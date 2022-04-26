診間常見孕媽咪不適症狀 中醫教你如何改善

對媽咪來說，懷孕是個甜蜜的負擔。懷孕難免會經歷一些不適如孕吐、噁心感、腰酸、水腫、痔瘡、頻尿等，其中有些症狀甚至在產後仍不見改善，也間接降低媽咪想要有第二個寶寶的慾望。今天由忠孝昌盛堂的湯詠舜中醫師來跟大家聊聊如何緩解孕期及產後的各種症狀！

為什麼會感到噁心及孕吐？

近期剛好研究到林兩傳老師有篇文章，其中分享到他對孕吐的看法，這邊就節錄部分跟大家說明：『孕吐，就是子宮張力增加牽扯了橫隔膜和胃的上緣。』，如果病人本來的肋骨就排列不齊、橫隔膜固有張力大，就更容易隨著肚子變大、筋膜的滑動空間變小而產生症狀。

為什麼肋骨會歪掉呢？這其實就跟平常在診間對患者做結構治療時的問診相似，媽媽們的生活習慣、身上的疤痕、過去受的傷都可能影響到身體整個筋膜張力的平衡，胸廓這個桶狀結構比較像是被影響的結果，而不是他本身的問題。

若衍生到服用中藥部分，其實道理也是很相似的，透過服用健胃整腸的中藥方如香砂六君子湯、橘皮竹茹湯等，以理氣的方式去減輕胃部張力對橫隔膜的牽扯，有效緩解不適。

一定要腰痠背痛嗎？

到了懷孕後期，媽媽很常見不舒服的主訴就是，怎麼睡都不對！正躺睡會覺得有壓迫，側躺睡也需要翻來覆去，甚至有時得坐著才好睡。有時候也有可能合併覺得恥骨痛等。

但這其實是可以避免的，在寶寶週數過大前，透過調整孕婦身體張力分佈，預先留給寶寶成長活動的空間。好處不僅是減少胎位不正的發生，也可以讓媽媽更好地去負荷寶寶的體重，不容易壓力都集中在一個點上，也就不易感到腰痠。

頻尿跟痔瘡影響生活好困擾

為什麼會有痔瘡呢？隨著寶寶長大，子宮膨大後也會造成直腸肛門的壓力上升，將肛管內的軟組織擠出肛門；但也可能是將本來已存在的痔瘡擠出去。頻尿則是因為膀胱受到壓迫，讓媽媽容易感到頻尿。

為什麼這些問題可以透過結構治療處理呢？主要就是身體有地方被『壓迫』這件事情。當特別壓迫身體的某部分時，其實就是暗示筋膜張力已經失衡了。並不是每個媽媽都會有頻尿及痔瘡的症狀，代表他不是一個懷孕就正常會發生的事情。適當減輕壓迫情況，症狀就會有一定的改善囉。

照顧新生兒時，你可以如何照顧好自己

在初期照顧嬰孩時，媽媽們最常遇到的事情除了腰痠背痛就是媽媽手了。長時間的出力造成下臂的肌肉收縮過度，無法放鬆，拉歪腕骨的位置後產生大拇指無法使力、疼痛的症狀。

除了進行適當的治療外，也會建議媽媽給自己足夠的休息、注意有沒有太多只靠手去負重的姿勢，然後適當地把抱小孩、家事分擔給另一半，減輕對手臂的負擔喔。

相信媽媽們還有許多辛苦的地方，以醫師的立場分享了一些診間心得，其實跟溫柔生產的目標是相近的，希望讓媽媽們在懷孕時當個還是可以自在走跳，享受懷孕這件過程的孕婦；生產後，照顧小孩的當下別讓自己累出病來，被一些小毛病拖低了生活品質。當然有家人的分擔，相信能更圓滿。

（文／湯詠舜中醫師，忠孝昌盛堂中醫診所）

忠孝昌盛堂中醫診所 湯詠舜醫師。圖／湯詠舜提供

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