、蛋類等。

若症狀不是很嚴重，憂鬱失眠還不至於影響日常作息，可以在家裡用簡單的方式改善看看。

容易怕冷偏向陽氣虛弱者，可以適當使用桂圓紅棗茶溫補陽氣；屬於時常長吁短嘆的氣鬱體質者，則可以考慮玫瑰花茶等花草茶系列來改善氣血不順的體質，也應適當食用根莖類食物，或是深色蔬菜，同時減少寒涼之物，如生冷瓜果類，生菜沙拉、啤酒…等。

平時可以按壓太衝、合谷、內關、百會、耳神門等穴位，達到紓解壓力、身心平靜的功效，讓身體能順應冬季時節，安神定志、精神內守以養五臟。

1.太衝穴：腳的大足趾和第2趾縫間，往上1個拇指寬處，有助於疏理肝氣、清熱明目。

2.合谷穴：手的大拇指和第2指縫間，虎口凹窩處，有助於和胃通腸、疏風止痛。

3.內關穴：手腕橫紋中間往上3指寬處，可寧心安神，有助於緩解心悸、心慌。

4.百會穴：頭頂正中線與兩耳尖連線交叉處，有助於安神定志、調整自律神經。

5.耳神門穴：於耳朵三角窩內尖端處，有助於鎮靜安神、改善焦慮失眠。

若出現情緒問題加重難以控制，建議仍須儘速安排由專業的醫師診療，以避免症狀惡化。

（文／劉祈辰醫師 鳳山馬光中醫診所院長）