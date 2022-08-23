夏天能進補嗎？中醫師：冬病夏治 除濕補脾胃

炎炎夏日，暑氣逼人，高溫高熱導致體內調控溫度失常，容易出現中暑的現象：感覺到身體熱、頭暈、頭脹、噁心想吐、疲倦等不適。暑熱容易耗氣傷津，「汗為心之液」，身體流汗過多，容易出現心煩、口渴、疲倦等狀況。常出門後流大汗，回到冷氣房，溫度降低使得表面毛細孔收縮，無法散熱，時間久了，身體的「濕」和「熱」排不出去，感覺疲倦、頭昏沉、身體重著，加上身體感覺熱，想喝生涼冷飲、吃冰、喝冰水，水分代謝更加不良，喝了水無法解渴，也容易引起腸胃不適、身體水腫，「濕氣」更加不容易排出。

破除迷思：不是冬天才能進補

除了多補充水分外，其實夏季也能進補。夏季是個生長旺盛的季節，順應四時的養生之道，利用夏季陽氣旺盛時養陽氣，「冬病夏治」，利用夏季好好強固身體，增加身體機能，迎戰冬天。補的方法要正確，冬天以溫補為主，夏季以涼補為主。夏季養生補養，藥材或食材多以健脾、除濕、益氣、養陰為主。

暑熱氣虛，夏季常見進補藥材

暑熱容易耗氣傷津，身體津液流失過多，容易產生氣虛的狀況。

• 益氣：黃耆、黨參等。

• 養陰：麥門冬、蓮藕、百合、玉竹、蘆根等。

改善濕熱體質，夏季常見進補藥材

暑多夾濕，脾胃為後天之本，脾主運化水濕，脾胃消化功能不好，水分代謝不良，濕氣難排出，身體消化功能差，長久下來影響身體機能狀態。健脾能幫助腸胃機能，幫助身體代謝運化水濕。

• 補脾、除濕：薏仁、山藥、茯苓、芡實、白朮、蓮子等。

夏季進補推薦藥膳與茶飲

• 四神湯：健脾胃、除濕，改善消化問題。

山藥、茯苓、蓮子、芡實，可以再加上薏仁，煮湯，也可以加米煮成粥。

• 茶飲：益氣養陰。

黃耆5錢、黨參3錢、麥門冬2錢、玉竹2錢、百合2錢，五味子1錢，加水1000ml，煮約10-15分鐘。

夏季推薦穴道按摩

平時也可以多多按摩「百會穴」、「足三里穴」、「陰陵泉穴」進行保養。

• 百會穴：位於頭頂正中央，兩耳尖畫一條線，兩眉心到頸後畫線，兩條線交點位置，「頭為諸陽之會」，刺激百會，有助於恢復精力、益氣醒腦、調節身體機能。

• 足三里穴：又稱「長壽穴」，胃經穴位，在膝蓋外下方，往腳踝下延伸手4指寬的位置，能保健脾胃，增強免疫力。

• 陰陵泉穴：膝蓋內下方，從膝蓋往小腿會按壓到脛骨緣凹陷處，具有除濕健脾胃功效。

李映芷醫師提醒您，進補要分清楚體質，進補前先請教專業的醫師。利用夏季好好調理身體，增強保護力，強健體質，常保健康！

（文／李映芷中醫師，鳳山馬光中醫診所）