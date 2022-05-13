三陽董事長 吳清源 ：多走路 健腦又健身

「我是三陽董事長，所以我環島！」三陽工業董事長吳清源，創下國內機車廠負責人騎機車環島的先例，頂著寒流、下雨的惡劣天候，騎著自家新款旗艦機車KRNBT（麒麟），以四天的時間，完成逆時間方向環台、總計1,200公里的路程，沿路並蒐集了台灣西、南、東、北四極點－台南國聖燈塔、鵝鑾鼻燈塔、三貂角燈塔、富貴角燈塔，成功達成為員工與經銷商打氣、為自家產品造勢宣傳的效果，更展現吳清源過人的精力與毅力。

吳清源經歷驚滔駭浪的經營權之爭後，2014年取代創辦人家族接掌三陽。身為汽機車業的門外漢，吳清源想要更快進入狀況、更清楚掌握公司狀況，吳清源入主三陽九年來，每天到的比員工早、也常是最晚關燈離開辦公室的；早上7時就出現在公司，晚上7時過後還沒回家，被員工戲稱為「小七董事長」，工時比便利超商還長。

吳清源打拚多年，沒有白費，順利帶領三陽轉型，汽機車本業明顯提升，2021年汽車銷售1.34萬輛，在整體市場下滑之際，三陽汽車事業銷量逆勢成長8％，增幅居國產品牌之冠。三陽機車市占率，更從最低點的10％不到，至2021年拉高至27.3％，排名第二，更一度在2021年5月超車對手，躍居市場龍頭。吳清源最自豪的，就是三陽在中高階的機車銷量、銷售占比，高居市場第一。

在財務數字上，2021年三陽營收締造416億元的新紀錄，躋身上市汽車股前四強之列；表彰本業獲利能力的營業利益，2021年更來到22.23億元歷史新高，擺脫三陽過往給人只靠賣祖產賺錢的負面印象；相較於吳清源入主初期的2015年，當時三陽營業利益已連三年赤字，如今明顯轉骨，已成為市場上具一線競爭力的汽機車廠。

吳清源入主三陽後，每天超長工時、高壓的工作環境下，除髮色全白外，歲月似乎沒有在外觀上留下太多痕跡，這次又以66歲的年紀，成為台灣第一位騎機車環島的機車廠負責人，也讓人好奇，吳清源的養生之道。

吳清源透露，「多走路」是他維持精力的祕訣。他說，平常在公司時間多，他經常健行巡視廠區，一方面即時掌握生產線的狀況，又能健身；健行的過程中，還能刺激腦部，藉機思考公司的策略。

每日飲茶 少吃甜食及炸物

飲食上，吳清源表示，他沒有特別忌口，尤其平日的應酬不少，他儘量秉持「少吃甜食及炸物」的原則。此外，他也透過每日飲茶，提升細胞抗氧化的能力。

吳清源指出，尤其三陽投資台灣茶王－台灣農林公司後，讓他有機會接觸到更多台灣好茶，現在他不但自己愛喝茶，也常推薦農林的好茶給身邊的親朋好友，一同品茗聞香。

不把工作帶回家 徹底休息

面對平日繁重的工作，吳清源也有自己一套紓壓的理論，就是「不把工作帶回家」，堅持工作的事上班處理，回家後就不碰公事，讓身心徹底休息。

三陽機車近兩年銷量快速提升，特別近年推出的神獸系列車款－鳳凰（FNX）、龍（DRG）熱銷優於預期，讓三陽站穩中高階機車銷售龍頭地位，讓帶領三陽改革的吳清源相當有成就感。

2022年三陽神獸三部曲的第三款新車－麒麟（KRNBT）在農曆年後上市，為替新車造勢，三陽行銷部門試探性提出「董事長騎車環島」的提案，沒想到吳清源一口答應，而且立刻訂下出發日期，說走就走！

儘管環島期間，遇上寒流來襲，且多數時間都是有雨、路面濕滑的狀況，吳清源一樣上路，展現堅持挑戰的精神，也藉此一圓騎車環島的夢。

吳清源表示，在台灣，環島是人生中必須要做的事情，騎乘機車環島是最能深入探索台灣的一種方式，較不受體力與時間限制，在環島的路途中有更多規劃之外的不期而遇。

他說，「自己沒挑戰過的，都是別人的故事，既然我是三陽董事長，一輩子一定要環島一次！」為什麼是這一次？因為現在對三陽是非常重要的時期，除了希望能提振同仁的士氣外，希望也向消費者傳遞三陽的精神，做機車就像做人，要一步一腳印的扎實前行。我也希望藉此活動推廣機車環島文化，連我都勇於嘗試了，希望大家都能走出舒適圈，挑戰自我！