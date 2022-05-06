9歲童肝包油？！ 脂肪肝躍升國人新肝病

某天一位媽媽帶著孩子來就診，並表示「體檢有紅字，學校要我們來看醫師。」我望了一下，數字顯示肝指數過高，再望了一下這位身材肥胖的9歲小朋友，心裡大概有了底：是脂肪肝造成的吧。經過腹部超音波檢查，果然證實是中度脂肪肝。原來這位小朋友愛喝全糖手搖飲，天天愛不釋手；在戒掉含糖飲料並積極運動後，持續追蹤半年，這位小朋友肝功能指數才逐漸恢復正常。

近年來脂肪肝慢慢躍升成台灣人的「新肝病」，台灣成年男性已經是亞洲最肥胖的族群，脂肪肝在台灣盛行率甚至達1／3，兒童因肥胖造成脂肪肝比例也逐年上升。

脂肪肝就是脂肪堆積在肝臟細胞內，又稱肝包油；常見原因有肥胖、糖尿病、酗酒、血脂肪過多、藥物（如類固醇、賀爾蒙），其中又是以肥胖造成脂肪肝為大宗。脂肪肝是現在世界上最常造成慢性肝病的原因，進程常以發炎、纖維化、肝硬化甚至進一步成為肝癌。2004年後，脂肪肝造成的肝癌或肝硬化已躍升為美國換肝的主要原因。研究發現脂肪肝患者有較高機會伴隨心血管疾病、肝外惡性腫瘤如乳癌、大腸癌等，且較一般人得到癌症 的機率更高，同時伴隨有糖尿病、高血壓及高血脂；也較一般新冠肺炎（COVID-19）病患有更高機會演變成重症。

多數民眾都是在健檢抽血中發現肝指數升高而意外發現脂肪肝，其實近幾年來技術已成熟的肝臟纖維化超音波掃描，不具侵入性、以數據化客觀方式準確評估肝臟纖維化、脂肪肝嚴重度，是炙手可熱的新診斷工具。

脂肪肝沒有特效藥治療，只要正確飲食、規律運動讓體重減重5～7％就可以明顯改善。而病態性肥胖者（BMI＞37.5），內視鏡胃內縫合、減重手術皆證實可有效降低體重改善脂肪肝、心血管疾病；現在使用某些糖尿病藥物或胃內肉毒注射術，搭配營養衛教師的健康餐飲，也可達到體重減輕的目的。但提醒民眾，脂肪肝是慢性問題，從脂肪肝到發炎、肝硬化及肝癌，是長期抗戰，需要定時抽血和超音波追蹤，千萬不可隨意相信偏方，想快速改善卻造成身體負擔而得不償失。

（文／吳東龍，彰基醫院胃腸肝膽科主治醫師）

吳東龍，彰基醫院胃腸肝膽科主治醫師。圖／彰基醫院提供 吳東龍小檔案 現任：

◎彰基醫院胃腸肝膽科主治醫師

◎和美道周醫院胃腸肝膽科兼任醫師 學經歷：

◎彰化基督教醫院內科部住院醫師

◎彰化基督教醫院胃腸肝膽科總醫師

◎和美道周醫院胃腸肝膽科兼任醫師

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