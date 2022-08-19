CIP運維建設經理 陳建勳靠運動抗壓

矗立於海上的巨大風機隨風轉動，為了讓風機順利運轉，每隔一段時間就會定期檢修，背後的維修人員相當重要，CIP彰芳西島風場運維中心日前落成啟用，外型陽光的建造經理陳建勳是幕後推手，主要靠他一邊運動抗壓催生出來的。

與同事相約運動 維繫感情

「在離岸風電公司上班，最快跟同事混熟的方法就是運動」，陳建勳說，運動這一塊大家茶餘飯後都會聊，尤其是在台灣的外國人，因為台灣擁有的地形與丹麥相當不同，從海洋到高山都有，不像丹麥像一塊鬆餅，因此外國人看到台灣的高山會非常興奮，常常周一回來公司上班後，大家見面聊的第一句話就是：「假日去爬了哪座山？」或是「騎腳踏車去了哪？」，甚至還會相約一起出去運動。

陳建勳安排自己的時間，固定星期一晚上與CIP同事們相約打羽球，也成立了羽球社，固定找大家運動，周休二日有空就找同事去貓空爬山健行，甚至騎腳踏車挑戰較長的路程，一段時間下來就能感受到運動帶來的舒暢感。

上班前 抓緊時間進健身房

陳建勳舉例，為了趕在9點前上班，只要時間允許就會進健身房訓練，如此可保有一整天清醒腦袋。假日回到家，也會利用社區的公共設施，狂踩飛輪、跑步機，在兼顧家庭情況下，只要時間允許就會揪同事去騎腳踏車。

不僅自己運動，同時也帶著家人一起動。陳建勳笑說，最近為了讓小孩往戶外跑，政大後山的千階指南步道就很適合小朋友，因為每100階就可以給一點糖果獎勵，並且設立下一個百階目標，讓小朋友建立自信，也願意朝下一階段邁進。

「抓舉70公斤刺激身體，可以甩開壓力，保持工作彈性」。他說，工作上有很多繁瑣的事，只要開始練抓舉，就可以把煩惱的事拋諸腦後，尤其離岸風電工程方面工作，會需要相當多溝通，從內部到外部，從地方政府到中央政府，都需要花心力花時間溝通，因此保持彈性就相當重要，而定期運動成為釋放壓力最大的解方。

過去兩年因疫情造成許多場所封閉，連帶健身房停止營業一段時間。陳建勳說，公司員工福利很好，提供很多線上課程可以上，從烹飪到健身都有，大家就笑說，先吃玩才有體力可以運動，還好疫情趨緩後大家回到公司，身形都沒有變化太大。

在健身房中，會員健康出狀況就成一輩子不會忘記的經驗。陳建勳回憶，當初在進入職場之前，大學期間就開始踏入健身房當教練，過去曾發生健身房會員在運動中突然倒下，巨大的衝擊影響他對健康的認知，同時也培養了冷靜面對事故的緊急應變能力。他回想，那是一個寒冷冬天，正在健身房辦公室準備要下班時，忽然聽到外面跑步區有一大聲巨響，原本以為只是常見的水瓶掉落撞擊的聲音，不過細想覺得不對勁，一出來就發現會員倒下，他緊急協助就醫。

在離岸風電海上工作上，安全常常就是在分秒之間。陳建勳說，在海上風機工作，出海一趟就是四人為一組，能救你的就你身邊的人，如果突發狀況，就只能仰賴夥伴。現在作業程序都有把緊急狀況處理列進去，在確保自身安全下，要盡量協助同伴獲得良好的醫療救助。

陳建勳說，雖然風機內部已經逐步設有電梯，但一整天的工作量仍然相當大，有時上上下下一趟就是30米，尤其部分地方仍要爬階梯，必須動用自己雙手雙腳來移動，還要保護自己不要掉落，因此每個風場維護人員都練就一身精實的身材，陳建勳笑說，在風機維修師的領域，自然是找不到胖子。

為了保有爬風機的體力，自主訓練相當重要，正因為過去陳建勳有擔任過健身教練的經驗，因此就可以安排自主訓練課程，雖然現在身型不像20年前一樣結實，因此他要立下今年度的減重目標，重回過去榮耀，設定目標讓自己逐步達成，希望能在明年生日前達標。