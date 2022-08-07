豆漿還是牛奶好？低醣瘦身建議這樣吃

豆漿與牛奶兩者的優劣並沒有絕對，要看如何平衡搭配的餐食。選擇牛奶，所能再加的含碳水食物，就剩下不到5公克。豆漿的話，可以搭配其它一份醣主食，蛋白質的營養更豐富，「蔓越莓饅頭餐盤」中，饅頭30公克，其它澱粉製品，例如吐司、麵包，秤重約30公克約是一份醣量，是掌握澱粉控醣的簡易方法。

200毫升飲品 蛋白質 脂肪 飽和脂肪 碳水化合物 全脂牛奶 6.0 公克 7.2 公克 4.8 公克 10 公克 低脂牛奶 6.9 公克 可不計 可不計 12.5 公克 高纖無糖豆漿 6.8 公克 3.8 公克 0.6 公克 淨醣量3.0公克 特濃無糖豆漿 10.2 公克 5.2 公克 0.8 公克 淨醣量1.6公克

考量成人鈣建議攝取1000毫克的需求，豆漿的含鈣量約只有牛奶的十分之一，但鈣的食物來源還有很多，很容易達到平衡。同樣是豆製品，100公克板豆腐含鈣140毫克，豆干高達600毫克以上，就比豆漿高。蔬菜中的髮菜、紫菜、芥蘭菜、莧菜、青江菜、地瓜葉、油菜、菠菜、小白菜，含鈣量都不輸給牛奶。小魚乾、蝦、蟹、蛤，這類海鮮鈣質豐富。10公克的黑芝麻，含脂肪5公克、碳水2.3公克，含鈣量就和100毫升牛奶一樣多。

蔓越莓饅頭餐盤

圖／采實文化提供 熱量 529.6kcal 蛋白質 36.9g 脂肪 30.7g 豆魚蛋肉類 30.0g 非豆魚蛋肉類 6.9g 醣類 33.6g 膳食纖維 8.4g 淨醣量 25.2g 非蔬菜醣量 22.1g 蔬菜醣量11.5g 11.5g

主食 蔓越莓饅頭

材 料│ 冷凍蔓越莓饅頭30公克（約2/3個）

配菜1炒滑蛋

材 料│ 雞蛋3顆、油1茶匙

調味料│ 鹽適量、白胡椒少許

作 法│

1 雞蛋打散，加適量鹽與白胡椒調味。

2 熱鍋倒入1茶匙油，倒入蛋液快速攪拌至八分熟。

配菜 2 煎櫛瓜

材 料│ 綠櫛瓜40公克、油1茶匙

調味料│ 鹽適量、黑胡椒粒少許

作 法│

1 將櫛瓜切0.5公分左右備用。

2 熱油鍋，小火慢煎櫛瓜至微焦後翻面。

3 兩面都上色後，撒上鹽巴、黑胡椒粒即可。

配菜 3 素炒雙菇

材 料│ 鴻喜菇50公克、雪白菇50公克、用煎櫛瓜的剩油

調味料│ 鹽適量

作 法│ 熱油鍋，炒熟鴻喜菇與雪白菇後加入適量鹽調味。

配菜 4 川燙時蔬

材 料│ 玉米筍50公克

作 法│ 煮熱水，將玉米筍放入燙熟即可。

配菜 5 生菜

材 料│ 牛番茄50公克、小番茄1顆（裝飾用）

飲 料 無糖濃豆漿 1 杯250毫升

選擇牛奶，所能再加的含碳水食物，就剩下不到5公克；選擇豆漿，則可再搭配其它一份醣主食，蛋白質的營養更豐富。

（本文摘自游能俊著《游能俊醫師的133低醣瘦身餐盤：超過30,000人次實證，有效擺脫高血糖、高血壓，瘦身減脂，遠離慢性病【隨書附贈：可剪裁「食材測量表」】》，采實文化提供）

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