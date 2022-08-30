頭暈、胸悶、腹痛、腹瀉…中醫師教你遠離夏季病

台灣屬於海島型國家，一進入夏天氣候便變得悶熱潮濕，近期氣溫幾乎都飆破 35°C，甚至有些地方還來到 40°C；門診上在這個時期容易出現因為濕熱過重而產生的相關疾病。依照中醫三焦辨證體系分類，可以將人體區分成上焦、中焦、下焦，大致可以對應到西方醫學的心肺系統、腸胃系統、泌尿生殖系統。

1.頭暈、胸悶、咳嗽，心肺系統出狀況

心肺方面，研究顯示高溫潮濕的空氣，讓人呼吸變得沉重、甚至出現頭暈胸悶的狀況，甚至本身有過敏體質的人也紛紛出現嚴重的過敏反應。其原因不外乎濕度高的空氣分子較重，呼吸過程無形中需要耗費較多能量，若本身沒有運動習慣的人，就會造成類似缺氧的狀況；另外，溫暖潮濕的環境容易孳生黴菌和塵螨，當這些過敏源飄散在空氣當中，就會引發呼吸道過敏。

2.冷飲生食，腹瀉腹痛容易上身

腸胃方面，夏日炎炎，烈日高照，不少民眾喜歡喝手搖冷飲、吃冰品來解暑。飲食習慣也跟著改變，特別是清爽的生食深受大家的喜愛；然而，這些生冷食物及飲品容易受到外在環境，或處理器具的汙染。在炎熱高溫的天氣下，若沒有妥善的保存極易變質，不慎吃下肚就會導致大便黏膩、腹瀉甚至腹痛等症狀。

3.水分不足容易上火，泌尿系統有狀況

泌尿生殖方面，因為天氣熱，身體細胞利用水分的效能會提升，且排汗量也會增加。此時如果只喝含糖飲料解渴而忘記多補充水分，會造成細胞慢性發炎，也就是中醫所謂的上火，若伴隨濕氣重，臨床上在下焦常見小腹悶脹、小便刺痛有燒灼感、小便顏色深、女性陰部搔癢、分泌物多…等不適症狀。

中醫教你「利濕清熱」，開心度過炎熱夏季

總的來說，要避免上述情況發生，「利濕清熱」為一大要點。中醫方面，四神湯、綠豆薏仁湯都是很好的利濕消暑食物，可以減緩體內濕氣的累積；生活上，維持居住環境空氣的流通，降低室內濕度、避免生食和過多冰品冷飲、養成定時補充水分以及上廁所的習慣。最後，有正常的生活作息、維持運動習慣和良好睡眠品質，以確保身體有最佳的免疫力。

（文／何盈穎中醫師，意凡馬光中醫診所）