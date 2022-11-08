中醫教你排毒 按壓這2個穴道

肝臟是人體最大的解毒器官，加強肝臟循環是排毒的首要條件。圖／freepik
肝臟是人體最大的解毒器官，加強肝臟循環是排毒的首要條件。圖／freepik

什麼是身體的毒素

​在許多報章雜誌中，時常能看見排毒的用詞，那對人體來說，什麼是毒素呢？​

毒素可以簡單定義為對人體有害的物質，包含生物毒素（微生物與動物）、環境毒素（工業以及人造），這些毒素都會直接或間接地影響人體的健康。

​毒在中醫裡的定義則較為廣泛，如寒毒、熱毒、濕毒、魚蝦蟹毒，泛指人體在生活的過程中，因為外在接觸（如過冷或過熱的環境）、飲食（如：接觸到過敏物質、攝取人體難以消化的食物）、睡眠（如：睡眠時間過短或是過晚）、情緒（如：壓力超出負荷）等等，皆會讓人體內產生多餘的代謝壓力，進而形成所謂的「毒」。

身體有哪種自然的排毒系統

肝臟是人體最大的解毒器官，人體裡外的毒素都會輸送到肝臟做分解，再經由循環的管道排出人體；這些排出的方式就是透過人體的排汗、排尿與排便機制。排毒的概念可以比喻為清理泥沙淤積的河道，透過挖除淤泥來清理河道，使河道恢復通暢。人體會自然地透過排汗、排尿排便來將不必要的代謝廢物排出人體，就像清理淤泥一樣。

如何增加排毒的能力

​既然肝臟是人體最大的解毒器官，加強肝臟循環是排毒的首要條件，首先可以先減輕肝臟解毒的負擔，飲食方面建議減少攝取高鹽、高油、高糖與醃製的食品。再來，每天足量的白開水就能使肝臟維持好的循環代謝。另外，依照經絡理論，充足與適當的睡眠時間也能使肝臟維持良好的循環。

而排汗、排尿與排便的運作也是人體重要的排毒機制。以排汗而言，建議適度的運動去增加排汗量；排尿與排便的暢通可以透過飲食的調整來達成，例如：藉由蔬菜水果來攝取足夠的纖維素來幫助蠕動，促進排便。

若發覺自己在排汗、排尿與排便方面有異常，透過飲食與作息的調整無法改善時，建議及早就醫，找專業合格的中醫師調理，使排毒系統可以正常運作。

有哪些穴道可以幫助排毒

​透過以下兩個穴道按壓，可刺激人體循環，促進排毒。

​《曲池》
​​- 取穴：屈肘時，於肘橫紋的末端，按壓有痠脹感。
​​- 功效：清熱、化濕氣。

《太衝》
​​- 取穴：足背第一二指之間，向腳掌處推至推不動之凹陷處，會有動脈搏動感。
​​​- 功效：平肝清熱

​操作方式：穴位連續按壓30秒，休息10秒鐘為一輪，可以做3-5輪。

（文／詹博揚中醫師 百合馬光中醫診所供）

詹博揚中醫師 百合馬光中醫診所。圖／詹博揚提供
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