豆漿還是牛奶好？低醣瘦身建議這樣吃
豆漿與牛奶兩者的優劣並沒有絕對，要看如何平衡搭配的餐食。選擇牛奶，所能再加的含碳水食物，就剩下不到5公克。豆漿的話，可以搭配其它一份醣主食，蛋白質的營養更豐富，「蔓越莓饅頭餐盤」中，饅頭30公克，其它澱粉製品，例如吐司、麵包，秤重約30公克約是一份醣量，是掌握澱粉控醣的簡易方法。
|200毫升飲品
|蛋白質
|脂肪
|飽和脂肪
|碳水化合物
|全脂牛奶
|6.0 公克
|7.2 公克
|4.8 公克
|10 公克
|低脂牛奶
|6.9 公克
|可不計
|可不計
|12.5 公克
|高纖無糖豆漿
|6.8 公克
|3.8 公克
|0.6 公克
|淨醣量3.0公克
|特濃無糖豆漿
|10.2 公克
|5.2 公克
|0.8 公克
|淨醣量1.6公克
考量成人鈣建議攝取1000毫克的需求，豆漿的含鈣量約只有牛奶的十分之一，但鈣的食物來源還有很多，很容易達到平衡。同樣是豆製品，100公克板豆腐含鈣140毫克，豆干高達600毫克以上，就比豆漿高。蔬菜中的髮菜、紫菜、芥蘭菜、莧菜、青江菜、地瓜葉、油菜、菠菜、小白菜，含鈣量都不輸給牛奶。小魚乾、蝦、蟹、蛤，這類海鮮鈣質豐富。10公克的黑芝麻，含脂肪5公克、碳水2.3公克，含鈣量就和100毫升牛奶一樣多。
蔓越莓饅頭餐盤
|熱量
|529.6kcal
|蛋白質
|36.9g
|脂肪
|30.7g
|豆魚蛋肉類
|30.0g
|非豆魚蛋肉類
|6.9g
|醣類
|33.6g
|膳食纖維
|8.4g
|淨醣量
|25.2g
|非蔬菜醣量
|22.1g
|蔬菜醣量11.5g
|11.5g
主食 蔓越莓饅頭
材 料│ 冷凍蔓越莓饅頭30公克（約2/3個）
配菜1炒滑蛋
材 料│ 雞蛋3顆、油1茶匙
調味料│ 鹽適量、白胡椒少許
作 法│
1 雞蛋打散，加適量鹽與白胡椒調味。
2 熱鍋倒入1茶匙油，倒入蛋液快速攪拌至八分熟。
配菜 2 煎櫛瓜
材 料│ 綠櫛瓜40公克、油1茶匙
調味料│ 鹽適量、黑胡椒粒少許
作 法│
1 將櫛瓜切0.5公分左右備用。
2 熱油鍋，小火慢煎櫛瓜至微焦後翻面。
3 兩面都上色後，撒上鹽巴、黑胡椒粒即可。
配菜 3 素炒雙菇
材 料│ 鴻喜菇50公克、雪白菇50公克、用煎櫛瓜的剩油
調味料│ 鹽適量
作 法│ 熱油鍋，炒熟鴻喜菇與雪白菇後加入適量鹽調味。
配菜 4 川燙時蔬
材 料│ 玉米筍50公克
作 法│ 煮熱水，將玉米筍放入燙熟即可。
配菜 5 生菜
材 料│ 牛番茄50公克、小番茄1顆（裝飾用）
飲 料 無糖濃豆漿 1 杯250毫升
選擇牛奶，所能再加的含碳水食物，就剩下不到5公克；選擇豆漿，則可再搭配其它一份醣主食，蛋白質的營養更豐富。
（本文摘自游能俊著《游能俊醫師的133低醣瘦身餐盤：超過30,000人次實證，有效擺脫高血糖、高血壓，瘦身減脂，遠離慢性病【隨書附贈：可剪裁「食材測量表」】》，采實文化提供）
延伸閱讀
歡迎訂閱追蹤 Instagram 、樂讀電子報 ｜回工商書房首頁