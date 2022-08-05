勤業眾信消費產業負責人 呂宜真：養生祕訣動得多、吃得健康

改變自己，從飲食習慣做起。勤業眾信（Deloitte）消費產業負責人呂宜真以藝人蔡依林為榜樣，無論是對自己的職業或是生活都相當且投入，熱愛自己的工作之餘，在生活方面也是多彩多姿，為保持良好的體態也持續雕塑，近期疫情期間更是因改變飲食習慣，瘦身有成。

身為牡羊座的呂宜真在工作方面可說是全心投入職場，拚盡全力。為完成工作，她曾經在完成第一個出差任務回國抵達機場後，隨即又與爸媽在機場交換行李，立刻又飛往另一個國家，也因此在勤業眾信內部活動獲頒「空中飛人獎」，顯見其工作熱忱。

在IPO方面，呂宜真也協助了許多的客戶完成IPO，近年也幫助了包括85度C、燒肉同話的連鎖餐飲集團「美食－KY」與台灣第一家室內設計公司「匯僑設計」等公司完成上市櫃IPO任務，使勤業眾信在輔導企業掛牌領域穩居龍頭寶座、市占率約五成。

另外，值得一提的是，呂宜真同時也是勤業眾信內部的「點子王」，她以豐富的內部籌辦活動經驗，受邀主持Deloitte合夥人會議，就連當時晚宴的原住民舞蹈表演也出自其創意，用獨特的表演與主持讓來自亞太區合夥人留下深刻印象。

熱愛工作的呂宜真，不僅事業亮眼，身材也維持得宜，她也分享自己運用「飲食七、運動三法則」與「168斷食」、「戒糖少澱粉」等方式，在2021年疫情三級警戒期間短短三個月內瘦下10公斤，養生祕訣在於動得多、吃得健康。

根據衛福部國民健康署2017～2020年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，我國成人過重及肥胖盛行率為46.7％（男性為58.9％，女性為42.8％），相比2013～2016年增加1.3個百分點（男性增加5.5個百分點、女性增加3.5個百分點），顯見近年國人肥胖趨勢明顯，呂宜真更以此警惕。

節食＋運動 回歸最佳狀態

每天早上起床，呂宜真第一件事就是量體重，有時碰到前一天應酬、負擔較重，隔天則以「節食、多運動」調整回到最佳狀態。她認為，上班族常有工作壓力，但一定要找到適合自己的職場，才能有效減輕壓力，更專注在工作上也能發揮高效率，提前完成業務，也能讓自己有更多下班時間運動。

除對工作充滿熱情與活力，呂宜真在休息期間也相當注重身體健康，每周固定爬山或騎單車一整天，每年至少參與馬拉松賽事兩次以上，2022年下半年也會備戰花蓮太魯閣、彰化田中馬拉松；而工作日下班後，她也以控制飲食與每日一萬步為法則。

堅守飲食七、運動三法則

談起瘦身祕訣，呂宜真頗有心得，最核心的關鍵則是「飲食占七成、運動占三成」，她以自身經驗分享，過去雖有運動習慣但長期外食，導致前幾年瘦身陷入「撞牆期」，加上工作應酬多，身體也出現小病小痛。

但在2021年疫情三級警戒期間，考量防疫因素，呂宜真在家下廚自己煮，在攝取原型食物與大量蔬菜、每天喝2公升開水以外，她一併施行「不吃早餐、中午少澱粉、晚上戒澱粉」、「不喝含糖飲料」等措施，更戒掉自己最愛的甜食，結合原本的運動習慣，結果三個多月後就順利瘦身，連她自己都嚇一大跳。

看到瘦身後的呂宜真，客戶多半都相當訝異，更爭相請益減肥祕訣，現在每逢周末，呂宜真常常帶著券商、企業主等客戶去爬山、打高爾夫或羽球，運動之餘也建立夥伴關係，在洽談商務時，雙方早已透過運動熟悉彼此，簽約時已有深厚信任基礎，合作機會也進而增加。

萬事起頭難，呂宜真認為，維持身體健康四字訣為「勇於嘗試」，第一步的嘗試最為關鍵，千萬不能安逸，而是要找新目標來自我鼓勵，勇於走出舒適圈，她也多方嘗試繪畫、高爾夫球，為推廣運動，她也常號召同事為健康動跑起來，以運動連結內部與外部合作夥伴情誼。

◎文／林昱均 ◎圖／勤業眾信提供