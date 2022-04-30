華碩全球副總裁林宗樑 靠運動養生 逆襲成鐵人

2022迎接自己57足齡的這一年，華碩全球副總裁林宗樑的行事曆上幾乎是用大大小小的賽程和訓練課表，填滿了工作之外的非上班時間。這些非公事的個人行程清單中，至少包括了兩場226超級鐵人三項、三場的KOM自行車登山王挑戰賽，還有其它難度不一的馬拉松或自行車賽事。

長年保持運動的習慣

如果說養生最終目的是為延年益壽，那麼長年保持運動的習慣，更能顯現出「逆行」對身體帶來的正向影響。就像57歲的林宗樑，不論是體力、肌耐力還是肌力，都比50歲時來得好。

華碩大概是台灣科技電子產業裡，在地成立最多內部社團的大型企業集團。在多達82個社團中，就有57個與運動相關，涵蓋了諸如瑜珈、舞蹈、有氧、路跑、游泳、各式球類、散打搏擊及體適能相關等各種運動類型社團。

集團內部的運動風氣，也可以說是從上而下的一種內化。華碩層峰與一級主管多有各自擅長的運動項目，像是董事長施崇棠是科技業大老中少見的乒乓球好手，集團總裁曾鏘聲的羽球，在華碩大抵也是無人能敵，至於兩位共同執行長許先越和胡書賓，則分別在自行車和羽球、高爾夫球各有所長，另如營運長謝明傑也有長跑的習慣。

不過，50歲才「下海」、成為「鐵人」的林宗樑，在過去六年挑戰的各項大小賽事，還真是一般正喊著青春無敵的年輕人也自嘆不如的。42公里全馬、泳渡日月潭、自行車一日雙塔／一日北高，甚至是51.5公里的標配版三鐵這些林林總總數十場歷練都不算在內，光是113公里的半超鐵他就參與過至少八場，極限版的226公里超級三鐵（長泳3.8公里＋自行車180公里＋長跑42.2公里），他也參與至少兩場。

「凡事不可能有奇蹟，只有累積」，林宗樑在1998年從台灣IBM轉進華碩上班的第一天起，只要人進公司、上班前就先到公司的游泳池報到，晨泳後再開工。除了消磨他護送當老師的老婆在7點半前到校後的空檔，另一個多得的好處，就是接下來的工作效率多能優於預期。

維持規律的作息時間

即便老婆退休後，林宗樑也持續維持規律的作息時間。尤其近兩年因疫情少有跨國出差，他5點起床後會先抓約兩小時處理工作，接著完成一到一個半小時的自主訓練課表後再上班。午休時間他會在公司健身房或韻律教育進行重訓或做瑜伽，但下班後到晚上11點多就寢前，就不會再進行有氧運動，以維持睡眠品質。

從另一個角度看運動，林宗樑打趣說，其實和工作一樣、也是一種團體裡的互相激盪和鼓勵。回首被當時的部屬、時任華碩行動通訊業務副總的黃立中，推坑栽進三鐵，林宗樑也是「頭都洗了、不剪不行」，不過華碩的慢跑社其實也是業界少數具相當規模，且征戰無數有名的，平時大家在內部群組上傳個人訓練進度、成績，相互敦促、激勵，也因此建立了一定的向心力，反映在工作上，也讓團隊的合作效益發揮得更好。

都說在台灣電子產業工作的沒有不爆肝的，這幾年隨著華碩重整營運步調，林宗樑肩上的擔子沒有最重只有更重，挑戰也更大，像是重新定位、聚焦的手機事業，及疫情下要加速擴展布局、力拚翻倍增長的商用事業群。

在工作壓力不減反增之際，林宗樑也因長期維持運動的習慣，加上這幾年投入考驗耐力和意志力的三鐵，讓他不僅在體力上，也在精神上、甚至態度上有相當正向能量的挹注。

一如他在人生半百後才踏進三鐵界，從死去活來地硬撐完所有項目，到現在完賽時間已向前推進一個半小時的進步成績，「就是因為『難』，才能突破」，只要前行的方向是對的，「不放棄、就一定能完成」，他用以身作則的方式激勵部屬，也不忘提醒自己，「有快樂健康的主管，才會有快樂健康的員工」。

對於運動帶來的效益，林宗樑帶著一起投入的團隊親身驗驗，不僅是生理上各種緊繃的放鬆，更是精神的補給良藥，而在忙碌生活中想兼顧的養生，也就自然而然地從養身逐步落實了。