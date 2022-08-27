兒童肥胖 中醫來幫忙

世界衛生組織（WHO）指出，兒童肥胖或成為21世紀最嚴重的公共議題之一。根據台灣教育局學生健康檢查統計，台灣國小學童「過重」和「肥胖」比率為29.4％，相當於每三個國小男童、每四個國小女童，就有一個過重或肥胖。且研究指出，學齡前肥胖的兒童有較高的機率成為肥胖的成人。因此，從小維持體重成為現代社會保持健康的一項重要指標。

肥胖和遺傳、生活型態、不良的飲食內容息息相關。傳統觀念以為「能吃是福」、「小時候胖不是胖」，於是除了一日三餐、飯後滿滿一大盤的水果、家中觸手可及的點心零食變成常態；現代社會電子產品普及，孩子們課餘休閒活動變成線上遊戲或與電腦相關活動，間接壓縮運動時間，加上這兩年因為疫情，外出活動的機會大大減少，在室內狹小空間的限制下，運動種類、運動量和運動時間都大幅度減少。

肥胖同時影響孩子的身體和心理健康。兒童肥胖容易引起代謝性疾病，造成血脂、血壓、血糖異常等心血管方面疾病；膽結石、脂肪肝炎等腸胃疾病；氣喘、呼吸中止症等呼吸功能疾病。因為身體的負擔增加，也會造成脛骨彎曲、腰背痛、膝痛等影響骨關節；肥胖也會影響內分泌系統，提高性早熟的孩子骨齡增加速度，進而影響身高表現。另外體態不佳還可能影響還子的人際關係與自尊心。保持身心健康對孩子成長過程至關重要，是我們需要進一步重視的。

兒童體重控制的重點在於飲食控制和運動規劃。飲食營養均衡，除了減重並兼顧兒童的生長；適度適量的運動規劃，並幫助孩子建立規律運動習慣。中醫可以利用無痛的低能量雷射針灸刺激穴位或耳穴治療，達到抑制食慾、促進脂肪消耗，並可減低憂鬱。由於雷射針灸同時具備無痛、非侵入性的特點，小孩對雷射針灸的接受度較傳統針刺高。藉由定期評估、檢測飲食內容、隨程度調整運動計畫，維持良好的體態。

圖／中國醫藥大學附設醫院提供 低能量雷射具無痛、方便操作的特性，孩童及虛弱患者的接受度高。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

（文／陳曉平，中國醫藥大學附設醫院 中醫兒科醫師）