狐臭汗臭夏日大爆發 中醫用這方法改善

炎炎夏日，動不動近35度的高溫讓人流汗流不停，有一群人因為流汗後產生的狐臭而飽受困擾，不但容易衣服變色，甚至因為異味影響社交關係，造成心理不小的負擔。

人體的腋下皮膚有四種腺體，包含大汗腺（又稱頂漿腺）、小汗腺、混合式汗腺及皮脂腺。之所以會產生狐臭，是因為有些人的大汗腺特別發達，在腋下分布的密度高，範圍廣。當大汗腺的分泌物經過皮膚表面的細菌作用後，而產生濃重的異味。狐臭患者還有一半以上有腋下多汗的情形，這則是因為小汗腺或混合式汗腺過度分泌造成，在緊張和體溫高時會分泌更多，和狐臭兩相疊加則使異味更加濃烈。

大汗腺在青春期後會發育完全，除了腋下，還分布在嘴唇、會陰、乳暈。狐臭患者以女性多於男性，青春期最為明顯，年老後大汗腺逐漸萎縮，症狀會減輕或消失。經期前後、懷孕期間，腺體會更活躍而症狀加重。此外，緊張壓力大、運動後流汗或悶熱的環境下也會使異味加劇。狐臭具有遺傳性，若雙親其中一人具有，則小孩有五成機率會得到；若雙親兩個人都有，小孩得到狐臭的機率則會高達八成。

以中醫觀點而言，狐臭與腋下多汗症除了受到體質遺傳影響，更與「濕熱」鬱積在皮膚有關。有的人是因為天氣悶熱、流汗量多，久未洗浴，導致濕熱蘊於腋下；有的人是因為常吃重鹹肥膩、辛辣的食物，最後讓濕熱濁氣隨著毛孔而出，形成腋臭之症。

現代人精神緊張、工作壓力大，又經常熬夜，過度消耗下，容易引起肝火或虛火堆積。在身體內熱旺盛的狀況下，汗液更容易透過毛孔宣洩而出，加重多汗與狐臭的症狀。因此平常需注重正常的生活作息、自我壓力調適；以及避免鹹酥雞、烤肉串、大量肉食、辣椒、大蒜、咖哩、烈酒、甜食等重口味的食物，以免讓濕熱累積在腸胃道，以及代謝物隨著汗液排出增加臭味。

另外可利用常見食材如：冬瓜、苦瓜、薏苡仁、蓮子、紅豆、綠豆、玉米鬚……等，作為湯品料理以清熱祛溼，平時亦可自行煮四神湯來補益腸胃。

生活中要記得保持腋下清潔乾燥，可刮除腋毛。運動後盡快洗澡換上乾淨衣物。日常保養可自行按壓足三里穴、內關穴、太衝穴來疏通腸胃和調理氣血。治療上除了透過中醫中藥辨證來改善濕熱的體質外，也可由中醫師針灸腋下的極泉穴，留針30分鐘，促進腋下的循環和代謝。另外中醫傳統的外敷治療是以皂角煮水後擦洗腋下，再用紫硇砂、密陀僧、白礬、白附子 ……等研磨的細末敷在腋下，以達到殺菌和抑制汗腺過度分泌的效果，一般而言對抑制狐臭都有很大的收效。但仍須經由專業的中醫師來審視用藥。

（文／許懿心中醫師，忠孝昌盛堂中醫診所）