戒菸一點也不難 只要做到這一點

現在你應該了解自己抽菸的真正原因，是為了滿足抽第一根菸時創造的小怪獸，而你相信抽菸能減輕渴望的唯一理由，是住在你內心的大怪獸把小怪獸的抗議誤解為「我想抽菸」。下一步就是讓你意識到自己被洗腦了。

我們都被洗腦了

無論抽不抽菸，我們都被灌輸相信某個迷思的觀念。這個洗腦十分強烈，從我們出生那一刻起便暴露其下。它存在多種形式，來自四面八方，很少聽到有人質疑。所有洗腦的最終結果都會產生某個迷思：抽菸會帶來愉悅感或精神上的支持。這個洗腦無所不用其極，連不抽菸的人也深信不已。大多數從未抽菸或有抽菸傾向的人會相信抽菸可能有讓人放鬆或舒緩神經的成分。

你不能真的責怪他們，他們也會懷疑的這樣想：「如果抽菸毫無益處，抽菸的人就不可能冒著所有危險和弊端也要抽。」

即使是看似純粹為了享樂而抽菸的人也會洩露他們的真實感受。我說的是那些一天只抽幾根菸的人，這代表他們能控制自己的欲望，選擇抽菸的地點及時間，不像老菸槍會一根接一根地抽。但那些偶爾抽菸的人也掉進同樣的陷阱。他們樂於自誇可以好幾天不抽菸，如果他們認為抽菸是一種真正的樂趣或精神支柱，那為什麼要這麼做呢？

很多人喜歡運動，你絕不會聽到他們吹噓自己可以多久不運動。如果可以，他們會不斷鍛鍊身體，因為他們喜歡運動，而且運動使他們感到快樂。對這些人來說，運動是一種真正的樂趣。吸菸者一直抵抗想抽菸的衝動，這算哪門子的樂趣？

只要你持續把抽菸視為一種樂趣或精神支柱，就會一直覺得戒菸很難。一旦你發現抽菸會帶來愉悅或精神支持的感覺都是由洗腦和菸癮產生的錯誤認知，就會覺得戒菸既輕鬆又愉快。

享受的錯覺

我們都知道抽菸的危害，從小被洗腦抽菸有很多健康風險，但這個負面宣傳並未澆熄嘗試抽菸的衝動，反而增添了神秘感。危險元素、禁忌和叛逆……都是吸引我們初嚐香菸的原因，與香菸實際的味道或氣味無關。

然而倘若問起年輕人為什麼抽菸，他們會回答因為享受。這很奇怪，因為他們會咳嗽、吐唾沫，看起來不像享受的樣子，而且如果不小心把煙吸進肺裡，還要盡量不乾嘔。幾週後再問相同的問題，到那時，他們已像老菸槍般吞雲吐霧，就會回答是因為喜歡菸味。這次他們沒有撒謊，他們真的相信自己喜歡上這個味道，但事實上，他們只是習慣了菸臭味及其對肺部的刺激。

再過幾週，相同問題的答案會變成抽菸有助於放鬆、集中注意力並給予他們信心。

在很短的時間內，他們對抽菸的看法便從味道令人反感變成讓人喜愛，並且能有效提升他們能力的東西。抽菸的迷思在他們腦中根深蒂固，使他們引以為傲。但情況不會一直這樣下去。幾年後再問他們一遍，回答可能會更趨於防備，表示這只是他們養成的習慣。這個答案暴露了他們的羞愧和無助感，他們知道抽菸毫無益處，沒什麼值得驕傲的。香菸已然成為他們經濟上主要的花費，他們開始意識到抽菸對健康和人際關係的影響，同時發現自己戒不了菸。每當他們靠意志力逼迫自己戒菸時，都會感覺被剝奪和痛苦，然後重拾香菸。

如果蒼蠅在爬進豬籠草時發現那是陷阱，牠就會飛走。現在你也有停手的機會，好好把握！

抽菸的藉口可能會變，但真正的原因永遠改變不了。儘管你已經來到明顯知道抽菸不會帶來愉悅或精神支持的階段，還是會繼續抽菸。若你試圖擺脫第一根菸導致的空虛和不安全感，抽菸無法擺脫那個感覺，更恰恰相反，每一根菸或每口尼古丁都會重新燃起渴望，讓你餘生都沉浸在這種感覺中。

唯一能擺脫這種渴望的方法就是停止餵食小怪獸。小怪獸很快就會消亡，身體的不適也會消失。欲殺死小怪獸有兩種方法：費力的方式和輕鬆戒菸法。只要殺死大怪獸，戒菸一點也不難。

（本文摘自亞倫．卡爾著《這本書能讓你戒菸：1000萬人都說有效的輕鬆戒菸法進階版》，高寶出版提供）

（工商時報提醒您 吸菸過量 有害健康）

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