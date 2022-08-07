豆漿還是牛奶好？低醣瘦身建議這樣吃

圖／采實文化提供
蔓越莓饅頭餐盤。圖／采實文化提供

豆漿與牛奶兩者的優劣並沒有絕對，要看如何平衡搭配的餐食。選擇牛奶，所能再加的含碳水食物，就剩下不到5公克。豆漿的話，可以搭配其它一份醣主食，蛋白質的營養更豐富，「蔓越莓饅頭餐盤」中，饅頭30公克，其它澱粉製品，例如吐司、麵包，秤重約30公克約是一份醣量，是掌握澱粉控醣的簡易方法。

200毫升飲品蛋白質脂肪飽和脂肪碳水化合物
全脂牛奶6.0 公克7.2 公克4.8 公克10 公克
低脂牛奶6.9 公克可不計可不計12.5 公克
高纖無糖豆漿6.8 公克3.8 公克0.6 公克淨醣量3.0公克
特濃無糖豆漿10.2 公克5.2 公克0.8 公克淨醣量1.6公克

考量成人鈣建議攝取1000毫克的需求，豆漿的含鈣量約只有牛奶的十分之一，但鈣的食物來源還有很多，很容易達到平衡。同樣是豆製品，100公克板豆腐含鈣140毫克，豆干高達600毫克以上，就比豆漿高。蔬菜中的髮菜、紫菜、芥蘭菜、莧菜、青江菜、地瓜葉、油菜、菠菜、小白菜，含鈣量都不輸給牛奶。小魚乾、蝦、蟹、蛤，這類海鮮鈣質豐富。10公克的黑芝麻，含脂肪5公克、碳水2.3公克，含鈣量就和100毫升牛奶一樣多。

蔓越莓饅頭餐盤

蔓越莓饅頭餐盤。圖／采實文化提供
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熱量 529.6kcal 
蛋白質 36.9g 
脂肪 30.7g  
豆魚蛋肉類 30.0g 
非豆魚蛋肉類 6.9g
醣類 33.6g
膳食纖維 8.4g
淨醣量 25.2g
非蔬菜醣量 22.1g 
蔬菜醣量11.5g 11.5g

主食 蔓越莓饅頭

材 料│ 冷凍蔓越莓饅頭30公克（約2/3個）

配菜1炒滑蛋

材 料│ 雞蛋3顆、油1茶匙
調味料│ 鹽適量、白胡椒少許

作 法│ 
1 雞蛋打散，加適量鹽與白胡椒調味。 
2 熱鍋倒入1茶匙油，倒入蛋液快速攪拌至八分熟。

配菜 2 煎櫛瓜

材 料│ 綠櫛瓜40公克、油1茶匙
調味料│ 鹽適量、黑胡椒粒少許

作 法│ 
1 將櫛瓜切0.5公分左右備用。
2 熱油鍋，小火慢煎櫛瓜至微焦後翻面。
3 兩面都上色後，撒上鹽巴、黑胡椒粒即可。

配菜 3 素炒雙菇

材 料│ 鴻喜菇50公克、雪白菇50公克、用煎櫛瓜的剩油 
調味料│ 鹽適量
作 法│ 熱油鍋，炒熟鴻喜菇與雪白菇後加入適量鹽調味。

配菜 4 川燙時蔬

材 料│ 玉米筍50公克 
作 法│ 煮熱水，將玉米筍放入燙熟即可。 

配菜 5 生菜 

材 料│ 牛番茄50公克、小番茄1顆（裝飾用） 

飲 料 無糖濃豆漿 1 杯250毫升
選擇牛奶，所能再加的含碳水食物，就剩下不到5公克；選擇豆漿，則可再搭配其它一份醣主食，蛋白質的營養更豐富。

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（本文摘自游能俊著《游能俊醫師的133低醣瘦身餐盤：超過30,000人次實證，有效擺脫高血糖、高血壓，瘦身減脂，遠離慢性病【隨書附贈：可剪裁「食材測量表」】》，采實文化提供）

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