轉骨不是一昧吃補 太過或太慢治法不同

環境及飲食逐年改變，孩子的成長步調比過去加快，發育提早已是現今趨勢。女生小六月經來潮是常態，小學畢業典禮獎台上，同年級孩子身高落差卻非常大。中醫門診也常遇到家長擔心孩子發育跟不上同儕，積極尋求轉骨秘方，但未經醫師評估逕自使用轉骨方可能造成反效果。

坊間流傳的轉骨秘方，往往是早年營養匱乏的時代產物，通常處方內容單一，且以養血補腎藥為主。現今中醫師臨床上觀察到真正體虛需要「補」的孩子已是少數，火氣旺盛、肝鬱氣滯的孩子反佔多數。「早熟確長不高」確實是當今的難題，排除病理性成因，如：腫瘤、甲狀腺疾病…..等，環境荷爾蒙、營養失衡、晚睡、運動量減少與同儕壓力是造成火氣旺盛，生長激素分泌受限的主因。

中醫轉骨要先分清楚是「太過」或「太慢」：

一、青春期過早：

近年已有不少醫學研究指出，部分中藥可以減緩骨齡成熟速度，其原理是藉由下視丘神經物質調節，抑制過度旺盛或提早啟動的生殖軸，與柳培林作用相似。臨床經驗上，若非疾病引起的骨齡超前，中醫治療3-6個月後再追蹤骨齡，有7-8成的孩子骨齡飆長的狀態都能緩和下來。單純胸部早發育的小女生，中醫藉由麥芽水飲用2-4週，大部分乳頭下方的乳核就會軟化，刺痛感也會消失。

二、生長曲線落後：

身高曲線在第三百分位以下，並且一年長高未達4公分，會建議家長先到小兒內分泌科檢查。由於生長曲線圖是根據正常孩子去統計的，常常檢查出來指數都正常。這些孩子若無需積極西醫治療，通常會來找中醫。原則上根據孩子體質進行客製化調理。

常運用以下方法：

A. 疏理肝氣：穩定情緒，增進深層睡眠。

B. 健運脾氣：改善食慾，提升營養吸收效率。

二者共同輔助生長激素穩健分泌。

配合穴位治療更加分

此外，現在家長常抱怨孩子都不動，每天只有3C手指運動，中醫說「久臥傷氣」，氣不足則血液循環就差。針對不愛運動且身高差強人意的孩子，可以配合針灸輔助，若怕針的話也有雷射針灸可選擇。目前有動物實驗文獻指出，在特定穴位針灸或雷射治療，能增加血清中IGF-1的濃度，IGF-1對長高起著關鍵的作用，能間接影響生長板並刺激生長激素(GH)的分泌。

＊IGF-1 (insulin like growth factor 1) 類胰島素生長因子

（文／吳多加中醫師，現任大竹風澤中醫診所院長）