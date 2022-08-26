菸齡十年的陳先生，近來因持續咳嗽所以到醫院檢查，竟發現是肺腺癌。幸好腫瘤不大，很快便以微創手術切除腫瘤。不過手術後他仍有持續咳嗽症狀，只要多說一點話或者是吹到冷氣就會咳起來，讓他十分困擾。

肺癌治療過程中，以及治療後可能留下後遺症，通常這些問題會隨著時間而改善。但若症狀持續未改善，也可以尋求中醫協助。特別是衛福部推廣中醫輔助癌症治療試辦計畫，其中加強使用中藥及針灸來處理肺癌相關問題，都有健保給付，這對患者是一大福音。尤其像是肺癌手術後傷口疼痛與復原、化療引起的食慾不振與噁心嘔吐、癌症疲倦感，還有如同陳先生在治療後遺留的咳嗽，都能有效的加以解決。

肺癌容易局部復發及轉移至腦部、脊椎等部位，五年內為肺癌復發的高危險期，除了定期追蹤，平時患者也要留意自身體重、血壓等變化以及所處環境的空氣品質，可準備空氣清淨機來過濾空氣中的有害物質，並評估身體狀況搭配散步、養生操等合適強度的運動來維持體能。

在飲食方面，中醫依據陰陽五行理論將食物區分成不同屬性，再依體質找出適合的食材來調理。

近年盛行以青、赤、黃、白、黑五色，作為對應調養五臟的初步概念，其中白色食物具有宣肺止咳、化痰平喘的功效，可以保護肺部和支氣管。白肉（像是大部分的魚肉）是十分優質的蛋白質來源，可修復肺部；白色蔬果則大多富含水分和水溶性膳食纖維等，可為身體補充水分，此外白果和杏仁能定喘止咳，百合與銀耳可潤心肺，山藥可修復黏膜，不僅肺癌患者宜多加攝取，亦可作為一般民眾保養肺臟氣管之用。

另外，按摩肺經或大腸經的穴道也可保養肺部和氣管。在第一掌骨中點橈側，掌心與掌背的交界處為魚際穴，具有止咳平喘、解表宣肺、清熱瀉火的功能；將虎口併攏，看見肌肉凸起的最高處即是合谷穴，按壓此穴可以疏散風邪，清泄肺氣。

（文／侯俊成，彰化基督教醫院中醫部主治醫師）