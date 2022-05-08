面對變種病毒 疫苗依舊能發揮預防效果

疫苗的保護力還是足夠的

棘蛋白等部分發生變化，變種的新型冠狀病毒已經出現。

最早被確認的是在英國出現的Alpha 變異株，然後是南非的Beta 變異株、巴西的Gamma變異株、印度的Delta 變異株⋯⋯。

這種情況下，疫苗是否依然有效？關於這個問題，我的答案是：「先不要擔心。」

已經知道，接種mRNA 疫苗所產生的抗體，對目前已經發現的所有變種病毒株，依舊能發揮預防感染的效果。

雖然面對Beta 變異株，疫苗的效果會差一點，但不是完全沒有保護力，因此不需要過份擔心。

就說世界最早進行全面接種的國家以色列好了，人家已經把包含變種病毒在內的疫情給控制住了。

一年以後可能需要施打「追加劑」

不能說今後絕對不會出現疫苗對付不了的變種病毒，不過，機率應該很低。

因為病毒的棘蛋白只能在有限的範圍內變異，一旦變化太大，它將無法與人體細胞的受體結合。

因此，出現疫苗完全失效的變種病毒的可能性應該不高。

如果真有這樣的病毒出現，那只要配合它的變化，改良疫苗，接種追加劑就行了。

這點mRNA 疫苗輕鬆就可以辦到，也算是它的優勢之一吧。

出現疫苗完全無效之變種病毒的可能性很低的理由

1病毒的感染：病毒的棘蛋白會和細胞的受體（ACE2）結合，進而進入細胞，造成感染。

2疫苗接種：因為疫苗而產生的抗體會與棘蛋白結合，藉此阻止病毒的感染。

3 無法與抗體結合：病毒的棘蛋白發生變異（形狀改變），原先產生的抗體無法與它結合，導致身體阻止不了病毒的感染。免疫系統認不出病毒⋯⋯。

4 也無法與細胞結合：棘蛋白變化過大，導致抗體認不出它，無法與它結合，既然如此，細胞的受體（ACE2）也無法與它結合。換句話說，感染不會發生，這類變異病毒無法存活下來。

( 本文摘自峰宗太郎著《疫苗解鎖，疾病退散：從嬰兒到成人，12種兒童疫苗X 3種癌症疫苗X 60個新冠肺炎及其他疾病疫苗知識全面解析》，幸福文化提供)

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