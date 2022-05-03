疫情下的掉髮危機 中醫治圓禿有一套

新冠疫情爆發以來，門診有一類的病患增加不少，不約而同看的是關於頭髮的問題。一位大學剛畢業的年輕女性，南北兩地奔波，眠差且求職壓力大，某天洗完頭照鏡子，發現頭後側及頭頂中央出現多處五十元錢幣大小掉髮的現象。上述的病症，是俗稱的鬼剃頭，正式的病名是圓禿(alopecia areata )。

古代典籍中曾留下類似圓禿的觀察，在《諸病源候論．鬼舐頭》：「人有風邪在頭，有偏虛處則脫落，肌肉枯死，或如錢大，或如指大，髮不生，亦不癢，故謂之鬼舐頭。」文中對該疾病的描述顯然與臨床上病人表現相符，古人認為當風邪侵犯頭部，而素體虧虛造成毛囊細胞缺乏濡養，便開始出現大小不一落髮不生的症狀，一旦範圍過大、掉髮數量過多時足以造成對身心的恐懼。

目前研究發現平均一百人中有兩人一生中曾發生圓禿，任何年紀與性別都有機會好發，較常出現在20-40歲年紀。中西醫對該病的病因有不同看法，西醫雖然尚未釐清確切致病機轉，但提出與免疫失調、先天遺傳、藥物、壓力、營養缺發相關。中醫認為「髮為血之餘」，頭髮的生長乃取決於頭皮氣血循環的通暢，而心、肝兩臟功能運行良窳，深深影響了毛囊細胞的狀態。但，為何上述風邪會讓身體不堪負荷？

面對疫情多重壓力下，許多人頭皮開始變得敏感脆弱，作息日夜顛倒或是熬夜頻頻，喜食辛辣油炸，造成頭髮生長異常，進而掉髮連連。尤其大家眼睛離不開3C產品，疫情下的生活讓多數人看電視與電腦的時間更多，中醫認為「久視傷血」，肝陰肝血便是由此耗損。再加上熬夜晚睡，肝膽經運行時間(凌晨11時至3時)，更是許多夜貓子開始活躍的時刻。長期熬夜後，造成肝膽經瘀阻，肝陰肝血不足，進而無法濡養頭皮毛囊細胞，導致生長受阻。據研究指出：熬夜會讓血液中的發炎反應標誌物會大幅增加。這也說明中醫認為肝陰不足後易化熱化火，產生虛火上炎甚至陰虛陽亢的症狀其來有自，臨床上常見到病人有午後頭皮發熱，出油出汗等燥熱現象。

《外科正宗—油風篇》提到：「血虛不能隨氣榮養肌膚，故毛髮根空，脫落成片，皮膚光亮，癢如蟲行，此皆風熱乘虛攻注而然。」由此可見，造成圓禿的根本的原因是血虛，而現代中醫將圓禿體質分型，可大致區分成血熱風燥、氣血兩虛、肝腎兩虛、肝氣鬱滯。個人臨床上較為常見的是肝腎不足加上壓力造成的掉髮，常使用的方劑以七寶美髯丹及加味逍遙散作加減。同時配合太極陰陽針灸手法，刺激毛囊細胞的再活化。

在診間經常向病人衛教，毛囊的生長非一朝一夕，一旦因為長期熬夜、飲食不節，破壞身體的平衡，要使其回復到最初的狀態需要相當的耐心，少則數月長則半年，平時需要何保養預防異常性落髮，或是圓禿發生？最重要的就是有充足的睡眠，睡眠養肝陰，使肝血生化有源，飲食宜清淡，少油炸辛辣，避免身體經常處於慢性發炎狀態，也有助於毛囊細胞的生長。

（文／顏俊秉主治醫師，內壢風澤中醫診所）

顏俊秉主治醫師，內壢風澤中醫診所。圖／顏俊秉提供

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