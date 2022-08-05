薑黃這樣吃吸收更好！自製薑黃粉6步驟

如果不了解吃法，無論吃再怎麼好的食物，也難以見效。攝取食品時，必須找到可以毫無負擔、長期食用的辦法。

許多人雖然想喝排毒果汁，卻因為懶得做果汁，所以無法常常喝。即使某樣食品或習慣對健康有益，也不代表每個人皆能實踐。

相對果汁來說，薑黃粉是最理想的。不但方便食用，用途也不少，最重要的是相當簡單。只要將薑黃粉泡在水中，或添加在食物中即可。薑黃素是薑黃的核心成分，吸收率低，因此最好跟油脂一起食用。

剛採收的最佳！

韓國在春天種植薑黃，初冬收成。薑黃屬於熱帶作物，主要栽種於南部地區，一旦氣溫下降，塊根作物的根部便會腐爛，因此必須在結霜前採收。

以韓國產的薑黃來說，通常在十一月到十二月採收，但是如果冬天時土地未結凍，亦可隔年一月時再採收。

雖然市面上也有薑黃粉產品，但是價格差異很大，有些甚至檢出含重金屬，標榜無農藥、卻是化學藥劑脫臭過的工業用薑黃。最好在採收期購買生薑黃，自己製作薑黃粉使用。

薑黃呈鮮黃色，代表薑黃素含量高。越晚採收薑黃，根部越成熟，色澤也越鮮黃，代表薑黃素越多。

以我個人來說，我每年會買韓國珍島生產的薑黃，因為珍島氣溫高，比其他地區晚採收，薑黃素含量相對也較高。我查過成分，發現珍島薑黃的薑黃素含量，比中國等其他地區高出4%以上。

比起乾薑黃，生薑黃的水分含量高，可以泡茶飲用，或是做成薑黃醋、薑黃果醬、薑黃酒。

若要泡茶飲用，需將薑黃切成斜片放入水中煮滾，再加入砂糖或蜂蜜飲用；或是跟砂糖1:1醃製約三個月，熟成後沖水飲用。保存薑黃時，可用保鮮膜包起來，再放入冰箱蔬菜格層中，即可保存約一個月。

跟油脂一起炒，更容易被吸收

如果不方便飲食，無論對身體再怎麼好，也難以持之以恆。所以我推薦吃薑黃粉，這是最簡單且方便的辦法了。不僅攜帶方便，也易於保存，任何人都能輕鬆的長期服用。

吃法也十分簡單，將一茶匙（1到3公克）的薑黃粉倒入口中，再喝水即可。也可以在開水、牛奶、豆漿或優酪乳，甚至是咖啡中添加一茶匙薑黃粉再飲用。

將薑黃粉加進牛奶或優酪乳中，乳脂肪有助於吸收薑黃素。初次接觸薑黃的人，對薑黃苦澀辛辣的味道敬而遠之，但如果加在牛奶或優酪乳中飲用，苦澀味會被抵消掉。

薑黃不用單獨吃，煮飯、煎魚、或是煮肉時也可以添加薑黃粉。薑黃可以去除腥味，增添食物的風味。此外，它也具有防腐劑的功用，讓食物不易腐壞，得以長期保存。

雖然薑黃素對於預防及治療各種疾病，效果十分顯著，但是它體內吸收率低。為了提升薑黃素的吸收率，建議最好跟油一起吃。

就跟紅蘿蔔的β- 胡蘿蔔素為脂溶性，跟油脂一起炒，吸收率才會變高的道理一樣。薑黃跟油脂一起吃的話，薑黃素會更容易被體內吸收。

亦可將胡椒撒在咖哩上，黑胡椒含有胡椒鹼，可提高薑黃素的體內吸收率。

不用太在意攝取量

不論藥物還是對身體有益的食材，只要吃過多，就可能會出現副作用。因此，必須注意攝取量。薑黃的諸多藥理功效，源自薑黃素，攝取薑黃素時一日攝取量最好控制在30毫克內。

從結論說起，透過薑黃攝取薑黃素，不用太擔心會服用過量。基本來說，薑黃跟生薑一樣，屬於味道與香氣濃烈的辛香料，人沒辦法一次吃太多。如果經由薑黃攝取薑黃素，而非直接吃健康機能產品薑黃素，對身體也不會有太大負擔。

如果擔心吃太多會有副作用，可參考印度人的攝取量。調查結果指出，印度人一天平均攝取100毫克薑黃素。薑黃的薑黃素含量通常是1到3％，以薑黃來說，相當於每天吃10到30公克（而咖哩含的薑黃比例更低，所以純粹透過咖哩來攝取薑黃素，你得大吃特吃）。許多研究已證實薑黃無毒，人一天攝取12公克也不會造成問題。

即使一次吃大量薑黃素，人體也不會有大礙，是因為薑黃素的體內吸收率低、排出速度快、且不易溶於水。

近來研究結果指出，薑黃素加熱後易溶於水，所以製作薑黃粉時，蒸過再晒乾的話，不僅苦味會溫和許多，亦可提高體內吸收率。

製作薑黃粉

拍掉生薑黃上的泥土，用刷子洗淨後，去除水氣。 將處理好的薑黃切成厚度約二毫公分。 切好的薑黃，放入充滿熱氣的蒸鍋內蒸二十分鐘。 將蒸好的薑黃鋪開在籐盤上，放在陽光充足的地方，到中心完全變乾。 將晒乾的薑黃放入調理機內磨碎。 將完成的薑黃粉裝入密閉容器內，保存於冷凍室，適時取用。

我建議買生薑黃，蒸過後並製成薑黃粉。生薑黃和蒸過的薑黃成分沒有差異，但是蒸過再晒乾可減少苦味，消化吸收率也較高。最好在冬天購買剛採收的薑黃。

（本文摘自徐載杰著《吃一口薑黃，打開身體自癒力（破萬更新版）： 天然的最佳抗生素，1天吃3次，韓國名醫已連吃8年，效果有如不必動的有氧》，大是文化提供）

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