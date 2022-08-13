腸沾黏嚴重 達文西手術迎刃而解

腸沾黏是很多病患常聽到，甚至親身經歷過的痛苦經驗，輕則偶有腹脹腹痛，嚴重時甚至引發腸阻塞、穿孔而需手術治療！究竟是什麼原因造成腸沾黏？該如何預防？又與達文西手術有何關聯呢？

過去的外科前輩總以「大醫師、大傷口、大手術」讓年輕醫師敬佩不已，然而這樣的作法也經常帶來病人術後腸沾黏的痛苦。雖然依循著細心止血、徹底清理腹內感染源、腸道正確歸位、引流管擺放等方式，可以減少沾黏，但仍難以完全避免。除了手術之外，腹內感染也是沾黏的元兇之一，最常見的就是女性病患的骨盆腔發炎、膀胱發炎，甚至是腸道機會性感染，都可能引發腸沾黏，所幸近年來微創手術的盛行（目前約占八成），以及許多防沾黏醫材的問世，都讓這個棘手的問題大幅改善。

然而即便如此，腸沾黏還是有可能在不預期的狀況下，造成以下幾種問題：

1、小腸隨著自發性蠕動，卡進腸沾黏帶狀組織所形成的小洞，而造成崁頓甚至引發缺血壞死。

2、膽囊炎、子宮肌瘤、良惡性腹內腫瘤是中老年人常見疾病，原先可藉微創手術，減少疼痛、感染、及早恢復，卻可能因腸沾黏需改採開腹式手術。

隨著達文西手術的日漸普及，在外科領域的運用也不斷擴增，除了能達成更精準的組織切割，減少對重要但細微的神經血管造成非必要破壞，此外，藉由其高達十倍的放大能力（最高可達40倍），與無人能及的穩定特性，如同讓操刀的醫師多出一個分身，遇上困難的腸沾黏情境，也可經由機器手臂與幾個不到1公分的小洞，完成腹腔鏡難以安全施行的手術，無疑是改採開腹手術之外的另一個良好選項。

較為可惜的是，達文西手術平台本身精密昂貴，也讓治療費用較高，所幸不少人都有醫療保險的觀念，可以減輕突如其來的負擔，畢竟一生中可能僅此一次須面臨手術。

此外，醫師需要跨越學習曲線，才能發揮機器手臂的優越特性，也讓多數醫師仍未提供病人該選項的相關資訊，寄望未來AI醫療快速進步，能讓病人在平時以定期健檢，及早發現問題，及時治療，必要時運用精準醫療的方式，降低風險，提升手術安全與舒適度。

（文／鄭益和，新光醫院一般外科／外傷科主治醫師）

鄭益和醫師，新光醫院一般外科／外傷科主治醫師。圖／新光醫院提供 鄭益和小檔案 現職：

◎新光醫院一般外科／外傷科主治醫師 學歷：

◎私立中山醫學大學畢業 經歷：

◎新光醫院一般外科主治醫師

◎新光醫院外傷科主治醫師

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