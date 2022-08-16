陰虛、血熱與血燥體質 後天可以改變嗎？

陰虛、血熱與血燥這三個體質，在一般中醫教科書中，往往會將他們分門別類，各別予以介紹及區分。但在臨床上，並不乏這三種證型互相夾雜的病患，這是由於在疾病的發展過程中，「陰虛會生內熱」，而「內熱太盛又會劫傷陰液，進一步化燥」，以致在臨床病患身上，常會見到三種證型特色，都同時出現一點的狀況，但到底各種體質會對患者帶來什麼影響又或是會有什麼病狀呢？以下由忠孝昌盛堂的陳怡帆中醫師來幫您簡要說明。

基於讓一般民眾理解方便，中醫師通常還是會把陰虛、血熱與血燥這三種狀況的「典型特徵」，予以條列介紹，主要是透過比對這些徵狀，比較容易讓閱讀大眾知悉自己是否也有類似症狀，並在生活上多加注意保養，且能在病況較為明顯之際，適時求醫。

以下便簡述這三種類型特徵如下：

陰虛：是指由於人體內之精血津液虧虛，失於滋養，引發陰不制陽、虛熱內生，而表現出的證候。多是由於久病耗傷，或稟賦(先天健康狀態)不足，或房事過勞，或過食溫燥傷陰之物所導致。

症狀常見頭暈耳鳴、失眠多夢、五心煩熱、潮熱盜汗、咽乾頰紅、尿少色黃、大便乾結。以及舌色偏紅，舌苔偏少乏津，脈象細數（快速）等。

中醫通常透過中藥予以「滋陰退熱」的治療。

血熱：血熱是指熱入血中，血行加速而異常的病理狀態。血熱可由邪熱入血所致，也可能是因情志鬱結，情緒起伏過度，心火內生，進而導致血熱，或飲食偏嗜、陰虛化熱所致。

症狀常見心煩、躁擾發狂、吐血咳血、大小便見血、午後發熱、女生月經過多或提前、崩漏等，舌質紅絳，脈象上則會偏於滑數(快)。

中醫通常透過中藥給予「涼血化熱」的治療。

血燥：是因體內精血虧失太過，從而出現機體失於滋潤的狀況。短期常是由於失血過多或感染病、發熱病之後期，或在過度吐瀉、大汗之後，傷津及血；長期則可能因久病狀態而導致精水血液被劫，或因年老退化後精血營養的水位衰降，或有其他疾病瘀阻了血水津液的運送管道，而導致新血不生所致。

症狀常見口燥咽乾、皮膚乾澀粗糙、毛髮乾枯、肌肉消瘦、大便秘結、小便短少，或皮膚搔癢、鱗層，舌質偏紅、苔象偏乾，脈象偏弦細數等。

中醫通常透過中藥給予「生津潤燥」的治療。

以上三種體質，雖然各有典型表現，但臨床上所遇到者，卻不一定是「標準」病人，更多的反而是「錯雜型」。

因中醫觀點，氣為陽、血為陰，而「陰虛會生內熱，陽虛會生外寒」。因此，陰虛狀態確實有可能造成血熱。

另外，血熱體質與「遺傳」也有一定關係，如果父母是血熱體質，孩子血熱體質的機率就會高。

除此之外，除了先天體質因素，後天的生活作息與飲食習慣，也往往會在青少年時期以後，開始影響患者的病況表現。所以陰虛、血熱與血燥狀態，不必然是年幼時就表現出來，更常見是成年以後才明顯發作。

例如身型偏於健壯、體內陽氣旺盛、又偏愛吃辛辣刺激食物助長陽氣的人，以及長時間在悶熱環境中工作的人，或是在炎熱的季節中曝曬過度，或者是出汗過度，沒有及時補充水分，皆易形成血熱體質。

又例如情緒激動或抑鬱的人，容易在體內化生火氣，也會加熱血液，造成血熱狀態。

再例如現代人喜喝咖啡、手搖茶飲，若短時間內攝取太過，造成頻繁利尿效應，則也會導致身體流失水分、脈管內外空虛，出現陰虛偏燥現象。

又或者喜歡熬夜、時常睡眠不足、喜食炸烤食物、喜吃餅乾零食等乾燥點心，未節制而太過度之人，也容易出現身體燥熱表現。

總結來說，陰虛、血熱與血燥之表現，並不是一個與生俱來便從此註定不變的體質，如果我們能在後天因素上，注重預防與保養，或者在上述病況與症狀出現時適當求診中醫，仍然是可以扭轉乾坤的喔！

（文／陳怡帆中醫師，忠孝昌盛堂中醫診所）