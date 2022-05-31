線上課程眼睛乾澀一直揉 中醫針灸亮晶晶

疫情期間各位家長辛苦了！您的孩子也在家視訊上課嗎？會因為眼睛不舒服而頻頻揉眼睛嗎？看螢幕久了容易有眼睛疲勞的情況是因為藍光，那為什麼看書寫作業的時候也會呢？

當我們看5~6公尺遠的目標時，眼睛無需做任何的調節，即可在視網膜上成像。而當我們看近（5公尺內）的物體時，如螢幕、書本，就要晶狀體、瞳孔、輻輳的調節。所以長時間閱讀或使用3C，就容易造成眼睛的疲勞、疼痛。

除此之外，肩頸肌肉也容易長期處於緊繃狀態。所以最好每隔45分鐘就起來休息一下，看看遠方，讓眼睛放鬆、活動筋骨。但對於讀書時間緊湊、分秒必爭的考生，可能沒有辦法做到。因此在重度用眼又缺乏間隔休息的情況下，時常有眼睛乾澀、乾癢、脹痛的情況發生。此時，就建議可以選擇積極用針灸的方式治療。

用眼過度的針灸穴位，除了頭頂上的眉衝、承光、目窗，眼睛附近的攢竹、太陽。其實還有兩個孩子比較不會害怕的穴位：後腦勺的風池，以及小腿上的光明。

一、後腦勺的風池穴

我們眼睛的活動跟後腦、頸部的肌肉有很大的關係。

家長們可以帶孩子做一個小實驗：輕輕的把雙手手指放在後腦勺髮際線的位置，並將眼球上下左右移動。雖然頭並沒有轉動，但可以感受到手指下肌肉張力的變化，代表這裡的肌肉與眼球肌肉是有關聯的。

再用雙手在髮際線附近摸一摸，可以摸到左右各一個凹陷，這就是「風池穴」。確切位置在項部枕骨下，斜方肌上部外緣與胸鎖乳突肌上端後緣之間凹陷處。由此進針，可以巧妙地藉由調整針尖方向進針，放鬆枕下肌群，來達到放鬆眼睛的效果。

在漢朝《黃帝明堂經》裡明確記載，風池穴主治項目為：頸項痛難轉頭、眼睛紅赤、流目油、耳目不明等。

二、小腿的光明穴

《靈樞・經脈》記載，足少陽之別，名曰光明。去踝五寸，別走厥陰，下絡足跗。實則厥；虛則痿躄 ，坐不能起。取之所別也。

光明穴在小腿外側，外踝尖上五寸（七指的距離），具體位置在趾長伸肌和腓骨短肌之間。在這個地方下針，很多患者都會覺得很奇怪，李醫師是不是認錯人，怎麼「眼乾醫腿」呢？

其實，光明穴本來還真的是用來醫腿的。

在漢代，光明穴主要是用來治療下肢的痿痹。金元時期之後，就被大量用來治療目疾。到了現代，《中國針灸期刊》2010年的研究發現，針刺光明穴之後，可以明顯在熱像圖上看到，眼睛周圍的溫度上升，而且患側眼周比健側眼周明顯。顯示小腿與眼睛，是生理相關的。

這也說明了中醫的內容並不是一成不變，會一直有新的臨床發現加入，並讓中醫理論更臻完美。

除了針灸，也可以同時服藥，並同時參考孩子其他的生理症狀，一起治療。

比如中等體型或偏瘦，容易脅肋脹。伴有眼睛乾澀、畏光流淚、胃裡面容易停水的。我們可以選擇小柴胡湯合苓桂朮甘湯。若是睡醒還是容易疲倦，常腰痠腿酸、眼睛乾澀、模糊的，則可以選擇杞菊地黃丸。

各位家長如果擔心孩子因為線上教學而造成眼睛的壓力，不妨嘗試中醫治療。

（ 文／李哲忠醫師，現任新莊易元堂中醫診所主治醫師 ）