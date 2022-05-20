防疫新生活 中醫抗新冠防疫茶飲有撇步

近期新冠肺炎疫情升溫，Omicron病毒因傳染力極強，預期還有一段發酵期，除了完整接種三劑疫苗外，民眾紛紛詢問有何方法可預防新冠病毒的感染？

增強免疫、跟病毒說掰掰

中醫經典《黃帝內經》提到：「正氣存內，邪不可干」，意思是在免疫力正常的情況下，即便受到外邪（病毒、細菌）侵犯，邪氣也無法對人體造成傷害。是以中國醫藥大學研究團隊以中醫典籍中益氣固表的玉屏風散為底，開發出「中醫大 抗冠方劑」，細胞研究能降低Omicron病毒株七、八成感染率。

辨證調理、減少新冠後遺症

在新冠肺炎康復後，三～六成的人仍具有持續症狀，約二～三成患者症狀甚至比疾病早期更明顯，或在焦慮壓力下有疲倦、呼吸困難、胸悶、記憶力下降、失眠等困擾。若急性感染期症狀愈明顯、年紀大、女性與肥胖病人更容易有新冠肺炎長期後遺症。

透過中藥調理，可早日平衡病毒感染後的人體紊亂，恢復健康。除此之外，中醫也建議搭配八段錦、太極拳、導引復健；飲食避免烤、炸、辣食物，避免攝取過量甜食、冰品，不要飲酒等。落實戴口罩、勤洗手、不群聚，並運用保健防疫茶飲進行預防保健，以達到免疫平衡的健康目標。

中國附醫中醫部 抗冠防疫茶飲

1.中醫大 抗冠方劑

組成：黃耆、白朮、防風、銀花等八味中藥材。

功效：扶正解毒，經實驗證實可降低Omicron病毒株七、八成感染率。

2.防疫茶飲

組成：乾薑、紫蘇、蒲公英、藿香等八味中藥藥材。

功效：台灣氣候濕熱，民眾喜飲冰涼茶飲與甜食，體內多生痰濕之氣，易使病邪乘虛而入。此茶飲方芳香解表、祛濕健脾，係針對台灣人常見濕熱之體質，以達到祛濕解毒調理體質免受病邪侵擾之目的。

（文／賴香君，中國醫藥大學附設醫院 中醫內科主治醫師）

賴香君，中國醫藥大學附設醫院 中醫內科主治醫師。圖／賴香君提供 賴香君小檔案 現任：

◎中國醫藥大學附設醫院 中醫內科主治醫師 學歷：

◎中國醫藥大學中醫系 中西醫雙主修醫學士 經歷：

◎中國醫藥大學附設醫院 中醫內科住院醫師

◎中國醫藥大學附設醫 院中醫內科住院總醫師

◎中華民國中醫內科醫學 會內科專科醫師

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