他該知道病情真相嗎？肺癌阿公的高鐵夢

如果真的到了末期，我要如何告訴他？

一般而言，癌症所指的「晚期」是指第三、四期，病人還是有機會可以痊癒。

舉例來說，當淋巴癌到處轉移，已經到了第四期，還是有機會可以痊癒；但「末期」是指經醫師判定病人的生命在近期內已達死亡不可避免的情況，而所謂的「近期」是指在概念上生命期不到半年的時間，《安寧緩和醫療條例》都有明確定義。

家屬要告訴病人病情已到末期。其實是很困難的一件事，家屬不讓病人知道自己的情況，通常是不想讓他知道，或是擔心他的反應，又或是家屬也不知道該怎麼跟病人啟口。

有一個方法是請醫師協助告訴病人。因為醫師不能欺騙病人，而且報告出來一定有個結果，不過一般都是病人還沒進來，家屬先進來了，知道狀況之後，就問：「要不要告訴他病情？」

以醫師立場來說：「你願意讓醫師來直接告訴他，我們就來跟病人說。」或是他們要再考量一下，看看要如何跟他講，有時候就變成會把戰線拉到第二線，可能等到病人下次來，再由醫師來跟他說明。

另外一個是時機點，即什麼時候講會是最好的？病人知道自己有不舒服，所以當他問起的時候，也代表他知道有狀況，醫師通常會順勢告知他：「其實你會一直覺得怪怪的，是因為身上有一顆腫瘤，做了切片也的確證實了這一點。」

我們在告知的過程當中，可以不只是家屬自己承擔，也可以協同醫療團隊的成員，就是由醫師用協同告知的方式，因為病情的部分，其實醫師的說明會比較清楚，家屬有時候講得模模糊糊，病人也會聽得模模糊糊，而且特別是在情緒裡的時候，反而增加了無謂的擔憂。

根據《醫師法》規定，病情的告知可以對家屬或是病患本人，醫師本身的責任就包含在內，透過這個部分是可以讓民眾更加地清楚，不要把所有的責任都當作是自己的，這是「協同告知」的部分。

再者，告知的時機跟告知的方式，盡量不要選擇在病人剛好身體出現不舒服、新症狀的時候，此時他已經覺得要面對一直接踵而來的狀況，感到人生無意義，又告訴他這個噩耗，更會覺得人生無望。

建議選擇在病人狀況較為緩和一點，精神也比較好一點的時候，甚至是專注力比較夠的時候，再來進行病情的告知。

當然告知的方式也要有技巧，並不是進門就直奔主題：「我很遺憾告訴你，你已經沒希望了……」或「你大概只剩○○的時間了……」，如此「直白」的方式，對病人來說可能過於衝擊了。

也許可以是問問病人現在的心情、感受、這次治療完，自己的感覺是什麼，先去瞭解他的狀態，搭配他接下來如果在治療的過程，也有這樣子一個狀況的話，他自己還有什麼對治療的期待。

如果他說：「我們有沒有可能選擇比較不辛苦的方式？」這個時候就會告訴他：「現在的治療，效果可能也到了比較有限的狀況，我們可以往比較不辛苦的方向努力看看。」

在這個情況之下，一方面是讓他有準備，二方面就是鋪陳，如果是這樣的話，我們就不再往腫瘤治療方面前進，因為在治療上，可能疾病也進展到一個沒有辦法做積極治療的末期階段了。

當我們要說這一段話時，其實是要設定一個對話的情境，沒有辦法用單一的話語來表達。

病人知道病情，會比較好嗎？

病人知道病情會是比較好的，因為「知道為何，才能忍受任何」。

「知情同意」在醫病關係上很重要，病患知道了之後，才能「一起」配合走完療程。因為知道、理解，所以願意配合，這樣整個治療才會順利進行下去。

舉個之前碰過的例子，有一位肺癌的阿公，他開了幾十年的計程車，養活一家子的人，就連大過年除夕都在開計程車，後來生病住院了，就不能夠開計程車了，可是待在醫院十分無聊，他也認為自己只是小感冒，因此一氣之下就說：「算了！反正不好就算了！」

最後，乾脆就不治療了，想要再出院去開計程車，但家人在他診斷是肺癌末期的時候，早就把車子處理掉了，所以即便出院，他也沒有車子可以開了。

隨著病情不斷的變化，他開始對接受治療不耐煩了，因為覺得越治越差，甚至認為這是什麼爛醫院，家人怎麼不幫他找好一點的醫師，搞到最後整個醫病關係都不好。

後來我們跟家屬溝通完之後，決定告訴他病情，大家都想說告知病情後，他可能會崩潰，沒想到當我們跟他說治療一直沒有起色的原因，其實是罹患肺癌末期後，他沒有出現大家擔心的崩潰或哭泣，而是很平和地講了一句話說：「早知道，就坐一次高鐵了……。」大家當場都愣住了，因為沒有預期到他怎麼會講出這樣一句話。

後來才知道他開了幾十年的計程車，沒有休過一天假，省吃儉用，每次都載著客人到台北火車站要去轉搭高鐵，當時高鐵剛開始營運，強調舒適快速、服務貼心，感覺就是很高檔尊榮，所以他才會說：「早知道，我也要去坐高鐵。」這句話隱含了多少「自己也好想要被照顧」、「被貼心對待」、「想要得到以客為尊般被照顧的心情」。

後來我們懂了，原來對他來講，活得長、活得短，不是他的重點，重點是辛苦了一輩子，有沒有可能也被尊重，被「以客為尊」的對待。

所以，我們決定幫阿公完成心願，因為阿公的病況需要隨身帶氧氣，帶氧氣就只能坐商務艙才有插座，但是阿公認為：「我開計程車從這一點到那一點，不管我是新車、舊車，它就是固定費率，為什麼你高鐵同樣台北到台中，坐一般對號車廂跟商務車廂竟然是不同價？」他認為做生意應該童叟無欺，高鐵怎麼會是這樣呢？於是一氣之下說：「那我不坐了！」

不忍阿公因為幾百塊錢而圓不了夢，在大家集思廣益後，護理師們想到一個方式：「我們乾脆問問高鐵公司，可不可以讓我們帶延長線去，從商務艙插頭拉電線到一般對號座的車廂，看這樣是否行得通？」沒想到高鐵竟然同意，因為他賣的是座位，所以只要坐對號座的座位，是可以使用商務車廂的插頭，高鐵也很願意幫忙，幫我們把阿公的座位安排在緊鄰商務車廂的車廂尾。

後來我們就是帶個氧氣製造機跟延長線上去，帶阿公搭上生平第一次的高鐵，協助病人完成這個心願，也很感謝高鐵的協助，讓阿公一家人能跟著他有個難忘的家庭遠足。

由此可知，「告知病情」當然是值得肯定的事，因為告知病情之後，病人就能清楚知道，為什麼現在的狀況是如此？為什麼病情沒有辦法好轉？症狀沒辦法完全痊癒，只能控制？如此一來，可以幫忙他做疾病的適應，這是滿重要的事情。



（本文摘自陳佳宏、張睿杰、蔡惠芳著《希望治療：整合性癌症照顧，最新醫療、心理與山林療癒》，博思智庫提供）

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