健康食物很多 為何優先選薑黃？

經科學數千篇論文證實，薑黃具備許多特殊優點。它有助消化作用、活化脂肪細胞的分解作業、對減重十分有效、也能治療糖尿病與癌症。

薑黃屬於天然食材，不管怎麼吃，都不像藥物會引起強烈副作用。

有些醫生主張、甚至警告癌症患者不可以吃薑黃，我反而想問他們為什麼不能吃薑黃？比起一般藥物，薑黃更安全，沒試過就放棄，豈不是太可惜了？

兩年前，我曾以「排毒之王，徐載杰的24小時」為主題上過電視。該節目十分好奇我是如何管理健康的，於是派人貼身採訪我一整天，而我的健康祕訣公開如下：

起床後喝玄米茶和排毒果汁。

走路上班。

喝薑黃茶和吃營養補品。

中餐：簡單的玄米餐。

晚餐：玄米餐和肉。

睡前兩小時攝取橄欖油。

當時節目內容相當多元，但最受矚目的內容，不外乎是「黃金粉末，薑黃茶是肝的最佳排毒妙方」。節目一播出後，引發相當大的話題，醫院開始湧入大量電話，詢問薑黃究竟是什麼、該怎麼吃、有什麼功效、吃薑黃是否就會自然變瘦。

也有不少人在看節目時，逐條記下疑問，之後認真詢問我。從那時起，大家開始稱呼我為薑黃傳教士。

8年前我曾親自體驗薑黃的功效。在美國留學時因為不習慣當地飲食，導致好幾個月消化不良，可是吃薑黃一星期後，問題即獲得改善。而且體重開始減輕，因麵粉和油膩食物造成的皮膚問題也全部消失了。日後每當一有機會，我便會建議家人、朋友與病人攝取薑黃。

最重要的是，建議病患吃薑黃後，出現各式各樣的臨床案例，例如胃炎症狀因此消失、生理期變規律、關節痛消失、還有體重減輕。眾多具有權威的論文也證實，薑黃的功效是經過科學驗證的。我確信，儘管薑黃不能解決所有疾病，但至少能讓身體不適的人重新找回健康！

價錢低廉但效果顯著

事實上，對身體有益的東西不只一、兩種。如果說消化是邁向健康的第一步，對胃有益的就有高麗菜、青花菜與紅蔘。還有番茄、蘋果、黑豆、大蒜、洋蔥、南瓜、菠菜、堅果類、藍莓等。所有食物中，我會建議優先吃薑黃。

為改善代謝失調，而決定飲食時，應該先後考量安全性、機能性、功效與價錢，而能滿足以上所有條件的就是薑黃。

薑黃不但抗氧化及抗發炎效果顯著，能促進血液循環，改善代謝問題。攝取時，副作用比其他藥用食品少，安全方面也令人安心，而且容易購買。

能讓身體恢復至最佳狀態

血壓太高時，會使用降血壓的藥物；如果血壓下降太多，就減少用藥。可是這樣的方法，只適用於患有其他潛在疾病，或無法改變生活習慣的人，不能套用在所有人身上。

雖然抗血壓藥能控制住當下發生的症狀，卻很有可能因為無法顧及到體內器官而傷及健康。

反之，薑黃含有數百至數千種成分，彼此影響後，又會展現出不同作用。薑黃不是藥，與其說它能治療某種症狀，不如說它能讓身體恢復至最佳狀態。

當身體狀態好轉後，體內機能也會活化，身體便會自行開始治療，接著症狀自然消失。換言之，薑黃本身就是治療的起點與終點。

血液循環快速，漂浮在血液中的殘留物，便會透過大小便或腎臟迅速排出體外；反之，血液中的老廢物質會集中在體內各角落，身體很容易出問題。

血液快速循環對健康相當重要。既然如此，如何讓血液快速循環呢？答案是心臟與肌肉。心臟加壓收縮，且肌肉在一旁輔助，血液才能快速循環。

可是某些人心臟無力且肌肉不足，沒有力氣快速輸送血液。

雖然不是基本解決辦法，但只要吃辛辣食物或身體發熱即可。身體一旦受熱，脈搏數就會增加，血液循環也會加速，促使血液快速循環。

薑黃也有相同功效。研究結果指出，只要攝取薑黃含有的薑黃素，就能達到有如做完有氧運動般的效果。而吃薑黃會瘦，就是因為這個原因。

有時間的人可以活動身體，沒時間或無法運動的人，則藉由食物補充活力。萬一沒有餘力，那就先吃薑黃吧！

（本文摘自徐載杰著《吃一口薑黃，打開身體自癒力（破萬更新版）： 天然的最佳抗生素，1天吃3次，韓國名醫已連吃8年，效果有如不必動的有氧》，大是文化提供）

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