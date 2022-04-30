痣的位置會影響健康或財運嗎？

痣是一個很神祕的東西，面相可能只有東方人比較在意，但痣是全世界人都很在意的一個東西，你上YouTube 一搜，就會發現，不管是印度人、中東人、歐洲人、美國人，也都很在意自己臉上跟身上的痣。

而台灣人也是如此，畢竟從小逛夜市的時候，就常常看到點痣，然後就有一張超大的圖，告訴你這個痣好不好，然後那個痣可以發財這樣。

圖／時報出版提供 但實際上真的有痣可以讓你發財，或是有的痣會讓你離婚嗎？ 其實真的是有影響的，我們在看面相的時候，就是在看你五臟六腑的狀態，透過那個狀態，去推演你可能有的情緒跟想法，再推演你可能會發生的事件，而中醫的邏輯認為，基本上痣就是造成五臟瑕疵的反射，所以如果你的肝臟不好，對應的反射區就可能會長痣。 因此我們在看到妳臉上的痣時，就可以知道你身體上哪部分有問題，接著就能夠推論出你生活上遇到的問題。 舉例來說，如果你夫妻宮有一顆痣，那就代表你肝臟不好，然後在婚姻上可能有常常吵架，情緒上不穩定的問題，我們就會建議你要養肝，少發點脾氣，讓你的婚姻會變得更好一些。 那如果是長在額頭上，額頭跟父母有關，所以額頭上有痣，就要特別小心父母身體健康上的問題，同時間也會影響自己跟長輩之間的關係，額頭也代表著肺，所以容易會有咽喉跟肺之間的問題，就要多多保養，才能夠讓自己貴人多多，事業順利。

接著通常就會有人問我，那點掉會好轉嗎？

基本上不會，因為那個是你身體裡面的瑕疵構成的，如果你點掉了，身體也不會有太大的變化，但如果你今天這個痣，是屬於視覺上很不好看的，導致你整個人比較自卑，那點掉就會比較有用，因為那不是健康問題，而是你的心理狀態問題，所以這樣的修正就是會有改善的。

那如果照這樣說，是不是臉上的痣都是壞痣呢？其實不是，相書上還是有寫到好痣，那就是非常亮的痣，或是硃砂痣，這兩種痣都是屬於晶瑩剔透類型的痣，這種痣代表你五臟裡面對應的部分能量非常非常的強，所以有了這個發光的狀態，而這時候痣在你臉上就代表著截然不同的意義，例如你的額頭有一個超亮的痣，那這就不代表你父母身體的問題，更多會代表你父母有著傑出的事業或是德性，所以才會長出這顆痣。

之前有看過一個工作人員，就是額頭上有一個非常亮的硃砂痣，一問之下不得了，他說他父親有很多房子租給了大賣場，所以過得十分滋潤，這個就是屬於父母宮有好痣的一個狀態。

不過假設臉上的痣都是不好的，那有沒有哪些痣特別不好呢？

老實說我看了這麼多，覺得會引發現代人文明病，也就是心理疾病的痣是比較容易出大問題的，在中醫來說，腎臟代表安全感，腎臟不好，那就會容易焦慮恐慌，所以對應部位如果有痣，那可能就會不太好。

那臉上對應的部位是哪裡呢？分別是臥蠶、鼻頭這兩個地方，因為這兩個地方都跟腎臟有關，所以如果這兩個地方，有長痣的話，就會在情緒上比較敏感，而延伸出焦慮，以及感情上一些困境，都是因為腎臟瑕疵的沒有安全感造成的，所以我會建議這兩個地方有痣的朋友，覺得焦慮時，可以嘗試喝熱水，因為熱水會幫助腎臟循環，就可以讓自己的焦慮感下降一些。

再來就是對於一般人來說，比較不好，會一生勞碌的痣，那就是大家常常聽過的觀音痣，觀音痣顧名思義就是如同觀音一般，大慈大悲救苦救難，觀音痣的人對於周遭的不平等會非常非常敏感，同時間對於很多事件的細節也放不開，所以很難放下周遭受苦的人，但因為我們是人不是神，能力有限，因此這個痣就變成了一個勞碌的痣。

尤其女生有這個痣會特別辛苦，因為有這個痣的女生母愛極強，常常容易把另外一半給寵成了一個孩子，所以會讓自己身上的重擔越來越重，而且是奮不顧身的類型，最後往往都會累垮自己。

但觀音痣的人也的確有玄學上的天分，直覺非常的強，靈感也非常強，在學習算命或是宗教上有很大的優勢，如果想朝這方面發展是非常適合的。

當然除了臉上的痣之外，身上的痣也都是有對應的意義，不過意義太過於多元，所以這邊簡單來跟大家講一下，其實痣就是代表那個地方的循環不是那麼好，因此，只要有痣的地方，裡面對應的五臟六腑獲得的營養就不是那麼的夠，隨著年紀衰老，問題就會慢慢地浮現。

所以脖子上有痣，就代表脖子不好，乳房有痣，就是乳房不好，下背部有痣，就要注意肝腎問題，這個就是一個關於痣的大原則，而手上如果有痣，那個就是關於手相上對應部位的問題，說起來就會比較複雜了。

因此臉上的痣其實可以當成是一種提醒的訊號，告訴我們說，身體上有哪些部位的確不是這麼的好，應該要多多注意和保養，同時間也讓我們理解，我們的困境其實和健康都息息相關，要好運就是要健康。

那有人會問我，後天長出來的痣也算嗎？我們有說到痣就是循環不好，所以後天長出來的痣，那就代表你那地方原本沒有太大的問題，但隨著時間操勞，開始出現了一些不好的症狀，這時候建議要做一下健康檢查，中西醫都看一下，避免錯過治療時間，希望可以大事化小，小事化無。

說了這麼多，到底要不要點掉痣呢？其實如果想點就點掉吧！不過如果去算命時，記得還是跟看相老師說一下，這樣看更準喔！

( 本文摘自簡少年著《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》，時報出版提供)

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