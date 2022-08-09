你有吃對食物嗎？腎臟疾病與脂肪肝的關聯與預防

近年來國內外研究發現，肥胖除了顯著地增加慢性腎臟病的發生率外，也同時也增加了高血壓、糖尿病與脂肪肝的罹患率。而糖尿病所導致的糖尿病腎病變，更是台灣洗腎人口居高不下的主因，那麼在日常生活中，我們應該如何注意與預防呢！

依據衛福部109統計資料顯示，民眾因肥胖就醫確診脂肪肝的人數，在過去3年大幅成長近兩成，除有男性高於女性特徵外，又以40歲至69歲占近七成最高。而40歲以上之慢性腎臟病人同時有BMI過重及肥胖比率，更是高達56.3%（男性：62.8％，女性：45.9％）。可見肥胖為現代人主要的營養與代謝疾病，已是不容忽視的問題。

一般來說，脂肪囤積的關鍵在於基礎代謝率，而基礎代謝率的多寡則決定了脂肪的量。當身體基礎代謝率降低，卻仍然吃進太多、太油、太甜的食物時，多餘的熱量就會轉成脂肪囤積在體內，形成脂肪。而步入中年後，隨著基礎代謝大幅下降，也就形成飲食型態沒改變，體重卻直直上升的現象。

如何提高基礎代謝率

基礎代謝率，指的是一個人一天，維持生命所需消耗的最小值熱量，一旦基礎代謝率變差、代表你每天吃進同樣份量的食物，但因為身體消耗的熱量逐漸減少，多餘的熱量會累積在身上，體態也就跟著慢慢變胖。

而影響基礎代謝率組成的三大部分，分別是：

基礎代謝：

約佔每日代謝比率的60-80%，是能量消耗中最大的一塊，主要消耗能量提供於心臟跳動、大腦運轉、維持體溫、肌肉活動等維持生命運轉所消耗的能量。

食物熱效應：

此消耗大約佔每日代謝10%左右，指的是指身體消化食物，所需要的能量，也代表著其實日常飲食中，並沒有完全吸收所有吃進去的熱量。

運動代謝：

與以往觀念不同的是，其實運動只佔了總代謝率的10%-30%而已，有趣的是，即使保持每日相同的運動習慣，也並不會提高運動代謝，反而會漸漸下滑，雖然如此，運動仍是日常生活中不可或缺的一環。

吃到對的食物

此外，除了透過運動增加代謝之外，「吃到對的食物」也是影響基礎代謝的方法之一，褚醫師透過以下的食物，幫助你提升基礎代謝而不復胖喔!!!

水

中醫理論的思維，在於如何取得中庸與平衡，若將其套入補充水分中，則在於如何平均分配飲水量！研究指出，一般人一天需要補充的水量是「公斤數*30ml」，且礙於腸道吸收水分的上限為10 ml/min，因此不建議一次喝下太多的水，假如一次喝太快、太多，只會造成水分累積，而形成濕氣體質喔！

薑黃

薑黃有助緩解消化不良、促進身體代謝之外，也有輔助減肥、降血脂等好處。但有下幾種情況的人不建議食用薑黃：

(A)膽結石患者：由於薑黃會促進膽汁分泌，因此有膽結石或膽道異常患者不宜攝取。

(B)服用抗凝血劑患者：薑黃有抗凝血的功能，所以有服用抗凝血劑的民眾，必需謹慎使用。

(C)月經來潮：薑黃有活血化瘀與抗凝血效果。為了避免行經期間大量出血，女性朋友不宜於生理期間服用。

(D).孕婦、備孕者：懷孕中或是有近期內有備孕需求的婦女，須注意使用

辛香料(如：八角、茴香)

由於有產熱效果，因此能有效提升新陳代謝，增加體內熱量的消耗。

蛋白質

攝取足夠的蛋白質食物，有助於肌肉生成，藉此燃燒更多熱量。

青菜(花椰菜)

青菜含有豐富的葉酸、纖維、Omega-3脂肪酸、鎂和維生素C、K、B6和B12，可加速細胞內脂肪的分解，還有助於燃燒脂肪而且不會攝取過多熱量。

血脂與脂肪肝的相關性

身體器官中，脂肪先登陸的部位是肝臟，在堆積於腸繫膜前，會先進到肝臟堆積，使得肝臟細胞充斥著三酸甘油脂，引發「非酒精性脂肪肝炎」；一旦持續惡化，便可能形成肝硬化、肝癌。因此，除了少油、少鹽與少甜食的飲食習慣外，我們也可以透過以下藥材泡茶來消除血脂喔！

1決明子

2山楂

3玫瑰

4澤瀉

5何首烏

（文／褚衍強中醫師，昌盛堂中醫診所）