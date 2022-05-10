考前針灸釋壓 改善失眠 提升記憶力

您的孩子時常會因為書讀不完，就選擇挑燈夜戰嗎？熬夜，真的有學習效果嗎？

學習是透過聽說讀寫的刺激，將知識送進大腦。但是真正存檔的時機，是在睡眠時期。睡得好的大腦可塑性高，可在非快速動眼期順利地透過改變神經迴路，將送進大腦的知識被固化成長期記憶。睡不好的大腦則效率不彰。孩子再努力地撐開眼皮讀書，若少了一夜好眠，就無法真正牢記，考試時就會常有「似曾相識、卻想不起來」的困擾。

孩子睡得少、睡得淺，除了影響記憶力，也會影響抗壓性。因為大腦會在快速動眼期，處理白天帶有情緒的事物。所以睡得好的孩子，心理穩定度較高，也較能消化升學期間會碰上的負面事件：不理想的成績、同儕比較與考試壓力。

即便不是為了讀書考試，睡眠也對身體健康非常重要。長期睡眠不足容易使人年紀輕輕就有慢性發炎、代謝症候群等健康問題，也較容易觸發憂鬱焦慮。因此兒童青少年的睡眠問題，是不容小覷的。

但孩子睡不好，除了苦讀熬夜，還有一大部分是失眠的問題。

失眠的原因很多，除了睡前接觸太多3C產品、周圍聲音吵雜、睡前吃宵夜等可以透過跟孩子約法三章、要求孩子自律來改善的因素外。其實，還與個人體質有關。

如果觀察到孩子符合下列三種體質的描述，就可以考慮帶孩子到中醫診所，用針灸來改善調理。

陰虛火旺，心腎不交：

若欲改善孩子失眠、健忘，偶有耳鳴、頭暈，甚至有腰膝痠軟、潮熱盜汗、手足心熱等狀況。可於神門（清心火、安心神）、復溜（滋陰）補腎 、風池（清腦安眠）等處針灸。

心脾兩虛：

若孩子除了失眠、健忘，還有多思善慮、食慾差的狀況，嚴重者有心悸、眩暈、腦鳴等問題。那除了神門（補心氣、養心血），還需針灸三陰交（益脾養血）、風池（清腦安眠）等穴位。

心肝火旺：

若失眠時常伴隨煩躁易怒、頭痛目眩、耳鳴等症狀出現，則一般會以神門（清心火、安心神）、行間（清肝火）、風池（清腦安眠）等穴位為治療首選。

詳細的體質分類，須由中醫師四診合參才能通盤了解，以上用症狀分類的方式只是概略，且每個症狀都有程度上的差異，家長不需要過度擔心唷！

臨床上，我們也常搭配貼耳針，來幫助患者改善失眠。貼耳針的部位，除了常見的耳神門，也可針對多夢的孩子加強多夢區。想增加記憶力的考生，也可用耳針刺激聰明穴。

若您的孩子有磨牙的情況。則可了解一下磨牙的原因，是肌原性還是非肌原性。

肌原性磨牙：

是指單純肌筋膜緊繃、關節退化，在睡覺過程誘發下顎肌肉不自主收縮，產生磨牙。



非肌原性磨牙：

則是指由其他因素引起的磨牙。如源自於神經、內分泌、精神、情緒、睡眠品質的影響。

若您的孩子以前不會磨牙，升國三高三之後或是每到考試才磨牙，那就可能是非肌原性磨牙。

可能是情緒壓力讓睡眠品質變差，導致肌肉無法放鬆。緊繃的肌肉會造成逐步缺氧，於是為了增加含氧量，身體驅動了口腔下顎的肌肉收縮，以擴張呼吸道，連帶造成不自主地磨牙。

非肌原性磨牙可透過針灸治療，不僅可針對緊繃的口腔下顎局部肌肉做放鬆，也能加入前述治療失眠的穴位一併處理睡眠問題。也可搭配中藥內服外治，讓孩子一夜好眠。

（文／李哲忠醫師，現任新莊易元堂中醫診所主治醫師）