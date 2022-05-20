攝護腺癌是中老年男性常見癌症，為十大癌症死因第六位，本文淺談此病。

（一）症狀：攝護腺癌早期無症狀，惡化侵犯周邊組織才會引起鄰近器官相關症狀。若發生骨轉移，會骨骼疼痛，嚴重者可能骨折、貧血、神經壓迫等。

（二）診斷：肛門指診與抽血檢查PSA是發現攝護腺癌的最佳工具，可於就診或健康檢查時安排。確診需靠病理切片，常用「經直腸攝護腺超音波」導引切片，有時會在處理攝護腺肥大的「經尿道攝護腺刮除手術」之病理標本中確診。之後安排骨盆影像檢查、骨頭掃描等，配合指診發現、PSA高低、格里森惡性等級，以評估分期及風險高低。

（三）治療：

1、低或中度風險：三種選擇，包括根除性攝護腺切除手術、放射治療（中度風險建議加上短期荷爾蒙治療）、積極監視（較適合預期餘命短的病人）。

2、高度風險：放射治療合併長期荷爾蒙治療。視狀況亦可採根除性攝護腺切除手術。

3、淋巴轉移：長期荷爾蒙治療，建議可合併放射治療。

4、遠端轉移：長期荷爾蒙治療，必要時合併化療或放射治療。

5、去勢抗性：仍需長期荷爾蒙治療，視病情加上新一代抗雄性素藥物、化療、放射治療（包括鐳-223治療）。

*補充說明：

積極監視：暫不治療，定期PSA與肛門指診追蹤，必要時重覆切片，直到病情惡化再積極治療。但接受積極監視者較易感焦慮。

根除性攝護腺切除手術：目的是將攝護腺包括腫瘤整個切除，有多種手術方式可供選擇。視病情可加做骨盆淋巴結切除術。

放射治療：現今攝護腺癌放療使用強度調控技術提高腫瘤劑量、減少副作用，長期控制率和存活率與手術相當，亦常建議影像導航以避免器官移動影響。視病情預防照射骨盆淋巴結。轉移病灶亦能安排緩解性放療，骨轉移還有鐳-223治療可選擇。

荷爾蒙治療：雄性素去除治療可抑制攝護腺癌細胞生長，可用藥物或手術去勢。藥物有促性腺素釋素類似或拮抗藥物、抗雄性素藥物，視適應症配合使用。

（文／楊凱琳，新光吳火獅紀念醫院腫瘤治療科主治醫師）

楊凱琳，新光吳火獅紀念醫院腫瘤治療科主治醫師。圖／新光吳火獅紀念醫院提供 楊凱琳小檔案 現任：

◎新光吳火獅紀念醫院腫瘤治療科主治醫師

◎新光吳火獅紀念醫院放射腫瘤科專科醫師 學歷：

◎國立陽明大學生物醫學影像暨放射科學研究所博士

◎國立陽明大學醫學系 經歷：

◎新光吳火獅紀念醫院腫瘤治療科臨床研究員

◎台北榮民總醫院癌病中心住院醫師及總醫師

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