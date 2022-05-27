喬山董事長 羅崑泉暢談健康養生三部曲

喬山健康科技董事長羅崑泉，暢談健康養生之道的三部曲，包括適當運動、心情要保持愉悅及均衡飲食，並在食衣住行育樂方面，都要兼顧，才能過著健康及快樂的人生。

羅崑泉以自己運動經驗為例，說明他從事健身器材業，每天都使用健身器材，做運動，不像有些人不能持之以恆，中途就放棄運動，深感相當可惜。

其實，要培養運動習慣不難，他建議有伴同行，一起做運動，達到互相砥礪效果，他因有運動習慣，一天不運動，身體就覺得不舒服。尤其，運動流汗也會促進身體血液循環，對健康有點幫助，所以，他提醒大家每天要適當運動，很重要。

羅崑泉認為，他交棒給兒子羅光廷（喬山總經理），統籌公司經營，只要營運大方向，不要走錯，就可以，讓兒子在經營上，可盡情發揮所長，他則留點時間給自己，做運動與養生，保持健康身體。

平心而論，健康基本條件，第一個是要適當運動，若不運動，中年以後，身體所有機能，就會慢慢退化，連機器也一樣，不轉動就會生鏽。他與太太何月欣（喬山副董）的養生之道，是從生活起居做起，每晚9時30分上床睡覺，隔天清晨5時起床，迄今20年如一日。

適當運動 保持健康的身體

夫妻倆起床盥洗後，無論冬天、夏天，會先喝一杯溫開水，喝了精神就很清爽，等做完暖身體操，開始在跑步機做運動，年輕時用跑的，現在改以快走30分鐘，再慢走30分鐘，運動完了，洗澡、聽音樂、吃早餐，再開始看公司內部的E-Mail重要訊息，提前掌握公司當天的重要會議與工作進度。

夫妻倆每天上午9時出門上班，每天上午及下午各巡視工廠一次，除走路運動外，還會到現場找公司老幹部聊天或給予誇獎，每回到工廠現場看一看，他心裡會覺得很踏實，一整天，他共走了1萬步，達到走路運動效果。

假日有空的話，會爬山看風景，除有運動效果，心情也會很好；換言之，一般人當心情好時，才會想運動；心情不好，就不想動，所以，每個人要養成運動習慣，首先可從有興趣運動切入。以最新型的跑步機為例，運動者可從跑步機的螢幕裡，觀看虛擬實境（VR）的影片或電視追劇，慢慢地養成運動的習慣。

不過，羅崑泉也表示，運動一定要持之以恆，不能半途而廢或中斷，猶如青年守則第12條「有恆為成功之本」。尤其，他做健身器材業，更要用「身材」優勢，來販賣「器材」，對客戶來說，也較有說服力。

均衡飲食 定時定量不偏食

飲食方面，他主張要均衡飲食，並強調要定時、定量及不偏食；當然，要吃出健康，食量不用太多，但也不可太少。他強調，絕不可偏食，不管吃葷、吃素都可以，每餐食量盡量做到七、八分飽，千萬不可暴飲暴食；否則，對身體有傷害。

衣服方面，他20年來，西裝都是同一尺寸，凸顯身材不變，主因是定食、定量及做運動。他不僅鍾愛同一品牌的西裝，因材質是混紡，坐飛機，西裝不皺，好整理，少了衣服皺皺的困擾，自然心情會好一點。

住的方面，他講求住起來，舒適就好，不講究豪華裝潢、豪華家具及名畫等裝飾品，但房子外面的陽台或庭院，可種花，更能讓他保持好心情，猶如東晉田園詩人陶淵明的「採菊東籬下，悠然見南山」心境般。

行的方面，他以前都自己開車，但從80歲起，公司上下班及長途行程，改由司機接送代 勞，但假日，他仍會自己開車，這樣腦筋會靈活，不會退化。

夫妻倆已立下要健康的活著目標，低標90歲、中標100歲，高標120歲以上，為了達標，夫妻倆堅持天天運動、均衡飲食，及心情要保持愉悅，而心情愉悅的最好方法，就是助人為善，即「助人是快樂之本」，所以，夫妻倆每年固定做捐贈或服務，給需要幫助的人。

平心而論，老人最怕患有老人痴呆症，所以，記憶要好的準則，不外乎可透過看書，或用腦或動腦，甚至多跟人互動，聊天、談話，讓個人的思緒正常。尤其，運動因身體在動，血液循環佳，氣色會比較好，他與同年齡相較，其外表看起來較年輕。

假如身體不動，氣色變差，人就會變老，所以，他堅持保持適當運動、心情要保持愉悅，及均衡飲食，這正是他的養生哲學。