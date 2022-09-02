安聯新興債券收益組合基金經理人 劉珉睿從路跑到變身鐵人

「健康如投資，要定時定點運動且要趁早。」安聯新興債券收益組合基金經理人劉珉睿強調。

身為一位固定收益基金經理人，常需要眼觀四方、耳聽八方，因為要關心的眉角實在太多，不只要關注不同國家的總體經濟、財政狀況、信用評級及匯市變化，還要留意發債企業的基本面、獲利展望和償債能力等，尤其是這幾年，基金經理人更需要冷靜與精準的判斷力，才有能耐應對當前詭譎多變的政經局勢。

有些基金經理人習慣以攝影來磨練自身的觀察判斷力，也有的經理人則是藉由運動、三鐵等來鍛鍊自身應對多變市場的耐力與定力。而劉珉睿則是借重各類運動、參加三鐵來鍛鍊自己的體力、耐力與投資判斷力。

「應該是2017年有一年捐血報告顯示BMI數值為28那一天開始的吧！」劉珉睿回想起，他那時體重來到人生的頂峰，因此觸動他開始思考如何減重；由於當時小朋友還小，身為父親的他並沒法擁有太多自己的時間，所以當時只好選擇穿上跑鞋就能上路的路跑，然後慢慢從跑不完3公里，到10公里、再到15公里。直到2017年底、終於解鎖他人生的第一場半馬：桃園石門水庫半馬。

劉珉睿表示，就是這樣跑出興趣、耐力也逐步累積起來。2018年開始參加田中初馬、台北馬拉松等，累積到今年跑了六個全馬紀錄。由於工作和家庭因素無法參加跑班，所以平時只能跟幾個朋友固定每個禮拜六早上團練，也許是訓練受限、成績無法再有較大突破，當下就有朋友提議，如果不怕水，來玩鐵人三項如何？

每年一場全馬、一場標鐵

「就這樣，與鐵人開始結下緣分。從2019年開始由台東普悠馬初標鐵51.5公里解鎖，然後每年都會去台東一趟。每年一場全馬、一場標鐵，半馬、越野跑不限，只要時間允許有機會就參加。」